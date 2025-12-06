УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12213 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState Бойові дії на Покровському напрямку Бої на Краматорському напрямку
5 990 5

Окупанти просунулись поблизу Сіверська, Федорівки та у Мирнограді, - DeepState. МАПА

Російські загарбники мають просування на Донеччині.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

мапа

мапа

мапа

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сіверська (Бахмутський район, Донецька область), Федорівки (Бахмутський район, Донецька область) та у Мирнограді (Покровський район Донецька область)", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Ворог загруз у міських боях за Покровськ. Оточення Мирнограда немає, - 7 корпус ДШВ

Що передувало?

  • Напередодні повідомлялося, що російські загарбники мають просування у Краматорському та Бахмутському районах Донеччини.

Читайте також: Російські війська просунулися біля Ямполя, Сіверська та Виїмки, - DeepState

Автор: 

Донецька область (11352) Мирноград (277) Бахмутський район (858) Покровський район (1787) Сіверськ (218) Федорівка (8) DeepState (550)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орки мають просування до пекла ,
так як всі вони на цих ділянках
Донеччини ідуть на фарш 😡
показати весь коментар
06.12.2025 00:12 Відповісти
Хотілося б вірити, але пруть і пруть. Нащо вони добровільно йдуть на смерть в чужу країну, де ніколи й не були? Чи вони всі хворі на голову? Думають, що мертвим потрібні гроші? Це якась маячня, такого 3 роки тому точно не могли уявити. Нам це все перемолоти і перемогти, це треба мобілізовувати не хворих людей, а силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів і т.д., без цього нам цю орду не перемогти. Влада не чує, ментів забронювала на 90%, з молодих відставників в ЗСУ 1 із 40, муніципальні охорони, міські варти, ДСО, купа приватних охорон, під кожним деревом, в кожному маєтку, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що в них не той вос і вони можуть бути тільки командирами, і т.д. це все несумісно з екзистенційною війною. Треба скорочувати броні для силовиків втричі, викликати всіх молодих відставників, броні для охоронців скоротити вдесятеро, офіцерів відправляти у піхоту і т.д., інакше ми приречені, одні обмежено придатні і добровольці, що вже 4 роки в окопах, не витягнуть.
показати весь коментар
06.12.2025 01:04 Відповісти
Он ще камент хтось на правді написав:
"Я військовий, зараз на передку північний напрямок між Вовчаньськом і Купяньськом і от що я вам скажу на передку дев'яносто процентів бусифікованих, це калікі, старі люди під шисдесять, слабі, сліпі люди якім навіть тяжко ходити, рідко попадаються молоді і сильні, а тут я на різних позиціях вже півтора роки!!!
Тут майже не мае тих кого я бачив в тилу під час відпусткі. А там кожна тилова частина забита контрактниками професійними військовими їх просто тисяч тількі у Львові всі такі гарні пахнючи наглажені ніби і пороху не нюхали і хоть би хтось с командування запитався а що вони трясця там в глибокому тилу роблять?! Кого вони там захищають?!
З ранку від здорових військових в громадському транспорті проходу немае, я був в різних областях проїздом там те саме то що армія робить в телу!?!?!?!"
показати весь коментар
06.12.2025 13:11 Відповісти
Таке враження що немає снарядів , ракети, дронів.
показати весь коментар
06.12.2025 16:27 Відповісти
 
 