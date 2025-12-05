РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9822 посетителя онлайн
Новости Реформы в армии Подготовка военных в бригадах
3 514 63

Мобилизованных теперь будут распределять между воинскими частями еще до начала БЗВП, - Палиса

Комплектование боевых бригад ВСУ: Палиса рассказал детали

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса по результатам Ставки верховного главнокомандующего рассказал, как будет работать новый механизм распределения личного состава между бригадами на фронте. По его мнению, отныне в ВСУ ручных решений должно стать меньше.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Палиса сообщил в Facebook.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ежемесячное пополнение бригад

По его словам, речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки.

"Справедливый, равномерный и предсказуемый. Это означает, что каждая бригада, выполняющая боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных. Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Необходимо распределение, которое позволяет планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений, - Палиса о пополнении бригад

Что изменится

  • Подготовка новобранцев будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады.
  • Сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку – эти возможности будут расширяться.

Там, где своих учебных возможностей пока нет, подготовка будет проходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады, отмечает Палиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Палисой подготовку новых параметров распределения личного состава между бригадами

"Для бригад – это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми более системно. Это шаг, который давно назрел и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого столкновения.

Вместе с Генеральным штабом и командирами мы продолжаем работать над деталями внедрения. Главное – чтобы эта система работала честно, одинаково для всех и помогала тем, кто сегодня держит оборону", – добавил заместитель главы ОП.

Автор: 

армия (8534) мобилизация (2967) ВСУ (7147) Палиса Павел (45)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
А яка різниця як саме розподіляти хворих яких влк визнали здоровими?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:18 Ответить
+13
О, це все міняє. Тепер в бусики будуть самі ломитись.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:19 Ответить
+12
Так ні з кого вже поповнювати, сзч вже до 400тисяч наблизилося, яке рівномірне? Рівномірно будуть надходити хворі , криві, косі с заразними хворобами, про це було потрібно думати 2.5 роки тому коли ще мотивація хоч якась була, зараз їх 0.0 десятих.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому такі геніальні думки прийшли тільки на п'ятому році війни? І що це виправить?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:12 Ответить
при Залужному відмовляли в мобілізації через надмірну кількість бажаючих

при про-сирському бусифікують рекрута і ділять мобілізованого між кількома бригадами

відчуйте різницю !

.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:02 Ответить
Паліса не в ЗСУ? Може не далеко від передовоі. Сміялись "бункер.
"
показать весь комментарий
05.12.2025 22:13 Ответить
Ще до початку мобілізації
показать весь комментарий
05.12.2025 22:14 Ответить
Мобілізованих тепер розподілятимуть між військовими частинами ще до народження
показать весь комментарий
05.12.2025 22:17 Ответить
Трішкін каптан тепер ділять ще на стадії розкрою

Геніально !

.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:03 Ответить
Про такі речі народ каже - як мертвому припарки ... ((
показать весь комментарий
05.12.2025 22:14 Ответить
Так ні з кого вже поповнювати, сзч вже до 400тисяч наблизилося, яке рівномірне? Рівномірно будуть надходити хворі , криві, косі с заразними хворобами, про це було потрібно думати 2.5 роки тому коли ще мотивація хоч якась була, зараз їх 0.0 десятих.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:15 Ответить
Зрада?
показать весь комментарий
05.12.2025 23:22 Ответить
Обмежено придатних, нечіпай.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:26 Ответить
паліса такий же мясник як і сирський. в зєлі всі кадри кончені ідіоти.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:17 Ответить
А ви 7 років мовчите - і лише скавчання в інтернетах ... отже - на інших і не заслуговуєте !
показать весь комментарий
05.12.2025 22:20 Ответить
я тебе шавка зелена не просив за мене відповідати. я 9 років воював. що ти кнур заброньований? що звільнив? свій розум для зеленого гімна? ось ти на що здатен....
показать весь комментарий
05.12.2025 22:33 Ответить
Добряче , в тебе , бомбануло !
Тож сиди і клацай мовчки - - на більше ти все одно не здатне !
показать весь комментарий
05.12.2025 22:51 Ответить
Він не зелений, він регіонал. Мріє що українці проситимуть вибачення в матерів загиблих кацапів, він саме так і погрожував.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:01 Ответить
а ти ще їм і дупу язиком своїм намащував
думаєш на щось більше заслужив ?
показать весь комментарий
05.12.2025 23:13 Ответить
Всі гризуни зібралися? Фламінго.

Скоро Новый год. Новый год, новый год.

Пісня з кіно.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:30 Ответить
А яка різниця як саме розподіляти хворих яких влк визнали здоровими?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:18 Ответить
Повір, велика.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:31 Ответить
О, це все міняє. Тепер в бусики будуть самі ломитись.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:19 Ответить
Зами єрмака і без єрмака прапор оп гордо несуть!!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 22:20 Ответить
Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мобілізованих.

Тобто, ТЦК і далі будуть виконувати "план по справедливій мобілізації", незважаючи на "якість" цього поповнення і все інше, типу законного бронювання і т.д.?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:21 Ответить
Якість ресурсу. Отаке ставлення до людей. Навіть офіційно. А що реально, он військова омбудсменка вчора розповідала. І Аліна Михайлова. З таким підходом на нас чекає жахлива поразка, якщо негайно не почати мобілізовувати найбільш боєздатних - силовиків, зокрема, ментів, заброньованих на 90%, щоб вони повоювали хоча б по черзі, як пропонувала Южаніна, муніципальну охорону, міську вату, ДСО, охоронців, що стоять під кожним деревом чи охороняють дупи крадіїв в маєтках, молодих відставників, офіцерів, яких мільйони після кафедр, треба відправляти на фронт, хто закінчив військові навчальні заклади і т.д., а не хапати хворих людей і знущатись із них!
показать весь комментарий
05.12.2025 22:40 Ответить
Ось ресурс, окопи за ними плачуть, вони самі обрали цю професію і дали присягу, то вперед!
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."

Але ж дзуськи! Легше створити концтабір і знущатись з людей.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/

І навіть сьогоднішня заява Чмута про можливу поразку не протверезвлює.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:57 Ответить
Пси режиму воювати не підуть ніколи. Вони існують задля захисту режиму зелені, а далі - хоч трава не рости. Бусифікувати будуть бомжів, інвалідів, наркоманів, алкашів та ін.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:00 Ответить
Мобілізовні це що для них росхідний матеріал чи живі люди, батьки, сини, які захищають нарід,розпріділяти справедливо потрібно не захисників , а озброєння для військових.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:24 Ответить
Ніколи вони й не робили таємниці що це для них ресурс.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:28 Ответить
Та не буде це працювати. Чому? Тому що сам по собі розподіл це якась там двадцять п'ята складова. Наприклад армія + не працює. Або працює через хабар або в ручному режимі. Пишуть просто відхилено п. 6 постанова кму така то від такого то. Командири просто від фанаря ставлять у відхилені п.6. Тобто нічим не обґрунтовуючи. Пофіг на пункт 5 і 9. Не подобається? То звертайтеся до суду. Тобто немає цивілізованого переміщення особового складу із бригади у бригаду. Не вирішено питання сзч. Сзч масове. Такого не було жодного року за всю історію. Жоден командир, жоден штаб, жодна паліса і гнатов ні за що не відповідають. Лише галімі рішення і видимість тіпа хоч якоїсь діяльності. Не можна довіряти особовий склад цілому ряду комбригів і штабів. От просто нікого. Ха ха ха.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:25 Ответить
тихо!
на гнатова не гони!
начальник штаба мотається зброєносцем за умеровим по буржуям, обговорюють умови капітуляції!!
гнатову нема коли займатися армією під час війни!
показать весь комментарий
05.12.2025 22:28 Ответить
Зробити хоч армію ++++ нічого не змінить, рішення приймаються пр старому, я командир ти гівно
показать весь комментарий
05.12.2025 22:30 Ответить
Та легко. Прибрати взагалі погодження з будь яким полковником. Солдат переміщається від одного полковника до іншого. І міграція буде звісно від гівнюка до нормального. От вони і напихали пунктів. Щоб була корупційна складова. З кожної нормальної ідеї роблять гівно. А головне згідно чинного законодавства і гівнячої конституції. Ха ха ха.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:14 Ответить
Причини треба дивитись. Є звісно теорія всіх розстріляти, покласти півмільйона людей чи мільйон, але пишуть це явно провокатори, які не можуть не розуміти, до чого це призведе (громадянська війна і всі партнери пошлють), не кажучи вже про моральні аспекти, бо моралі в таких диванних ахвіцерів-стрілячів нема.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:42 Ответить
Якщо слабо розвинений мозок. Як у паліси чи гнатова. То як не дивись, толку не буде. Не є одна проблема, як вони пишуть на рівні для таких самих тугодумів як і вони, а є комплекс проблем. Одне за собою тягне інше. Так що такий розподіл до гівнячих комбригів нічого не дасть. Фронт сиплеться більше через сзч. Солдат не вважає полковника взагалі за військовослужбовця. Останній раз наш тіпа підполковник був аж два місяці у бліндажі десь за кучу кілометрів від Бахмута і це він сам для себе робить якимсь геройством. Тобто солдати чхати на нього хотіли з професійної точки зору. Тобто гівно. Особовий склад не знає його в лице. А він особовий склад. Роздає якісь там вказівки через месенджери. Тракторист сказав йому, що не поїду туди копати, бо там фпв літає і підбита машина йому непотрібна, бо вже на дємбєль йде. І що? І нічого. Утерся полковник соплями і копанина звп відмінилася. Хлопці раді були. Одним гівнячим хотєлкам менше. І таких прикладів маса кожен день. Провали на фронті суто провина штабів. Керувати не можуть і не тягнуть. Ха ха ха.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:29 Ответить
В слові "забусячених" дуже багато помилок.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:25 Ответить
зрозуміли?
не війська собі відбирають, а тцк в бусіку розподіляє, хто куди поїде.
так, а шо тут гадати?
всі, кого викрадуть зараз на вулиці потрапляють під покровськ.
а, там як карта ляже.
м'ясо на м'ясо!!!
і косі і хромі і ті кому 51-59!!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 22:26 Ответить
Ну, це все змнює. Тепер можно раніше узнати, що попав у підрозділ, в якому командиру ***** на особови склад.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:26 Ответить
Як вище сказали це мертвому припарка, докорінно це нічого не змінить, 30тисяч забусячать кожного місяця 22 тис - сзч, і як вони отих зоставшихся будуть розподіляти? Комусь більш хворі комусь менш? Оцю дурнувату систему потрібно повністю прибирати , бусифікацію як саме ганебне явище України і світу, скажіть, в якій ще країні було таке?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:26 Ответить
Ні в якій, напевно. Щоб хапали людей з пухлинами чи шизиків і визнавали придатними, такого точно ніде не було. Це вигадали або агенти кремля, або покидьки, або і те, і те одразу.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:44 Ответить
"Справедливий, рівномірний та передбачуваний. Це означає, що кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, щомісяця отримуватиме стабільну, визначену кількість мо
білізованих Джерело: https://censor.net/ua/n3588951😗
Напевно це як болти та гайки - малоцінні розхідні матеріали?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:29 Ответить
Знову повилізало ухилянтсько кацапсяче гімно яким місце на смітнику а не в Україні поквартирний побудинковий обхіб в разі спротиву застосовувати зброю на враження бо ухилянт це зрадник кара смерть тих що їх захищають гнать на парашастан а майно родичів на зсу
показать весь комментарий
05.12.2025 22:32 Ответить
Ну добре, застосуєте ви зброю проти "ухилянтів", розстріляєте всіх хто не хоче воювати за "лідера", мільони міндіча і т.д. А що далі? Тоді ж вас "пропагандонів" погонять на фронт, бо інших же не буде.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:37 Ответить
До чого тут родичі, де презумпція невинуватості, керуючись якими внутрішніми законами чи конвенціями? Ухилянт - це адміністративний порушник. І ми живемо у 21 сторіччі, якщо деякі вурдалаки забули. Та сталініст чи фашист? Повне свавілля? І що далі? Відмова від нас всіх партнерів і громадянська війна і путлер в Києві за 3 дні?
І це все знову проти обмежено придатних і непридатних у мирний час, на яких світло клином зійшлось - проти людей з хворобами, без ваєнніків і які не тримали зброї в руках і не давали ніяких присяг? А силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, за найбільш боєздатних, що сховались за бронями, нереальними восами і званнями, блатом, ранніми пенсіями і т.д. знову мовчиш?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:49 Ответить
Зелена ботва хреново в тебе виходить відмазувати зелених сраколизів палісу сирка і ко у голові з верховним ухилянтом, пайку денну ти не відробив, вийди с сайту і зайди знову.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:35 Ответить
Повно тилових воїнів (аж 700тисяч) які ні разу не були на лбз але убд є , ось там є резерви, але ці тупняки тцк до такого не додумаються.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:34 Ответить
Так, купа посад спеціально під людей навіть ,он Мусієнко несе маячню на каналах, яка в нього посада, що йому іменну форму пошили? Навіщо речники в кожній бригаді, навіщо купа військових адміністрацій в кожному окупованому селищі?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:51 Ответить
Це нічого не дасть,а може ще гірше буде.І ніякої справедливості немає.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:36 Ответить
Справедливості хочете ?
Тоді ВСЯ мобілізація повинна починатися з повернення "батальйону Монако" в Україну і відправки його на фронт !
показать весь комментарий
05.12.2025 22:38 Ответить
Це надбагаті люди,вони можуть скинутися і українську владу добряче потріпати,якщо не вбити.Є по менші.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:41 Ответить
Смех и грех, чему ты научишь людей которые не хотят воевать, которых сунули в бусик и против их воли повезли хрен знает куда тут легче зайцев научить курить ..
показать весь комментарий
05.12.2025 22:39 Ответить
Ще й не можуть. Як може бігати купу км з величезним вантажем гіпертонік з тиском 200, доходяга 48 кг з пороком серця, туберкульозник? Не кажучи вже про воювати. Це реальні історії, те що я чув, а Аліна Михайлова он розповіла ще більш вражаючі.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:54 Ответить
шансів вижити середньостатистичному українському чоловіку стпло ще меньше
показать весь комментарий
05.12.2025 22:41 Ответить
і для чого про це пздіти. не опа, а 95й квартал.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:50 Ответить
Тепер мобілізовані у м'ясні бригади, з першого дня знатимуть шо треба линять)
показать весь комментарий
05.12.2025 22:51 Ответить
На Львівщині прикордонники уникли тюрми за пропуск 80 ухилянтів без перевірки документів
показать весь комментарий
05.12.2025 22:59 Ответить
https://zaxid.net/na_lvivshhini_prikordonniki_uniknuli_tyurmi_za_propusk_80_uhilyantiv_bez_perevirki_dokumentiv_n1625019

На Львівщині прикордонники уникли тюрми
показать весь комментарий
05.12.2025 23:07 Ответить
Як вказано у вироках, які оприлюднили у судовому реєстрі у листопаді 2025 року, із вересня 2024 року до січня 2025 року прикордонники у пункті пропуску «Угринів-Долгобичув» пропускали ухилянтів за кордон без перевірки їхніх документів. Правоохоронці встановили, що через дії п'ятьох прикордонників за кордон незаконно виїхали 80 людей. Військові Держприкордонслужби не вносили дані про перетин кордону цими людьми до бази, сприяючи їх безперешкодному виїзду за межі України.

Державне бюро розслідувань після викриття схеми повідомляло, що до неї може бути причетна керівна ланка загону, а у одного з командирів виявили значні незадекларовані активи.

П'ятьох прикордонників (Олександр З., Євген Н., Владислав К., Ярослав К., Богдан Б.) судили за ч.3 ст.403 (невиконання наказу) та ч.3 ст.419 ККУ (порушення правил несення прикордонної служби). Усі вони визнали свою провину та уклали із прокурором угоди про визнання винуватості.

Ці справи розглядали судді Олег Веремчук та Михайло Адамович. Усім обвинуваченим призначили п'ять років тюрми, але покарання замінили на річний іспитовий термін на підставі укладених угод про визнання винуватості. Вироки ще можна оскаржити.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:01 Ответить
Потрібна повна люстрація суддів і прокурорів. Ці нездатні боротись із корупцією.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:11 Ответить
Ось з чого почніть.
Справедлива мобілізація - це коли в одному строю йдуть син механізатора і син народного депутата. У великих війнах всіх представники еліт брали участь у бойових діях, гинули, отримували медалі - цим вони довели, що є елітою. Наші ж «еліти» переважно фотографуються з захисниками або якісь цукерки привозять, - «Доцент», начальник відділення гуманітарних дисциплін в «Азові»
показать весь комментарий
05.12.2025 23:02 Ответить
Якщо елiта пiде, то вже й ви пiйдете?
показать весь комментарий
05.12.2025 23:26 Ответить
Ну, абсолютно нічого не зміниться.
показать весь комментарий
05.12.2025 23:33 Ответить
 
 