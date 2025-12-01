Ворог не збавляє активності на Харківщині та намагається просуватися у Вовчанську, - Трегубов

На Харківському напрямку ворог зберігає високу інтенсивність дій: російські підрозділи продовжують намагатися просунутися на Південно-Слобожанському відтинку, хоча на напрямку Великого Бурлука та в самому Куп’янську їхня активність помітно зменшилася.

Про це в телеефірі сказав начальник управління комунікацій угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Ворог не збавляє темпів

На Харківщині, на жаль, активність залишається високою. Росіяни аж ніяк не демонструють схильності до зменшення зусиль, до зниження загальної інтенсивності, активно намагаються просуватися на Південно-Слобожанському напрямку, в першу чергу місто Вовчанськ, активно штурмують на Лиманському напрямку. Трішки знизилась активність відносно того, що була, на Великобурлуцькому та безпосередньо в місті Куп'янськ", - повідомив Трегубов.

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Він зазначив, що найбільшу проблему для Сил оборони становлять ворожі БпЛА всіх типів. Дощі та сильний туман суттєво ускладнюють роботу українських безпілотників, тому ворог намагається цим скористатись і активніше просувається малими групами піхоти.

Що передувало?

Напередодні Трегубов інформував, що великі тумани допомагають ворогу інфільтруватися у Вовчанськ. Генштаб ЗСУ, коментуючи заяви Герасимова, зазначав, що Куп’янськ і Ямпіль перебувають під контролем Сил оборони України.

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