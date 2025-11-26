Боевые бригады должны получить возможность самостоятельно готовить пополнение, - Палиса
Боевые бригады должны получить понятный механизм пополнения и возможность готовить новых бойцов самостоятельно.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса, сообщает Цензор.НЕТ.
Палиса вместе с начальником Генштаба Андреем Гнатовым получили на Ставке поручение подготовить предложения по справедливому и понятному распределению пополнения для боевых бригад.
Распределение пополнения
"Нужно упорядочить систему, которая должна работать одинаково для всех. По моему мнению, нынешний уровень мобилизации позволяет это сделать. И это не вопрос, чтобы "кому-то дать больше". Это вопрос справедливости, доверия и стабильности для подразделений, которые ежедневно держат тяжелые направления.
Когда бригада знает, что получит пополнение вовремя и в определенном объеме – она иначе планирует подготовку, обучение мобилизованных и, соответственно, всю свою деятельность", – отметил заместитель руководителя ОП.
Подготовка пополнения в бригадах
"Речь идет не только о количестве людей. Здесь еще важно качество подготовки, которую нужно разрешить проводить всем боевым бригадам самостоятельно. Думаю, что это должно способствовать формированию слаженных коллективов, готовых к боевым действиям в своем секторе, под конкретную технику, вооружение и тактику. Это тоже будет частью моего предложения", - написал Палиса.
утім, бригади й так вже в значній мірі забезпечуються устаткуванням та дронами з подань волонтерів і громадян.
але, тоді навіщо нам потрібен ЗЄлєнський ?
.
переходимо на систему оборони за моделлю ополчення - козаччини-гайдаматчини ?
українці, ми Не здатні створити дієздатну Державу ?
.
Тоді командири бригад, щоб вислужитись, будуть готові виконати будь-які забаганки ОП/ставки... Незважаючи на втрати і військову доцільність наказів.
В ОПі є генеральські посади чи він там уже інвалід?
нагадаю, пан Генерал Степан Полторак щоб бути міністром оборони за європейськими стандартами, пішов у відставку
.
рукожопи, что возьмьош ?
.