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Російські війська просунулися біля Ямполя, Сіверська та Виїмки, - DeepState
Російські загарбники мають просування у Краматорському та Бахмутському районах Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Ямполя (Краматорський район), Сіверська (Бахмутський район) та Виїмки (Бахмутський район)", - йдеться в повідомленні.
Оновлені карти DeepState
Топ коментарі
+8 Денис Белов #610926
показати весь коментар05.12.2025 12:32 Відповісти Посилання
+5 Андрій Макогон
показати весь коментар05.12.2025 12:55 Відповісти Посилання
+4 Мрачный скептик
показати весь коментар05.12.2025 12:57 Відповісти Посилання
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И желающих встать на защиту Родины и Государства тоже почти нет... Рада на каждом заседании решает кому еще дать "бронь"...
У нас не бездонна бочка людський ресурс? щоб затикати ним прой...би командування та відсутність важкого озброєння і прицьому ніхто не несе покарання, щоб це якось змінилось.