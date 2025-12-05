Российские войска продвинулись возле Ямполя, Сиверска и Выемки, - DeepState
Российские захватчики продвигаются в Краматорском и Бахмутском районах Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся около Ямполя (Краматорский район), Сиверска (Бахмутский район) и Выемки (Бахмутский район)", - говорится в сообщении.
Обновленные карты DeepState
И желающих встать на защиту Родины и Государства тоже почти нет... Рада на каждом заседании решает кому еще дать "бронь"...
У нас не бездонна бочка людський ресурс? щоб затикати ним прой...би командування та відсутність важкого озброєння і прицьому ніхто не несе покарання, щоб це якось змінилось.
https://censor.net/ua/news/3588682/reshetylova-pro-masovi-porushennya-prav-*******-zsu-u-shturmovyh-polkah
А СЗЧшників на 10 років до тюрми. Отак в нас завжди!
Мене зупинили для перевірки документів, я надав документи. Кажу: "Перевіряйте по базі". Викликав адвоката, чекаю. Приїхав бус, відчинили двері, одразу я отримав в обличчя. Мене забризкали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, - мене три-чотири працівники у формі б'ють. Поліція нічого не робить. Наступне, що пам'ятаю, - як відчиняю двері додому й намагаюся змити сльозогінний газ з обличчя», - сказав він.