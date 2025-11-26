Бойові бригади мають отримати можливість самостійно готувати поповнення, - Паліса

Бойові бригади мають отримати зрозумілий механізм поповнення та можливість готувати нових бійців самостійно.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, Інформує Цензор.НЕТ.

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Паліса разом з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим отримали на Ставці доручення підготувати пропозиції щодо справедливого і зрозумілого розподілу поповнення для бойових бригад.

Розподіл поповнення

"Потрібно впорядкувати систему, яка має працювати однаково для всіх. На мою думку, теперішній рівень мобілізації дозволяє це зробити. І це не питання, щоб "комусь дати більше". Це питання справедливості, довіри і стабільності для підрозділів, які щодня тримають важкі напрямки.



Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі – вона інакше планує підготовку, навчання мобілізованих та, відповідно, всю свою діяльність", - зазначив заступник керівника ОП.

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Підготовка поповнення у бригадах

"Йдеться не тільки про кількість людей. Тут ще важлива якість підготовки, яку потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно. Думаю, що це має сприяти формуванню злагоджених колективів, готових до бойових дій у своєму секторі, під конкретну техніку, озброєння й тактику. Це теж буде частиною моєї пропозиції", - написав Паліса .