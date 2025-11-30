Необхідний розподіл, який дає змогу планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень, - Паліса про поповнення бригад
Міністр оборони та начальник Генштабу узгоджують нову систему розподілу військовослужбовців, яка забезпечить бригадам прогнозоване поповнення й дозволить готувати бійців безпосередньо в підрозділах, де вони служитимуть.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Паліса повідомив у фейсбуці.
"Мав хорошу розмову з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Працюємо над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами – це те, про що говорив Президент і що зараз дійсно потребує змін", - повідомив Паліса.
Бійці проходитимуть навчання у своїх підрозділах, а не після випадкового розподілу
Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання.
Бригади отримають власну навчальну базу або будуть її створювати з нуля
За словами заступника керівника ОП, сьогодні в нас є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності – інструкторів, матеріальну базу. І їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати.
А там, де таких можливостей поки що немає, – створювати. Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри.
"Так, буде перехідний період. Рішення назріло давно. Командири говорять про це постійно, і їх потрібно чути. За останні тижні я мав багато розмов з командирами бригад і корпусів. Вони також дають власні пропозиції, як саме це можливо зробити. Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень", - наголосив Паліса.
"Домовилися з генералом Гнатовим: на тижні проводимо спільну нараду, узгоджуємо цифри, механізми та етапи впровадження. На наступну Ставку будуть подані на розгляд Президента варіанти рішень, і головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій. Боротьба триває!", - резюмував Паліса.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше Зеленський за результатами Ставки 26 листопада заявив, що поповнення бригад ЗСУ людьми має бути переглянуто. За його словами, це один із запитів від військових.
- 29 листопада Зеленський обговорив із Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами.
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яким хером заступник завгоспа обговорює з начштабом щось?
у начштаба головком є
Міністр оборони та начальник Генштабу узгоджують нову систему розподілу військовослужбовців, яка забезпечить бригадам прогнозоване поповнення й дозволить готувати бійців безпосередньо в підрозділах, де вони служитимуть. Джерело: https://censor.net/ua/n3587829,
а де чи хто з них вже міністр, судячи з тексту?
А тепер сядь і подумай про реальність своєї вимоги...
чи це на зарплаті?
сказав же - провести аудит частин. деякі бригади склад вже 5 раз оновлювали. чи хочете сказати що ******** командирів немає які людей за людей не вважають, і посилають на точки на карті де є ціле ***** а не позиція? то хай далі нищуть піхоту, поки буде "слідство, суд". чи можна відсторонити і зробити хочаб after action review? це не дуже легко для вас? достатньо складно?
чи не читали що з деяких частин люди тікають в СЗЧ сотнями, і переводи в Армія+ висять з таких частин сотнями. може не просто так?
а от Паліса і Гнатов не прості рішення придумають? розмазати всіх рівномірно?