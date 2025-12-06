2 040 3
Оккупанты продвинулись вблизи Северска, Федоровки и в Мирнограде, - DeepState. КАРТА
Российские захватчики продвигаются в Донецкой области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Севера (Бахмутский район, Донецкая область), Федоровки (Бахмутский район, Донецкая область) и в Мирнограде (Покровский район Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Накануне сообщалось, что российские захватчики продвигаются в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.
так як всі вони на цих ділянках
Донеччини ідуть на фарш 😡