Необхідний розподіл, який дає змогу планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень, - Паліса про поповнення бригад

Міністр оборони та начальник Генштабу узгоджують нову систему розподілу військовослужбовців, яка забезпечить бригадам прогнозоване поповнення й дозволить готувати бійців безпосередньо в підрозділах, де вони служитимуть.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Паліса повідомив у фейсбуці.

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"Мав хорошу розмову з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. Працюємо над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами – це те, про що говорив Президент і що зараз дійсно потребує змін", - повідомив Паліса.

Бійці проходитимуть навчання у своїх підрозділах, а не після випадкового розподілу

Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання.

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Бригади отримають власну навчальну базу або будуть її створювати з нуля

За словами заступника керівника ОП, сьогодні в нас є багато бригад, які вже мають власні навчальні спроможності – інструкторів, матеріальну базу. І їх потрібно буде підсилювати, щоб вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати.

А там, де таких можливостей поки що немає, – створювати. Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри.

"Так, буде перехідний період. Рішення назріло давно. Командири говорять про це постійно, і їх потрібно чути. За останні тижні я мав багато розмов з командирами бригад і корпусів. Вони також дають власні пропозиції, як саме це можливо зробити. Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень", - наголосив Паліса.

"Домовилися з генералом Гнатовим: на тижні проводимо спільну нараду, узгоджуємо цифри, механізми та етапи впровадження. На наступну Ставку будуть подані на розгляд Президента варіанти рішень, і головне для всіх нас – щоб рішення реально спрацювало та допомагало тим, хто сьогодні на нулі, і тим, хто завтра стане в стрій. Боротьба триває!", - резюмував Паліса.

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