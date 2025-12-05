Мобилизованных теперь будут распределять между воинскими частями еще до начала БЗВП, - Палиса

Заместитель руководителя ОП Павел Палиса по результатам Ставки верховного главнокомандующего рассказал, как будет работать новый механизм распределения личного состава между бригадами на фронте. По его мнению, отныне в ВСУ ручных решений должно стать меньше.

Ежемесячное пополнение бригад

По его словам, речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки.

"Справедливый, равномерный и предсказуемый. Это означает, что каждая бригада, выполняющая боевые задачи на линии соприкосновения, ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных. Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава", - пояснил он.

Что изменится

Подготовка новобранцев будет проходить максимально приближенно к условиям конкретной бригады.

Сегодня 37 боевых бригад имеют право самостоятельно проводить базовую военную подготовку – эти возможности будут расширяться.

Там, где своих учебных возможностей пока нет, подготовка будет проходить в учебных центрах и учебных батальонах армейских корпусов, но с полным сопровождением инструкторов из бригады, отмечает Палиса.

"Для бригад – это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми более системно. Это шаг, который давно назрел и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого столкновения.

Вместе с Генеральным штабом и командирами мы продолжаем работать над деталями внедрения. Главное – чтобы эта система работала честно, одинаково для всех и помогала тем, кто сегодня держит оборону", – добавил заместитель главы ОП.