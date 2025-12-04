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Ворог просунувся у Вовчанську та біля кількох населених пунктів на Харківщині і Донеччині, у Балагані уточнено лінію зіткнення, - DeepState. КАРТА
Російські окупанти мають просування в Харківській та Донецькій областях.
Про це повідомили аналітики DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся у Вовчанську (місто Чугуївського району Харківської області), поблизу Тихого (село Чугуївського району Харківської області), Ямполя (селище Краматорського району Донецької області) та Новоекономічного (селище Покровського району Донецької області). Уточнено лінію зіткнення в Балагані (село Покровського району Донецької області)", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог окупував Балаган.
Топ коментарі
+5 scanncode scanncode
показати весь коментар04.12.2025 14:32 Відповісти Посилання
+4 Slava Holt
показати весь коментар04.12.2025 13:58 Відповісти Посилання
+2 Вацлав #610906
показати весь коментар04.12.2025 13:48 Відповісти Посилання
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А заставлено все тачками більше ніж до війни і в кожному джипі бик із ксівою! Що вже про чих казати:
"Справедлива мобілізація - це коли в одному строю йдуть син механізатора і син народного депутата. У великих війнах всіх представники еліт брали участь у бойових діях, гинули, отримували медалі - цим вони довели, що є елітою. Наші ж «еліти» переважно фотографуються з захисниками або якісь цукерки привозять, - «Доцент», начальник відділення гуманітарних дисциплін в «Азові»"
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
Такі історії чули вже всі, хто не живе в рожевих окулярах.