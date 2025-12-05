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Новини Оновлені карти DeepState
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Російські війська просунулися біля Ямполя, Сіверська та Виїмки, - DeepState

Російські загарбники мають просування у Краматорському та Бахмутському районах Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

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"Ворог просунувся поблизу Ямполя (Краматорський район), Сіверська (Бахмутський район) та Виїмки (Бахмутський район)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся у Вовчанську та біля кількох населених пунктів на Харківщині і Донеччині, у Балагані уточнено лінію зіткнення, - DeepState. КАРТА

Оновлені карти DeepState

РФ просувається на Донеччині: нові зміни на фронті від DeepState
РФ просувається на Донеччині: нові зміни на фронті від DeepState
РФ просувається на Донеччині: нові зміни на фронті від DeepState

Автор: 

Донецька область (11348) Бахмутський район (858) Краматорський район (1280) Сіверськ (218) Виїмка (5) Ямпіль (39)
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Топ коментарі
+8
От ще що цікаво, яка паркетна падлюка оце вигадала - хапати хворих людей. І ще й щоб при цьому не воювали найбільш боєздатні і які давали присягу - заброньовані на 90% силовики, молоді відставники, охоронці під кожним деревом, офіцери, що можуть бути тільки великими командирами?
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05.12.2025 12:32 Відповісти
+5
Пересічні не бажають вже гинути за таку державу. А держиморди ніколи й не гинули за неї Та й у війську вже взялися за голови, як пише на Цензорі Сайгон
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05.12.2025 12:55 Відповісти
+4
Байден это атакамс, пэтриоты, регулярное и бесперебойное снабжение, хоть и по капле. Байден это отсутствие контактов с московией. Байден это противодействие пропаганде московитов. Байден это тесные контакты и координация с ЕС. Байден это продемократические, проукраинские, антикоммунистические направления политики.
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05.12.2025 12:57 Відповісти
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То нагуя путлєру мир? - він розклав війну до 2028 р
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05.12.2025 12:26 Відповісти
Та воно і у нас диванні війська бажають кордони 91
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05.12.2025 12:41 Відповісти
Потрібна мобілізація молоді, кожен день зволікання це десятки та сотні загиблих бійців, які тримають оборону без підкріплення!
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05.12.2025 13:04 Відповісти
ось такі теж є.. Десь сидить падло в лондонах або в тилу і готовий посилати воювати дітей і жінок...Маму свою може теж пошлеш? Або давай вже і дітей
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05.12.2025 13:08 Відповісти
Я воюю в ЗСУ, а ти, падло, де воюєш?
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05.12.2025 13:10 Відповісти
Не погана в тебе служба,,Багато в тебе вільного часу ..тільки і сидиш тут
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05.12.2025 13:13 Відповісти
Так йди до мене, я тобі відношення випишу. Чого ж ти, курва, вдома сидиш?
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05.12.2025 13:15 Відповісти
Он як ти воюєш?? Відношення виписуєш
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05.12.2025 13:16 Відповісти
маю знайомих в стройовій частині та в рекрутинговій групі
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05.12.2025 13:23 Відповісти
Будуть тебе бити після війни, ухилянте, бити боляче, поки та не емігруєш.
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05.12.2025 13:11 Відповісти
Ти будеш теж бити?
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05.12.2025 13:15 Відповісти
Я до перемоги дожити не планую, на відміну від тебе.
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05.12.2025 13:16 Відповісти
От ще що цікаво, яка паркетна падлюка оце вигадала - хапати хворих людей. І ще й щоб при цьому не воювали найбільш боєздатні і які давали присягу - заброньовані на 90% силовики, молоді відставники, охоронці під кожним деревом, офіцери, що можуть бути тільки великими командирами?
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05.12.2025 12:32 Відповісти
Сейчас самое главное сохранять жизни ветеранов ВСУ, попутно нанося максимальный урон кацапне. Территории отходят на второй план. Тампона надо переждать, как кацапня переждала Байдена.
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05.12.2025 12:35 Відповісти
А шо там байден нагадай??надрочував зброю аби пуйло не програв??
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05.12.2025 12:39 Відповісти
Байден это атакамс, пэтриоты, регулярное и бесперебойное снабжение, хоть и по капле. Байден это отсутствие контактов с московией. Байден это противодействие пропаганде московитов. Байден это тесные контакты и координация с ЕС. Байден это продемократические, проукраинские, антикоммунистические направления политики.
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05.12.2025 12:57 Відповісти
Как и кем сохранять жизни ветеранов, если позиции полупустые? Нет бойцов. Люди измотаны и уставшие. Долбаное ТЦК работать не желает.
И желающих встать на защиту Родины и Государства тоже почти нет... Рада на каждом заседании решает кому еще дать "бронь"...
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05.12.2025 12:51 Відповісти
А старі де ділись не хочеш розповісти, можливо треба було берегти людей, а не промотувати їх в тих же кринках в наступах на мінні поля, Курск і т.д. Готувати краще а не відправляти за місяць під Бахмут бійців які із зброєю поводитись не вміють, скільки лише орки ударів під час нагороджень і по полігонах зробили, хтось сидить за халатність???

У нас не бездонна бочка людський ресурс? щоб затикати ним прой...би командування та відсутність важкого озброєння і прицьому ніхто не несе покарання, щоб це якось змінилось.
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05.12.2025 12:57 Відповісти
Ще більше 3 років перечекати? Сидячи в Британії, зрозуміло, можна і довше чекати.
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05.12.2025 13:42 Відповісти
Держава не виконує свої прямі обов'язки,в саме,не забезпечує армію всім необхідним,звідси і всі причини відступу
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05.12.2025 12:51 Відповісти
Пересічні не бажають вже гинути за таку державу. А держиморди ніколи й не гинули за неї Та й у війську вже взялися за голови, як пише на Цензорі Сайгон
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05.12.2025 12:55 Відповісти
 
 