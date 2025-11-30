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Российский "знаменосец" с оторванными ногами: бойцы 57-й бригады ликвидировали оккупанта
Бойцы 57-й мотопехотной бригады ВСУ "Волкодавы" обнародовали видео своей боевой работы на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сначала уничтожили флаг РФ на здании, а затем нанесли удар по российскому "знаменосцу", который пытался спрятаться в лесополосе и был ликвидирован.
В результате поражения рашисту оторвало обе ноги и вывернуло их в разные стороны.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Также сообщалось, что ГУР взорвало "кадыровцев" под Бердянском: ликвидирована коррумпированная схема с дизтопливом.
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+12 Ukraine Press
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+8 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий30.11.2025 13:23 Ответить Ссылка
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А перший був Щербина. Українець.
Одна з них - цвітАста.