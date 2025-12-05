Мобилизованных теперь будут распределять между воинскими частями еще до начала БЗВП, - Палиса
Заместитель руководителя ОП Павел Палиса по результатам Ставки верховного главнокомандующего рассказал, как будет работать новый механизм распределения личного состава между бригадами на фронте. По его мнению, отныне в ВСУ ручных решений должно стать меньше.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Палиса сообщил в Facebook.
Ежемесячное пополнение бригад
По его словам, речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки.
"Справедливый, равномерный и предсказуемый. Это означает, что каждая бригада, выполняющая боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных. Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава", - пояснил он.
Что изменится
- Подготовка новобранцев будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады.
- Сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку – эти возможности будут расширяться.
Там, где своих учебных возможностей пока нет, подготовка будет проходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады, отмечает Палиса.
"Для бригад – это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми более системно. Это шаг, который давно назрел и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого столкновения.
Вместе с Генеральным штабом и командирами мы продолжаем работать над деталями внедрения. Главное – чтобы эта система работала честно, одинаково для всех и помогала тем, кто сегодня держит оборону", – добавил заместитель главы ОП.
при про-сирському бусифікують рекрута і ділять мобілізованого між кількома бригадами
відчуйте різницю !
Геніально !
Тож сиди і клацай мовчки - - на більше ти все одно не здатне !
думаєш на щось більше заслужив ?
Скоро Новый год. Новый год, новый год.
Пісня з кіно.
Тобто, ТЦК і далі будуть виконувати "план по справедливій мобілізації", незважаючи на "якість" цього поповнення і все інше, типу законного бронювання і т.д.?
"Щойно Веніславський Федір звинуватив мене, що начебто я розповсюджую фейки про військових пенсіонерів, яких у віці ДО 60 років більше 200 000. Ось доказ, що ніяких фейків нема. Середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. З них лише 5410 - в ЗСУ", - підкреслила нардепка і розмістила відповідь від Генштаба ЗСУ."
Але ж дзуськи! Легше створити концтабір і знущатись з людей.
І навіть сьогоднішня заява Чмута про можливу поразку не протверезвлює.
на гнатова не гони!
начальник штаба мотається зброєносцем за умеровим по буржуям, обговорюють умови капітуляції!!
гнатову нема коли займатися армією під час війни!
не війська собі відбирають, а тцк в бусіку розподіляє, хто куди поїде.
так, а шо тут гадати?
всі, кого викрадуть зараз на вулиці потрапляють під покровськ.
а, там як карта ляже.
м'ясо на м'ясо!!!
і косі і хромі і ті кому 51-59!!!!
Напевно це як болти та гайки - малоцінні розхідні матеріали?
І це все знову проти обмежено придатних і непридатних у мирний час, на яких світло клином зійшлось - проти людей з хворобами, без ваєнніків і які не тримали зброї в руках і не давали ніяких присяг? А силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів, за найбільш боєздатних, що сховались за бронями, нереальними восами і званнями, блатом, ранніми пенсіями і т.д. знову мовчиш?
Тоді ВСЯ мобілізація повинна починатися з повернення "батальйону Монако" в Україну і відправки його на фронт !
На Львівщині прикордонники уникли тюрми
Державне бюро розслідувань після викриття схеми повідомляло, що до неї може бути причетна керівна ланка загону, а у одного з командирів виявили значні незадекларовані активи.
П'ятьох прикордонників (Олександр З., Євген Н., Владислав К., Ярослав К., Богдан Б.) судили за ч.3 ст.403 (невиконання наказу) та ч.3 ст.419 ККУ (порушення правил несення прикордонної служби). Усі вони визнали свою провину та уклали із прокурором угоди про визнання винуватості.
Ці справи розглядали судді Олег Веремчук та Михайло Адамович. Усім обвинуваченим призначили п'ять років тюрми, але покарання замінили на річний іспитовий термін на підставі укладених угод про визнання винуватості. Вироки ще можна оскаржити.
Справедлива мобілізація - це коли в одному строю йдуть син механізатора і син народного депутата. У великих війнах всіх представники еліт брали участь у бойових діях, гинули, отримували медалі - цим вони довели, що є елітою. Наші ж «еліти» переважно фотографуються з захисниками або якісь цукерки привозять, - «Доцент», начальник відділення гуманітарних дисциплін в «Азові»