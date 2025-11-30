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Новини Створення нових бригад в ЗСУ Підготовка військових у бригадах
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Необхідний розподіл, який дає змогу планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень, - Паліса про поповнення бригад

зсу

Міністр оборони та начальник Генштабу узгоджують нову систему розподілу військовослужбовців, яка забезпечить бригадам прогнозоване поповнення й дозволить готувати бійців безпосередньо в підрозділах, де вони служитимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Паліса повідомив у фейсбуці.

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"Мав хорошу розмову з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Працюємо над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами – це те, про що говорив Президент і що зараз дійсно потребує змін", - повідомив Паліса.

Бійці проходитимуть навчання у своїх підрозділах, а не після випадкового розподілу

Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання.

Також читайте: Зеленський обговорив із Палісою підготовку нових параметрів розподілу особового складу між бригадами

Бригади отримають власну навчальну базу або будуть її створювати з нуля

За словами заступника керівника ОП, сьогодні в нас є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності – інструкторів, матеріальну базу. І їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати.

А там, де таких можливостей поки що немає, – створювати. Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри.

"Так, буде перехідний період. Рішення назріло давно. Командири говорять про це постійно, і їх потрібно чути. За останні тижні я мав багато розмов з командирами бригад і корпусів. Вони також дають власні пропозиції, як саме це можливо зробити. Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень", - наголосив Паліса.

"Домовилися з генералом Гнатовим: на тижні проводимо спільну нараду, узгоджуємо цифри, механізми та етапи впровадження. На наступну Ставку будуть подані на розгляд Президента варіанти рішень, і головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій. Боротьба триває!", - резюмував Паліса.

Також читайте: Бойові бригади мають отримати можливість самостійно готувати поповнення, - Паліса

Що передувало

Автор: 

ЗСУ (8820) Гнатов Андрій (46) Паліса Павло (65)
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Топ коментарі
+14
Паліса заступник завгоспа ОПи..а не Міністр Оборони і не головком

яким хером заступник завгоспа обговорює з начштабом щось?

у начштаба головком є
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30.11.2025 15:54 Відповісти
+11
якраз Zельоні гниди зробили все аби все валилося
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30.11.2025 15:55 Відповісти
+10
А може спочатку провести перевірку бригад де найбільше сзч та найбільші втрати. Раптом виявиться що причина не в рівномірному розподілі, а в мясниках командирах? Розжалувати пару полковників в рядові і в окоп.
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30.11.2025 16:18 Відповісти
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Все валиться, нічого зробити не можуть, зато куча казок.
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30.11.2025 15:51 Відповісти
якраз Zельоні гниди зробили все аби все валилося
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30.11.2025 15:55 Відповісти
потрібно мобілізувати молодь та жінок
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30.11.2025 17:06 Відповісти
після мусорів
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30.11.2025 17:10 Відповісти
тоді чекай солдат путіна в своєму будинку!
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30.11.2025 17:20 Відповісти
як ввічливо Ви zегнида називаєте пуйла путіном )
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30.11.2025 17:22 Відповісти
Паліса заступник завгоспа ОПи..а не Міністр Оборони і не головком

яким хером заступник завгоспа обговорює з начштабом щось?

у начштаба головком є
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30.11.2025 15:54 Відповісти
дух дЄрмака ще вітає в кімнатах і в бункерах на Грушевського....
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30.11.2025 16:20 Відповісти
як розділити то чого немае?
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30.11.2025 15:55 Відповісти
Нахрена радники дєрмака до генштабу лізуть?
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30.11.2025 15:55 Відповісти
Паліса і Гнатов обговорили нові принципи розподілу бійців між бригадами

Міністр оборони та начальник Генштабу узгоджують нову систему розподілу військовослужбовців, яка забезпечить бригадам прогнозоване поповнення й дозволить готувати бійців безпосередньо в підрозділах, де вони служитимуть. Джерело: https://censor.net/ua/n3587829,
а де чи хто з них вже міністр, судячи з тексту?
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30.11.2025 15:56 Відповісти
Як розділяти те що чого немає? Може добрий знак послати ментів на передову? Ось і вистачить
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30.11.2025 16:05 Відповісти
То підтягуйте! - бо мільйонна армія а на передку 300 тис
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30.11.2025 16:12 Відповісти
А може спочатку провести перевірку бригад де найбільше сзч та найбільші втрати. Раптом виявиться що причина не в рівномірному розподілі, а в мясниках командирах? Розжалувати пару полковників в рядові і в окоп.
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30.11.2025 16:18 Відповісти
... полковники - то потенційні бригадні хенерали! Як Ви могли таке навіть подумати про щось подібне? Нізззя
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30.11.2025 16:23 Відповісти
Як ви, дилетанти, "любителі простих рішень", задрали! Розжалувать можна лише після вироку суду , який засудить військовослужбовця за вчинення тяжкого, чи особливо тяжкого злочину... Слідство триватиме кілька місяців... І ще не відомо, що його вину доведуть...
А тепер сядь і подумай про реальність своєї вимоги...
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30.11.2025 16:44 Відповісти
Ніхрена,людям швидко і красиво треба
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30.11.2025 16:49 Відповісти
враження що ви букви знаєте, а читати не навчились, чи думати.
чи це на зарплаті?
сказав же - провести аудит частин. деякі бригади склад вже 5 раз оновлювали. чи хочете сказати що ******** командирів немає які людей за людей не вважають, і посилають на точки на карті де є ціле ***** а не позиція? то хай далі нищуть піхоту, поки буде "слідство, суд". чи можна відсторонити і зробити хочаб after action review? це не дуже легко для вас? достатньо складно?
чи не читали що з деяких частин люди тікають в СЗЧ сотнями, і переводи в Армія+ висять з таких частин сотнями. може не просто так?
а от Паліса і Гнатов не прості рішення придумають? розмазати всіх рівномірно?
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30.11.2025 18:07 Відповісти
Про своє "враження" я вже написав... Ти армію знаєш тільки з телевізора, а у мене більше чверті століття служби, за плечима... І мені прекрасно відомо, ЯК будуть розбираться, скільки це буде тривать і які можуть зробить висновки... Бо я знаю ПРАКТИКУ цього... А ти - тільки "газетярський триндьож"...
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30.11.2025 18:45 Відповісти
Ніззя там командири безправним м'ясом роблять свої карьери, прямо по трупах ти що!
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30.11.2025 17:37 Відповісти
Я так розумію,що армією керують всі,окрім військових.
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30.11.2025 16:23 Відповісти
Паліса теж військовий , хоч і працює - в охвісі . До речі один з найадекватніших серед комбригів .
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30.11.2025 16:57 Відповісти
Якби не народ і не волонтери,армія вже би закінчилась,влада все робить навпаки.Слава Українському народу і армії і волонтерам,які допомагають
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30.11.2025 16:52 Відповісти
Типовий розподіл після оповіщення:
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30.11.2025 17:01 Відповісти
Нічого розподіл не дасть. Є багато комбригів яким звичайний солдат не довіряє. Мало, хто знає комбрига в лице. Вони постійно заховані в бункерах і ще бозна де. Та що там комбриги, є майори, які не знають ні свого особового складу ні особовий склад. Чому? Тому що солдат і будь який офіцер живуть у різних світах. Проблема сзч не вирішена, тому вона буде лише наростати. Один з виходів наприклад розблокувати армію,+ . Тому що вона або не працює, або працює через хабар. Вони оці паліси і гнатови бояться міграцій особового складу від одного комбрига до іншого. Бо в результаті вийде так, що оці зелені гівно комбриги залишаться лише із своїми зеленими штабами. Тобто з зеленою шоблою в погонах мало хто хоче служити. Ха ха ха.
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30.11.2025 18:20 Відповісти
Те що каже Паліса давно назріло і перезріло. І не треба гирчати на все підряд.
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30.11.2025 18:29 Відповісти
Гасла! Давайте красиві гасла! Забудьте все! Нам потрібні красиві гасла!
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30.11.2025 18:52 Відповісти
На одинадцятому році війни, після стількох втрат, дійшло, що необхідне планування!!! Ба чи дійшло, чи лиш почалося здавання питань? Їбанутися ... Прикольно, ржачно?!
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30.11.2025 19:44 Відповісти
 
 