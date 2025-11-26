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Новини Підготовка піхотинців
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Бойові бригади мають отримати можливість самостійно готувати поповнення, - Паліса

Паліса

Бойові бригади мають отримати зрозумілий механізм поповнення та можливість готувати нових бійців самостійно.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, Інформує Цензор.НЕТ.

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Паліса разом з начальником Генштабу Андрієм Гнатовим отримали на Ставці доручення підготувати пропозиції щодо справедливого і зрозумілого розподілу поповнення для бойових бригад.

Розподіл поповнення

"Потрібно впорядкувати систему, яка має працювати однаково для всіх. На мою думку, теперішній рівень мобілізації дозволяє це зробити. І це не питання, щоб "комусь дати більше". Це питання справедливості, довіри і стабільності для підрозділів, які щодня тримають важкі напрямки.

Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі – вона інакше планує підготовку, навчання мобілізованих та, відповідно, всю свою діяльність", - зазначив заступник керівника ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поповнення бригад людьми має бути переглянуто. Доручив Гнатову це опрацювати, - Зеленський

Підготовка поповнення у бригадах

"Йдеться не тільки про кількість людей. Тут ще важлива якість підготовки, яку потрібно дозволити проводити всім бойовим бригадам самостійно. Думаю, що це має сприяти формуванню злагоджених колективів, готових до бойових дій у своєму секторі, під конкретну техніку, озброєння й тактику. Це теж буде частиною моєї пропозиції", - написав Паліса .

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мобілізація (3439) ЗСУ (8792) Паліса Павло (65)
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Топ коментарі
+9
Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі - вона інакше планує підготовку...

Тоді командири бригад, щоб вислужитись, будуть готові виконати будь-які забаганки ОП/ставки... Незважаючи на втрати і військову доцільність наказів.
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26.11.2025 22:54 Відповісти
+9
хай палісу забусярять, вінвже одягнутий як треба
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26.11.2025 22:55 Відповісти
+7
Геніально на 4 рік війни! Мозгів скоріше це зробити не було???
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26.11.2025 22:53 Відповісти
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просто насрато словами з морди
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26.11.2025 22:51 Відповісти
бойовим бригадам приготуватись тєбєніть (термін про добування дикими кіньми копитами пожухлої трави з під-сніга).
утім, бригади й так вже в значній мірі забезпечуються устаткуванням та дронами з подань волонтерів і громадян.

але, тоді навіщо нам потрібен ЗЄлєнський ?

.
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26.11.2025 23:28 Відповісти
ЗЄльоні, віддайте всі гроші на оборону, бригадам, а самі йдіть набуй всі разом, на чолі з поверх-невим головномандувачем, міністром оборони і іншими корупціонерами.

переходимо на систему оборони за моделлю ополчення - козаччини-гайдаматчини ?

українці, ми Не здатні створити дієздатну Державу ?

.
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26.11.2025 23:36 Відповісти
Зеленський має піти у відставку, такого бардака в армії ще не було. Мобілізованих ТЦК відправляють в штурмові війська, а бригади з червня не отримують поповнення з навчальних центрів. Це підрив боєздатності ЗСУ! В кожній бригаді більше 2 тис. вакантних посад!!!!!!! Як можуть повноцінно воювати воювати такі неповноцінні бригади? Або в команді Зеленського всі ідіоти або зрадники які свідомо підривають обороноздатність ЗСУ! Армія все більше схиляється до думки що команда Зеленського це зрадники! Мобілізації молоді досі немає, кого там ловить ТЦК незрозуміло, бо бригади цих людей не бачать!
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27.11.2025 05:27 Відповісти
харківська операція 2022 року тишком-нишком пройшла стисло і вдало, а контрнаступ, анонсований президентом за кілька місяців до початку, провалився...і привселюдне висміювання зубів дракона не забезпечило прориву лінії суровікіна...і чонгарські міни, перевезені зі складів у чаплинці, виявились дієздатними...
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27.11.2025 06:54 Відповісти
Геніально на 4 рік війни! Мозгів скоріше це зробити не було???
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26.11.2025 22:53 Відповісти
Коли бригада знає, що отримає поповнення вчасно і у визначеному обсязі - вона інакше планує підготовку...

Тоді командири бригад, щоб вислужитись, будуть готові виконати будь-які забаганки ОП/ставки... Незважаючи на втрати і військову доцільність наказів.
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26.11.2025 22:54 Відповісти
хай палісу забусярять, вінвже одягнутий як треба
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26.11.2025 22:55 Відповісти
Він - бойовий офіцер. На відміну від тебе, півня дірявого.
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27.11.2025 01:09 Відповісти
А, свіжий ак. Ботяр шо капець в коментах.
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27.11.2025 01:10 Відповісти
З кого готувати? - зловити не можна а кого зловлять - ніякої мотивації
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26.11.2025 22:55 Відповісти
Два чi три тиждня тому було , мобiлiзований зарiзав кацапа його ж ножем. Мотивацiя з'являється коли треба своє життя рятувати.
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27.11.2025 02:15 Відповісти
Батальйон "Валідол"
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26.11.2025 23:02 Відповісти
Пізно всралися, вже всі біжуть від цієї недомобілізації, тобто гроші на бзвп вже закінчилися (читай вкрали тупо) та вирішили скинути все це на голову конкретним бригадам яким це нафіг не треба
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26.11.2025 23:13 Відповісти
так,
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27.11.2025 06:57 Відповісти
Так було ще в донаполеонівські часи, коли кожний полк був автономний. Зараз це досягнегння, чи деградація.
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26.11.2025 23:15 Відповісти
Зробіть нормальний рекрутинг з нормальними посадами і зарплатами десь від 80 тис грн на місяць і можливість вибирати бригади чи підрозділи куди б хотів в не куди насильно привезли в тонованому жд вагоні чи автобусі.
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26.11.2025 23:15 Відповісти
Так тоді не буде грошей на "велике будівництво"... Чи ви "агент кремля" і хоче зірвати "потужні программи" президента?
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26.11.2025 23:34 Відповісти
Так він тому і хоче зробити ці зміни бо ідуть в нормальні бригади,а з поганих тікають.В цих бригадах не буде добровольців навіть якщо будуть платити по 120 000 в місяць,бо розуміють що який толк в високих зарплатах коли через дуболомів в керівництві бригади їхні дні пораховані.
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26.11.2025 23:45 Відповісти
писали жеж, що грошей захід вже не дає, то ж надрукували 70 млрд...а для 80 тис зарплати треба в 4 рази більше надрукувати і чекати обвалів по усіх напрямках...тоді не лише світло буде за графіком
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27.11.2025 07:01 Відповісти
"...Про це https://t.me/PavloPalisa/125 заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса..." - так він військовий чи цивільний?
В ОПі є генеральські посади чи він там уже інвалід?
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26.11.2025 23:17 Відповісти
вірне зауваження !

нагадаю, пан Генерал Степан Полторак щоб бути міністром оборони за європейськими стандартами, пішов у відставку

.
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26.11.2025 23:39 Відповісти
Треба люди у нові "мішки", яким вже счьоту не має.
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26.11.2025 23:31 Відповісти
мішки у кацапів диряві -

рукожопи, что возьмьош ?

.
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26.11.2025 23:40 Відповісти
Був Паліса бойовим офіцером якого поважали, а став позорним підєрмачником!
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26.11.2025 23:38 Відповісти
Мобілізація як конвеєр.Ви не зрозуміли про що він говорить.Бригади, в який не рахуються з втратами,мають проблеми з поповненням бо ніхто туди іти не хоче,а ті що вже там були-втікли в СЗЧ через той треш що там твориться.І Паліса говорить цим бригадам-Як ви втратили людей нас не цікавить,ми вам гарантуєм постійний підвіз свіжачка.
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26.11.2025 23:39 Відповісти
О, якщо бригадам дозволять самим набирати поповнення- ТЦК будемо згадувати як милих, пухнастих кошенят.
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27.11.2025 06:00 Відповісти
Ні.В тцк молодиків,які чомусь подібно до жаргону феня розмовляють.Невжзе в армії такі самі?І взагалі,що вони зроблять? Будуть кінцівки відрізати?
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27.11.2025 08:02 Відповісти
Тобто офіційно визнано, що є бригади, які некомплектовані тисячами. Питання. А як так сталося? Може це гівнячі комбриги так керують? Напевно що так. Там де некомплект, там створюється більше навантаження на того, хто залишився. Тобто фронт сиплеться і так буде і далі. В що тоді відбувається в штабах? А в штабах все ок. Штаби роздуті навіть більше ніж в совку. Там втрат ніколи не було в не буде. Батальйон для того щоб поповнити і відновити, треба вивести. Провести злагодження. Поміняти відповідно комбата і штаб і лише тоді заводити в сектор. Зараз великій кількості комбригів, генералів, полковників, штабам немає довіри у солдата. Жоден з штабів не хоче виходити в відновлювати боєздатність. Чому? А тому що якщо вивести бригаду, то іде на порядок менше фінансування. І у штабів буде менше, що красти. Тому краще просувати гівнячу ідею про постійне необгрунтовано поповнення під час виконання бойових завдань. Тобто і воюйте і вчіть одночасно. Ні. Для початку треба зробити аудит діяльності штабів. Скільки втрат особового складу, скільки сзч, скільки витрачено бк при цьому, палива, як профінансовані бойові виплати солдат, в не офіцерів, скільки поламаного озброєння, скільки знищеного. При яких обставинах. Порівняти цифри із суміжними підрозділами і так далі. Потім приймати рішення, що робити з такими штабами. І лише коли можна хоч щось штабу довірити лише тоді думати, яким чином поповнити і відновити боєздатність. А те що говоряча голова наговорила. Просто тупо посилати солдат до бовдурів із штабів. Які нічого не можуть створювати, в лише неправильно використовувати. Штаби зараз створюють повним ходом лише чорні каси. В контрозвідці пофіг. Або вона також в долі. Ха ха ха.
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27.11.2025 09:26 Відповісти
 
 