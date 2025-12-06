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Окупанти просунулись поблизу Сіверська, Федорівки та у Мирнограді, - DeepState. МАПА
Російські загарбники мають просування на Донеччині.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Сіверська (Бахмутський район, Донецька область), Федорівки (Бахмутський район, Донецька область) та у Мирнограді (Покровський район Донецька область)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що російські загарбники мають просування у Краматорському та Бахмутському районах Донеччини.
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так як всі вони на цих ділянках
Донеччини ідуть на фарш 😡
"Я військовий, зараз на передку північний напрямок між Вовчаньськом і Купяньськом і от що я вам скажу на передку дев'яносто процентів бусифікованих, це калікі, старі люди під шисдесять, слабі, сліпі люди якім навіть тяжко ходити, рідко попадаються молоді і сильні, а тут я на різних позиціях вже півтора роки!!!
Тут майже не мае тих кого я бачив в тилу під час відпусткі. А там кожна тилова частина забита контрактниками професійними військовими їх просто тисяч тількі у Львові всі такі гарні пахнючи наглажені ніби і пороху не нюхали і хоть би хтось с командування запитався а що вони трясця там в глибокому тилу роблять?! Кого вони там захищають?!
З ранку від здорових військових в громадському транспорті проходу немае, я був в різних областях проїздом там те саме то що армія робить в телу!?!?!?!"