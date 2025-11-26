РУС
Боевые бригады должны получить возможность самостоятельно готовить пополнение, - Палиса

Паліса

Боевые бригады должны получить понятный механизм пополнения и возможность готовить новых бойцов самостоятельно.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, сообщает Цензор.НЕТ.

Палиса вместе с начальником Генштаба Андреем Гнатовым получили на Ставке поручение подготовить предложения по справедливому и понятному распределению пополнения для боевых бригад.

Распределение пополнения

"Нужно упорядочить систему, которая должна работать одинаково для всех. По моему мнению, нынешний уровень мобилизации позволяет это сделать. И это не вопрос, чтобы "кому-то дать больше". Это вопрос справедливости, доверия и стабильности для подразделений, которые ежедневно держат тяжелые направления.

Когда бригада знает, что получит пополнение вовремя и в определенном объеме – она иначе планирует подготовку, обучение мобилизованных и, соответственно, всю свою деятельность", – отметил заместитель руководителя ОП.

Подготовка пополнения в бригадах

"Речь идет не только о количестве людей. Здесь еще важно качество подготовки, которую нужно разрешить проводить всем боевым бригадам самостоятельно. Думаю, что это должно способствовать формированию слаженных коллективов, готовых к боевым действиям в своем секторе, под конкретную технику, вооружение и тактику. Это тоже будет частью моего предложения", - написал Палиса.

+7
хай палісу забусярять, вінвже одягнутий як треба
26.11.2025 22:55 Ответить
+6
Геніально на 4 рік війни! Мозгів скоріше це зробити не було???
26.11.2025 22:53 Ответить
+5
Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі - вона інакше планує підготовку...

Тоді командири бригад, щоб вислужитись, будуть готові виконати будь-які забаганки ОП/ставки... Незважаючи на втрати і військову доцільність наказів.
26.11.2025 22:54 Ответить
просто насрато словами з морди
26.11.2025 22:51 Ответить
бойовим бригадам приготуватись тєбєніть (термін про добування дикими кіньми копитами пожухлої трави з під-сніга).
утім, бригади й так вже в значній мірі забезпечуються устаткуванням та дронами з подань волонтерів і громадян.

але, тоді навіщо нам потрібен ЗЄлєнський ?

.
26.11.2025 23:28 Ответить
ЗЄльоні, віддайте всі гроші на оборону, бригадам, а самі йдіть набуй всі разом, на чолі з поверх-невим головномандувачем, міністром оборони і іншими корупціонерами.

переходимо на систему оборони за моделлю ополчення - козаччини-гайдаматчини ?

українці, ми Не здатні створити дієздатну Державу ?

.
26.11.2025 23:36 Ответить
З кого готувати? - зловити не можна а кого зловлять - ніякої мотивації
26.11.2025 22:55 Ответить
Батальйон "Валідол"
26.11.2025 23:02 Ответить
Пізно всралися, вже всі біжуть від цієї недомобілізації, тобто гроші на бзвп вже закінчилися (читай вкрали тупо) та вирішили скинути все це на голову конкретним бригадам яким це нафіг не треба
26.11.2025 23:13 Ответить
Так було ще в донаполеонівські часи, коли кожний полк був автономний. Зараз це досягнегння, чи деградація.
26.11.2025 23:15 Ответить
Зробіть нормальний рекрутинг з нормальними посадами і зарплатами десь від 80 тис грн на місяць і можливість вибирати бригади чи підрозділи куди б хотів в не куди насильно привезли в тонованому жд вагоні чи автобусі.
26.11.2025 23:15 Ответить
Так тоді не буде грошей на "велике будівництво"... Чи ви "агент кремля" і хоче зірвати "потужні программи" президента?
показать весь комментарий
Так він тому і хоче зробити ці зміни бо ідуть в нормальні бригади,а з поганих тікають.В цих бригадах не буде добровольців навіть якщо будуть платити по 120 000 в місяць,бо розуміють що який толк в високих зарплатах коли через дуболомів в керівництві бригади їхні дні пораховані.
показать весь комментарий
"...Про це https://t.me/PavloPalisa/125 заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса..." - так він військовий чи цивільний?
В ОПі є генеральські посади чи він там уже інвалід?
26.11.2025 23:17 Ответить
вірне зауваження !

нагадаю, пан Генерал Степан Полторак щоб бути міністром оборони за європейськими стандартами, пішов у відставку

.
26.11.2025 23:39 Ответить
Треба люди у нові "мішки", яким вже счьоту не має.
26.11.2025 23:31 Ответить
мішки у кацапів диряві -

рукожопи, что возьмьош ?

.
26.11.2025 23:40 Ответить
Був Паліса бойовим офіцером якого поважали, а став позорним підєрмачником!
26.11.2025 23:38 Ответить
Мобілізація як конвеєр.Ви не зрозуміли про що він говорить.Бригади, в який не рахуються з втратами,мають проблеми з поповненням бо ніхто туди іти не хоче,а ті що вже там були-втікли в СЗЧ через той треш що там твориться.І Паліса говорить цим бригадам-Як ви втратили людей нас не цікавить,ми вам гарантуєм постійний підвіз свіжачка.
26.11.2025 23:39 Ответить
 
 