Враг не сбавляет активности на Харьковщине и пытается продвигаться в Волчанске, - Трегубов
На Харьковском направлении враг сохраняет высокую интенсивность действий: российские подразделения продолжают пытаться продвинуться на Южно-Слобожанском участке, хотя на направлении Большого Бурлука и в самом Купянске их активность заметно уменьшилась.
Враг не сбавляет темпов
В Харьковской области, к сожалению, активность остается высокой. Россияне никоим образом не демонстрируют склонности к уменьшению усилий, к снижению общей интенсивности, активно пытаются продвигаться на Южно-Слобожанском направлении, в первую очередь город Волчанск, активно штурмуют на Лиманском направлении. Немного снизилась активность по сравнению с той, что была, на Великобурлукском и непосредственно в городе Купянск", - сообщил Трегубов.
Он отметил, что самую большую проблему для Сил обороны представляют вражеские БПЛА всех типов. Дожди и сильный туман существенно затрудняют работу украинских беспилотников, поэтому враг пытается этим воспользоваться и более активно продвигается небольшими группами пехоты.
Что предшествовало?
Накануне Трегубов сообщил, что сильные туманы помогают врагу проникнуть в Волчанск. Генштаб ВСУ, комментируя заявления Герасимова, отмечал, что Купянск и Ямполь находятся под контролем Сил обороны Украины.
