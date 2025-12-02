Заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп’янську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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РФ бреше про захоплення міст

"Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів", - наголошують у Генштабі.

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Бої за Покровськ та Мирноград

Як зазначається, у Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. Так, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста.

Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного.

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Обстановка у Вовчанську

"Напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції", - додали в Генштабі.

Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України.

Що передувало?

Напередодні Трегубов інформував, що великі тумани допомагають ворогу інфільтруватися у Вовчанськ. Генштаб ЗСУ, коментуючи заяви Герасимова, зазначав, що Куп’янськ і Ямпіль перебувають під контролем Сил оборони України.

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