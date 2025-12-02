Заяви РФ про захоплення Покровська, Вовчанська та Куп’янська не відповідають дійсності, - Генштаб
Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську та Куп’янську.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
РФ бреше про захоплення міст
"Бравурні заяви керівництва країни-агресора про "захоплення" цих населених пунктів армією рф не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу кремля використати знятий на відео "флаговтик" з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів", - наголошують у Генштабі.
Бої за Покровськ та Мирноград
Як зазначається, у Покровську Донецької області Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці. Тривають пошуково-штурмові дії для ліквідації осередків ворога. Противник зазнає значних втрат. Протягом минулої доби на Покровському напрямку українські воїни знешкодили загалом 104 окупантів. Так, наші підрозділи вже зачистили групу, яка під прикриттям туману підняла російський триколор в одному з районів міста.
Сили оборони організовують додаткові логістичні шляхи в районах Покровська та Мирнограда для постачання на наші позиції всього необхідного.
Обстановка у Вовчанську
"Напруженою залишається ситуація у Вовчанську на Харківщині. Ворог не полишає спроб просунутися в цьому населеному пункті, застосовуючи малі піхотні групи, ударні БпЛА й артилерію. Однак українські захисники стійко утримують позиції", - додали в Генштабі.
Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України.
Що передувало?
Напередодні Трегубов інформував, що великі тумани допомагають ворогу інфільтруватися у Вовчанськ. Генштаб ЗСУ, коментуючи заяви Герасимова, зазначав, що Куп’янськ і Ямпіль перебувають під контролем Сил оборони України.
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Купʼянськ - це ті самі ледь не єдині позитивні новини по фронту, про які я неодноразово говорив.
Обстановка на півночі від міста значно покращилась на користь СОУ, противник не здатний розвивати будь-який успіх та втратив ініціативу. На напрямку противник тільки втрачає в людях та територіях.
В самому місті триває зачистка і тривати вона може ще доволі довго, адже повністю ліквідувати декілька сотень одиниць о/с противника на такій території урбану доволі складно і потребуватиме це дуже великої кількості часу та ресурсів.
@ "За останні днів 10 наші оборонці суттєво зачистили місто. Дійшло навіть до того, що були частково (!) блоковані шляхи інфільтрації малих груп ворога.
Зараз більшість подій переважно перемістилася до північної частини міста, з якої й починалися бої за Купʼянськ. Але також триває зачистка в центральній частині.
Нещодавно вдалося майже повністю зачистити "апендикс" у південно-західній частині, де на 2-3 етапі розвитку наступальних дій накопичилося багато ворогів. Вони планували звідти просунутися до переправи, яка веде до Купʼянська-Вузлового та таким чином повністю ізолювати наш купʼянський гарнізон від основних сил. Насправді, весь напрямок висів "на волосині", бо ізоляцією купʼянского гарнізону це б не обмежилося, а ще б опинилися в оточенні наші оборонці на лівому березі Оскола. Але у ворога не вийшло реалізувати цей план.
Зараз залишається найскладніше - зачистка багатоповерхівок на півночі міста та остаточне блокування шляхів інфільтрації окупантів.
Наразі місто приблизно на 50-60% знаходиться під контролем Сил Оборони. Ще відсотків 20 - сіра зона. Як завжди, добре себе проявили підрозділи ССО. Вони зіграли важливу роль в найкритичніший момент. Також хочу відзначити піхоту та пілотів 14 та 30 механізованих бригад."
У Покровську російські війська закріпилися на північ від залізниці в районі "Жилкооп" і на захід від «Покровського динасового заводу».
На південь від Мирнограда противник просунувся вздовж залізниці, що дозволяє йому посилити тиск у «кишені».
У південній частині Мирнограда російські війська просунулися вздовж вулиць Благовіщенська та Сєдова. Ідуть бої у напрямку мікрорайону Західний та у східній частині 8-го селища."
🇺🇦По мікрорайонах теж видно закріплення, ті точки, звідки вони вже безперешкодно запускають ГРАДи. Якщо вони там працюють реактивкою, значить навіть наші дрони туди не дістають: повітряний простір фактично вибитий, підхід закритий. Це прямий маркер, що район у них під контролем.
🇺🇦Далі - Стелла, західний в'їзд у місто. Там теж контроль зміщений у бік ворога! Також видно, що вони вже тримають залізницю, а вся північна частина гуде від їх присутності. Може, ганчірки поки не навісили, але це вже питання часу. Вибити їх з тієї щільної смуги забудови буде надважко, практично нереально без великих втрат.
🇺🇦Найболючіше це наші бійці які досі лишаються в кутках міста. Їх так і не вивели! Як вони тепер мають виходити з того пекла? Х#й хто знає. Я вже не раз наголошував: час минав, а рішення ніхто не прийняв. І тепер вихід для них - це лотерея з мінімальними шансами.
🇺🇦І це ще не кінець. Коли русаки остаточно дотиснуть північну частину Покровська, така сама картина впаде й на Мирноград. Вже видно, що події ведуть саме туди. Під боком маємо живий приклад того, як не можна робити… але ми все одно наступаємо на ті самі граблі і знову, як завжди, вийде мало хто.
☠️Гірко й смішно водночас, смішно від абсурду, грішно від ціни, яку за це платимо!
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