Российский "знаменосец" с оторванными ногами: бойцы 57-й бригады ликвидировали оккупанта

Бойцы 57-й мотопехотной бригады ВСУ "Волкодавы" обнародовали видео своей боевой работы на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сначала уничтожили флаг РФ на здании, а затем нанесли удар по российскому "знаменосцу", который пытался спрятаться в лесополосе и был ликвидирован.

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В результате поражения рашисту оторвало обе ноги и вывернуло их в разные стороны.

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Также сообщалось, что ГУР взорвало "кадыровцев" под Бердянском: ликвидирована коррумпированная схема с дизтопливом.

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