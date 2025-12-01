Враг не сбавляет активности на Харьковщине и пытается продвигаться в Волчанске, - Трегубов

На Харьковском направлении враг сохраняет высокую интенсивность действий: российские подразделения продолжают пытаться продвинуться на Южно-Слобожанском участке, хотя на направлении Большого Бурлука и в самом Купянске их активность заметно уменьшилась.

Об этом в телеефире сказал начальник управления коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Враг не сбавляет темпов

В Харьковской области, к сожалению, активность остается высокой. Россияне никоим образом не демонстрируют склонности к уменьшению усилий, к снижению общей интенсивности, активно пытаются продвигаться на Южно-Слобожанском направлении, в первую очередь город Волчанск, активно штурмуют на Лиманском направлении. Немного снизилась активность по сравнению с той, что была, на Великобурлукском и непосредственно в городе Купянск", - сообщил Трегубов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский "знаменосец" с оторванными ногами: бойцы 57-й бригады ликвидировали оккупанта. ВИДЕО 18+

Он отметил, что самую большую проблему для Сил обороны представляют вражеские БПЛА всех типов. Дожди и сильный туман существенно затрудняют работу украинских беспилотников, поэтому враг пытается этим воспользоваться и более активно продвигается небольшими группами пехоты.

Что предшествовало?

Накануне Трегубов сообщил, что сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск. Генштаб ВСУ, комментируя заявления Герасимова, отмечал, что Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины.

Читайте также: Ситуация на фронте очень сложная, нужно изменить подход к применению сил и средств, - Жорин