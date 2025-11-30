РУС
Необходимо распределение, которое позволяет планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений, - Палиса о пополнении бригад

зсу

Необходимо распределение, которое позволяет планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений, - Палиса о пополнении бригад.

Министр обороны и начальник Генштаба согласовывают новую систему распределения военнослужащих, которая обеспечит бригадам прогнозируемое пополнение и позволит готовить бойцов непосредственно в подразделениях, где они будут служить.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Палиса сообщил в Facebook.

"Имел хороший разговор с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Работаем над новыми принципами распределения личного состава между боевыми бригадами – это то, о чем говорил Президент и что сейчас действительно требует изменений", – сообщил Палиса.

Бойцы будут проходить обучение в своих подразделениях, а не после случайного распределения

Наша общая цель проста и понятна: каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив. Именно здесь я учусь, слаживаюсь, и именно с этими людьми я пойду на задание.

Бригады получат собственную учебную базу или будут ее создавать с нуля

По словам заместителя руководителя ОП, сегодня у нас много бригад, которые уже имеют собственные учебные способности – инструкторов, материальную базу. И их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей своевременно и качественно готовить.

А там, где таких возможностей пока нет, – создавать. Это непростая работа, но, на мой взгляд, другого пути нет, если мы хотим иметь бойца, который готов под конкретную технику, тактику и условия своей бригады. Но это не значит, что должны исчезнуть учебные центры.

Да, будет переходный период. Решение назрело давно. Командиры говорят об этом постоянно, и их нужно слышать. За последние недели я много разговаривал с командирами бригад и корпусов. Они также дают свои предложения, как именно это можно сделать. Все хотят одного: справедливого, понятного и прогнозируемого распределения, которое дает возможность планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений", – подчеркнул Палиса.

"Договорились с генералом Гнатовым: на неделе проводим совместное совещание, согласовываем цифры, механизмы и этапы внедрения. На следующую Ставку будут представлены на рассмотрение Президента варианты решений, и главное для всех нас – чтобы решение реально сработало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра встанет в строй. Борьба продолжается!", - резюмировал Палиса.

Что предшествовало

ВСУ (7136) Андрей Гнатов (27) Палиса Павел (44)
+7
Паліса заступник завгоспа ОПи..а не Міністр Оборони і не головком

яким хером заступник завгоспа обговорює з начштабом щось?

у начштаба головком є
30.11.2025 15:54 Ответить
+5
якраз Zельоні гниди зробили все аби все валилося
30.11.2025 15:55 Ответить
+3
Нахрена радники дєрмака до генштабу лізуть?
30.11.2025 15:55 Ответить
Все валиться, нічого зробити не можуть, зато куча казок.
30.11.2025 15:51 Ответить
якраз Zельоні гниди зробили все аби все валилося
30.11.2025 15:55 Ответить
Паліса заступник завгоспа ОПи..а не Міністр Оборони і не головком

яким хером заступник завгоспа обговорює з начштабом щось?

у начштаба головком є
30.11.2025 15:54 Ответить
дух дЄрмака ще вітає в кімнатах і в бункерах на Грушевського....
30.11.2025 16:20 Ответить
як розділити то чого немае?
30.11.2025 15:55 Ответить
Нахрена радники дєрмака до генштабу лізуть?
30.11.2025 15:55 Ответить
Паліса і Гнатов обговорили нові принципи розподілу бійців між бригадами

Міністр оборони та начальник Генштабу узгоджують нову систему розподілу військовослужбовців, яка забезпечить бригадам прогнозоване поповнення й дозволить готувати бійців безпосередньо в підрозділах, де вони служитимуть. Джерело: https://censor.net/ua/n3587829,
а де чи хто з них вже міністр, судячи з тексту?
30.11.2025 15:56 Ответить
Як розділяти те що чого немає? Може добрий знак послати ментів на передову? Ось і вистачить
30.11.2025 16:05 Ответить
То підтягуйте! - бо мільйонна армія а на передку 300 тис
30.11.2025 16:12 Ответить
А може спочатку провести перевірку бригад де найбільше сзч та найбільші втрати. Раптом виявиться що причина не в рівномірному розподілі, а в мясниках командирах? Розжалувати пару полковників в рядові і в окоп.
30.11.2025 16:18 Ответить
... полковники - то потенційні бригадні хенерали! Як Ви могли таке навіть подумати про щось подібне? Нізззя
30.11.2025 16:23 Ответить
Я так розумію,що армією керують всі,окрім військових.
30.11.2025 16:23 Ответить
 
 