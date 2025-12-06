РУС
Оккупанты продвинулись вблизи Северска, Федоровки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА

Российские захватчики продвигаются в Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Севера (Бахмутский район, Донецкая область), Федоровки (Бахмутский район, Донецкая область) и в Мирнограде (Покровский район Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также: Враг увяз в городских боях за Покровск. Окружения Мирнограда нет, - 7 корпус ДШВ

Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что российские захватчики продвигаются в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.

Читайте также: Российские войска продвинулись возле Ямполя, Севера и Выемки, - DeepState

Орки мають просування до пекла ,
так як всі вони на цих ділянках
Донеччини ідуть на фарш 😡
06.12.2025 00:12 Ответить
Хотілося б вірити, але пруть і пруть. Нащо вони добровільно йдуть на смерть в чужу країну, де ніколи й не були? Чи вони всі хворі на голову? Думають, що мертвим потрібні гроші? Це якась маячня, такого 3 роки тому точно не могли уявити. Нам це все перемолоти і перемогти, це треба мобілізовувати не хворих людей, а силовиків, молодих відставників, охоронців, офіцерів і т.д., без цього нам цю орду не перемогти. Влада не чує, ментів забронювала на 90%, з молодих відставників в ЗСУ 1 із 40, муніципальні охорони, міські варти, ДСО, купа приватних охорон, під кожним деревом, в кожному маєтку, мільйони офіцерів після кафедр кажуть, що в них не той вос і вони можуть бути тільки командирами, і т.д. це все несумісно з екзистенційною війною. Треба скорочувати броні для силовиків втричі, викликати всіх молодих відставників, броні для охоронців скоротити вдесятеро, офіцерів відправляти у піхоту і т.д., інакше ми приречені, одні обмежено придатні і добровольці, що вже 4 роки в окопах, не витягнуть.
06.12.2025 01:04 Ответить
 
 