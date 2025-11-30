Необходимо распределение, которое позволяет планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений, - Палиса о пополнении бригад.

Министр обороны и начальник Генштаба согласовывают новую систему распределения военнослужащих, которая обеспечит бригадам прогнозируемое пополнение и позволит готовить бойцов непосредственно в подразделениях, где они будут служить.

"Имел хороший разговор с начальником Генерального штаба Андреем Гнатовым. Работаем над новыми принципами распределения личного состава между боевыми бригадами – это то, о чем говорил Президент и что сейчас действительно требует изменений", – сообщил Палиса.

Бойцы будут проходить обучение в своих подразделениях, а не после случайного распределения

Наша общая цель проста и понятна: каждая боевая бригада должна получать прогнозируемое количество новобранцев. Боец должен приходить именно туда, где он будет служить. И с первого дня знать: это мое подразделение, это мой командир, это мой коллектив. Именно здесь я учусь, слаживаюсь, и именно с этими людьми я пойду на задание.

Бригады получат собственную учебную базу или будут ее создавать с нуля

По словам заместителя руководителя ОП, сегодня у нас много бригад, которые уже имеют собственные учебные способности – инструкторов, материальную базу. И их нужно будет усиливать, чтобы они могли принимать людей своевременно и качественно готовить.

А там, где таких возможностей пока нет, – создавать. Это непростая работа, но, на мой взгляд, другого пути нет, если мы хотим иметь бойца, который готов под конкретную технику, тактику и условия своей бригады. Но это не значит, что должны исчезнуть учебные центры.

Да, будет переходный период. Решение назрело давно. Командиры говорят об этом постоянно, и их нужно слышать. За последние недели я много разговаривал с командирами бригад и корпусов. Они также дают свои предложения, как именно это можно сделать. Все хотят одного: справедливого, понятного и прогнозируемого распределения, которое дает возможность планировать подготовку и ротации, а не жить в хаосе ручных решений", – подчеркнул Палиса.

"Договорились с генералом Гнатовым: на неделе проводим совместное совещание, согласовываем цифры, механизмы и этапы внедрения. На следующую Ставку будут представлены на рассмотрение Президента варианты решений, и главное для всех нас – чтобы решение реально сработало и помогало тем, кто сегодня на нуле, и тем, кто завтра встанет в строй. Борьба продолжается!", - резюмировал Палиса.

