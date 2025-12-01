Ворог не збавляє активності на Харківщині та намагається просуватися у Вовчанську, - Трегубов
На Харківському напрямку ворог зберігає високу інтенсивність дій: російські підрозділи продовжують намагатися просунутися на Південно-Слобожанському відтинку, хоча на напрямку Великого Бурлука та в самому Куп’янську їхня активність помітно зменшилася.
Про це в телеефірі сказав начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Ворог не збавляє темпів
На Харківщині, на жаль, активність залишається високою. Росіяни аж ніяк не демонструють схильності до зменшення зусиль, до зниження загальної інтенсивності, активно намагаються просуватися на Південно-Слобожанському напрямку, в першу чергу місто Вовчанськ, активно штурмують на Лиманському напрямку. Трішки знизилась активність відносно того, що була, на Великобурлуцькому та безпосередньо в місті Куп'янськ", - повідомив Трегубов.
Він зазначив, що найбільшу проблему для Сил оборони становлять ворожі БпЛА всіх типів. Дощі та сильний туман суттєво ускладнюють роботу українських безпілотників, тому ворог намагається цим скористатись і активніше просувається малими групами піхоти.
Що передувало?
Напередодні Трегубов інформував, що великі тумани допомагають ворогу інфільтруватися у Вовчанськ. Генштаб ЗСУ, коментуючи заяви Герасимова, зазначав, що Куп’янськ і Ямпіль перебувають під контролем Сил оборони України.
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