Российские войска продвинулись возле Ямполя, Сиверска и Выемки, - DeepState

Российские захватчики продвигаются в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся около Ямполя (Краматорский район), Сиверска (Бахмутский район) и Выемки (Бахмутский район)", - говорится в сообщении.

Обновленные карты DeepState

РФ продвигается в Донецкой области: новые изменения на фронте от DeepState

Донецкая область (11515) Бахмутский район (685) Краматорский район (898) Северск (175) Выемка (3) Ямполь (32)
+6
От ще що цікаво, яка паркетна падлюка оце вигадала - хапати хворих людей. І ще й щоб при цьому не воювали найбільш боєздатні і які давали присягу - заброньовані на 90% силовики, молоді відставники, охоронці під кожним деревом, офіцери, що можуть бути тільки великими командирами?
05.12.2025 12:32 Ответить
+2
Та воно і у нас диванні війська бажають кордони 91
05.12.2025 12:41 Ответить
+2
Пересічні не бажають вже гинути за таку державу. А держиморди ніколи й не гинули за неї Та й у війську вже взялися за голови, як пише на Цензорі Сайгон
05.12.2025 12:55 Ответить
То нагуя путлєру мир? - він розклав війну до 2028 р
05.12.2025 12:26 Ответить
Та воно і у нас диванні війська бажають кордони 91
05.12.2025 12:41 Ответить
Потрібна мобілізація молоді, кожен день зволікання це десятки та сотні загиблих бійців, які тримають оборону без підкріплення!
05.12.2025 13:04 Ответить
ось такі теж є.. Десь сидить падло в лондонах або в тилу і готовий посилати воювати дітей і жінок...Маму свою може теж пошлеш? Або давай вже і дітей
05.12.2025 13:08 Ответить
Я воюю в ЗСУ, а ти, падло, де воюєш?
05.12.2025 13:10 Ответить
Не погана в тебе служба,,Багато в тебе вільного часу ..тільки і сидиш тут
05.12.2025 13:13 Ответить
Так йди до мене, я тобі відношення випишу. Чого ж ти, курва, вдома сидиш?
05.12.2025 13:15 Ответить
Он як ти воюєш?? Відношення виписуєш
05.12.2025 13:16 Ответить
маю знайомих в стройовій частині та в рекрутинговій групі
05.12.2025 13:23 Ответить
Будуть тебе бити після війни, ухилянте, бити боляче, поки та не емігруєш.
05.12.2025 13:11 Ответить
Ти будеш теж бити?
05.12.2025 13:15 Ответить
Я до перемоги дожити не планую, на відміну від тебе.
05.12.2025 13:16 Ответить
От ще що цікаво, яка паркетна падлюка оце вигадала - хапати хворих людей. І ще й щоб при цьому не воювали найбільш боєздатні і які давали присягу - заброньовані на 90% силовики, молоді відставники, охоронці під кожним деревом, офіцери, що можуть бути тільки великими командирами?
05.12.2025 12:32 Ответить
Сейчас самое главное сохранять жизни ветеранов ВСУ, попутно нанося максимальный урон кацапне. Территории отходят на второй план. Тампона надо переждать, как кацапня переждала Байдена.
05.12.2025 12:35 Ответить
А шо там байден нагадай??надрочував зброю аби пуйло не програв??
05.12.2025 12:39 Ответить
Байден это атакамс, пэтриоты, регулярное и бесперебойное снабжение, хоть и по капле. Байден это отсутствие контактов с московией. Байден это противодействие пропаганде московитов. Байден это тесные контакты и координация с ЕС. Байден это продемократические, проукраинские, антикоммунистические направления политики.
05.12.2025 12:57 Ответить
Как и кем сохранять жизни ветеранов, если позиции полупустые? Нет бойцов. Люди измотаны и уставшие. Долбаное ТЦК работать не желает.
И желающих встать на защиту Родины и Государства тоже почти нет... Рада на каждом заседании решает кому еще дать "бронь"...
05.12.2025 12:51 Ответить
А старі де ділись не хочеш розповісти, можливо треба було берегти людей, а не промотувати їх в тих же кринках в наступах на мінні поля, Курск і т.д. Готувати краще а не відправляти за місяць під Бахмут бійців які із зброєю поводитись не вміють, скільки лише орки ударів під час нагороджень і по полігонах зробили, хтось сидить за халатність???

У нас не бездонна бочка людський ресурс? щоб затикати ним прой...би командування та відсутність важкого озброєння і прицьому ніхто не несе покарання, щоб це якось змінилось.
05.12.2025 12:57 Ответить
Ще більше 3 років перечекати? Сидячи в Британії, зрозуміло, можна і довше чекати.
05.12.2025 13:42 Ответить
Держава не виконує свої прямі обов'язки,в саме,не забезпечує армію всім необхідним,звідси і всі причини відступу
05.12.2025 12:51 Ответить
Пересічні не бажають вже гинути за таку державу. А держиморди ніколи й не гинули за неї Та й у війську вже взялися за голови, як пише на Цензорі Сайгон
05.12.2025 12:55 Ответить
От ще причина.
https://censor.net/ua/news/3588682/reshetylova-pro-masovi-porushennya-prav-*******-zsu-u-shturmovyh-polkah
05.12.2025 13:44 Ответить
На Львівщині прикордонники уникли тюрми за пропуск 80 ухилянтів без перевірки документів
А СЗЧшників на 10 років до тюрми. Отак в нас завжди!
05.12.2025 13:56 Ответить
Григорій Кедрук, підозрюваний у вбивстві, каже, що його побили співробітники ТЦК, а поліція поруч не реагувала«
Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: "Перевіряйте по базі". Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відчинили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене забризкали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, - мене три-чотири працівники у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що пам'ятаю, - як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», - сказав він.
05.12.2025 14:10 Ответить
 
 