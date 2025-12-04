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Новини Оновлені карти DeepState
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Ворог просунувся у Вовчанську та біля кількох населених пунктів на Харківщині і Донеччині, у Балагані уточнено лінію зіткнення, - DeepState. КАРТА

Російські окупанти мають просування в Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.

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"Ворог просунувся у Вовчанську (місто Чугуївського району Харківської області), поблизу Тихого (село Чугуївського району Харківської області), Ямполя (селище Краматорського району Донецької області) та Новоекономічного (селище Покровського району Донецької області). Уточнено лінію зіткнення в Балагані (село Покровського району Донецької області)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності, - Генштаб

Вовчанськ
Вовчанськ
Тихе
Тихе
Ямпіль
Ямпіль
Новоекономічне
Новоекономічне
Балаган
Балаган

Також дивіться: ЗСУ звільнили село Новоекономічне на Донеччині та підняли там прапор України, - Генштаб. ВIДЕО

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог окупував Балаган.

Автор: 

Донецька область (11341) Вовчанськ (557) Харківська область (2855) Краматорський район (1278) Покровський район (1784) Чугуївський район (403) Новоекономічне (29) Тихе (11) Ямпіль (39) Балаган (3) DeepState (549)
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Топ коментарі
+5
ти не жорстоким став, а тупим узкоязичнимдодіком, лох.
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04.12.2025 14:32 Відповісти
+4
Хороші новини треба очікувати з тилу - це звичайно москаль Сирський провалив мобілізацію серед щирого українського наріту.
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04.12.2025 13:58 Відповісти
+2
Поки москаль Сирський здає позиції і не чекайти хороших новин.
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04.12.2025 13:48 Відповісти
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Поки москаль Сирський здає позиції і не чекайти хороших новин.
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04.12.2025 13:48 Відповісти
Хороші новини треба очікувати з тилу - це звичайно москаль Сирський провалив мобілізацію серед щирого українського наріту.
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04.12.2025 13:58 Відповісти
Москалю сцирському все можна просрати?((
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04.12.2025 14:09 Відповісти
Нарит мудрый скоро на свою голову получит новые Бучи .И если я в 2022 году еще сочувствовал этому нариту то теперь злорадство появилось .Особенно желаю ,чтобы Бучу на своей шкуре ощутили на западе страны где ветерана зарезали .Жестоким однако я стал за последние 3 года
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04.12.2025 14:12 Відповісти
ти не жорстоким став, а тупим узкоязичнимдодіком, лох.
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04.12.2025 14:32 Відповісти
Москворотий планктон ніяким боком до народу не клеїться - лише до московської діаспори.
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04.12.2025 14:57 Відповісти
А схід вже отрим десятки і сотні Буч.Бо розвалюється в нуль.Не вам російськомовним щось *******.Ви на сході,постійно покидьків обирали і дивилися в сторону москалів і хотіли москалям дупи цілувати.
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05.12.2025 00:51 Відповісти
А хто керує мобілізацією? Що казати, як вони зобовʼязали зʼявитись в стислі терміни навіть без повістки тільки обмежено придатних в воєнний час і непридатних в мирний - людей із хворобами, які часто не тримали ніякої зброї в руках і не мають навіть воєнніка, тільки довідку, а не, наприклад, тих, хто закінчив військовий навчальний заклад. Чи офіцерів, у яких, наскільки я знаю, взагалі було написано у воєнніку, куди одразу зʼявитись у випадку війни (у мого батька так було написано, не було розрахунку, що вони всі будуть з диванів і з-за кордону розповідати, що в них не та вос). І де тут логіка? З самого початку мобілізаційний закон задумувався зі ставкою на хворих людей чи що? Менти он заброньовані на 90%, силовики не воюють, відставники в 43 пенсіонери, охоронці на кожному кроці, офіцерів півкраїни, особливо після кафедр, зрозуміло і дурню, що всім їм дати посади командуючих, на це солдатів не вистачить, да і командири з них ніякі, коли нема ніякого бойового досвіду, значить, треба або розжалувати, або так в піхоту мобілізовувати.
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04.12.2025 17:29 Відповісти
Як це воно, жити без мозку? Ти або бот ОП, або зебобик, або ******. Все що пов'язане із мобілізацією і не тільки, просрав Зеленський, точніше не просрав, а виконує завдання своїх господарів у кремлі.
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04.12.2025 18:52 Відповісти
А чого ви мовчите про провал мобілізації з 23-го року? Це заслуга президента і верховної ради. Сирський викручується як може без резервів і без поповнення. Це ще добре що благодаря героїзму наших хлопців більш-менш тримаємось. Кацапи, будь в нашому становище, давно б посипалися.
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04.12.2025 16:48 Відповісти
Нехай офіцерів мобілізовує в піхоту, їх півкраїни, а не хворих людей хапають, що вони коять, он розповідав, на районі схопили туберкульозника і вже вбили, доходягу з пороком серця 48 кг схопили і на наступний день вже в формі.
А заставлено все тачками більше ніж до війни і в кожному джипі бик із ксівою! Що вже про чих казати:
"Справедлива мобілізація - це коли в одному строю йдуть син механізатора і син народного депутата. У великих війнах всіх представники еліт брали участь у бойових діях, гинули, отримували медалі - цим вони довели, що є елітою. Наші ж «еліти» переважно фотографуються з захисниками або якісь цукерки привозять, - «Доцент», начальник відділення гуманітарних дисциплін в «Азові»"
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04.12.2025 17:33 Відповісти
Яка сумна історія, мабуть прямо із кремля.
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04.12.2025 18:56 Відповісти
Ну, русскому алкашу видніше. Це теж із кремля?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Такі історії чули вже всі, хто не живе в рожевих окулярах.
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04.12.2025 19:21 Відповісти
Авжеж. Чиста москальська історія яку тут розповсюджує недолугий ******.
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08.12.2025 20:54 Відповісти
Цілком згоден. Історично, аристократи ( князі, барони, графи і т.д.) ішли в бій во главі військ першими, а якщо старі, то їх діти. А у нас вся еліта під бронею, а дорослі діти за кордоном.
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04.12.2025 19:23 Відповісти
А йому вже дали хероя?(((
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04.12.2025 16:57 Відповісти
 
 