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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Бои в Волчанске Ликвидация российских окукпантов
15 060 21

Российский "знаменосец" с оторванными ногами: бойцы 57-й бригады ликвидировали оккупанта

Бойцы 57-й мотопехотной бригады ВСУ "Волкодавы" обнародовали видео своей боевой работы на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов сначала уничтожили флаг РФ на здании, а затем нанесли удар по российскому "знаменосцу", который пытался спрятаться в лесополосе и был ликвидирован.

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В результате поражения рашисту оторвало обе ноги и вывернуло их в разные стороны.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Также сообщалось, что ГУР взорвало "кадыровцев" под Бердянском: ликвидирована коррумпированная схема с дизтопливом.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночная охота дронов "Азова": ликвидация оккупанта, который пытался скрыться. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23049) уничтожение (10021) 57 отдельная мотопехотная бригада (126) дроны (7358) Волчанск (529) Харьковская область (2780) Чугуевский район (397)
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Топ комментарии
+12
Ганчірконосець
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30.11.2025 13:39 Ответить
+11
Єгорову і Кантарії, повезло більше... І прапор поставили, і живі залишилися, і надбавку до пенсії отримали... Правда, "везуха" закінчилася на старість - Єгоров помер від пияцтва, а Кантарія, під старість, став біженцем: будучи грузином, мав необережність поселиться в Абхазії. Закінчив дні в якійсь "однушці", на окраїні Москви...
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30.11.2025 13:30 Ответить
+8
А тримав би в рукпх члєн демь на кацапії за бєрьозкою - був би живий.
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30.11.2025 13:23 Ответить
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А тримав би в рукпх члєн демь на кацапії за бєрьозкою - був би живий.
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30.11.2025 13:23 Ответить
Не стоять ему в очереди за боярышником...
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30.11.2025 13:28 Ответить
Єгорову і Кантарії, повезло більше... І прапор поставили, і живі залишилися, і надбавку до пенсії отримали... Правда, "везуха" закінчилася на старість - Єгоров помер від пияцтва, а Кантарія, під старість, став біженцем: будучи грузином, мав необережність поселиться в Абхазії. Закінчив дні в якійсь "однушці", на окраїні Москви...
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30.11.2025 13:30 Ответить
А про Береста пам'ятаєте?

А перший був Щербина. Українець.
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30.11.2025 13:38 Ответить
Та знаю... Я ж просто "провів аналогію"...
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30.11.2025 13:46 Ответить
Повзучий гад!
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30.11.2025 13:31 Ответить
Лізуть як зомбі
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30.11.2025 13:33 Ответить
московити є і завжди були зомбі
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30.11.2025 13:40 Ответить
Ганчірконосець
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30.11.2025 13:39 Ответить
То він так хотів показать, де буряки посадить, коли воно їхнє буде. Одна нога на ліво, друга направо. Можна стежку вже топтать. Межа.
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30.11.2025 13:57 Ответить
А нашо добивали?дронів дохєра від преза?(((
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30.11.2025 13:58 Ответить
Так це ж дрони,за ваші особисті донати,швейцарські..ви шо не знали ?
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30.11.2025 16:20 Ответить
І за мої також(((
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30.11.2025 17:15 Ответить
это гуманизм... излишний
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30.11.2025 19:17 Ответить
ТряпканосіцЪ, ***** !!!
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30.11.2025 14:03 Ответить
І засунути ту ганяірку підару в сраку разом з держаком
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30.11.2025 14:03 Ответить
О, одна "нога", хай і дерев'яна, вже є. Можна стрибати далі
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01.12.2025 01:21 Ответить
АднА нАгА там, а другая гдьЄ?
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30.11.2025 14:24 Ответить
І залишились лежати на землі дві ганчірки.
Одна з них - цвітАста.
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30.11.2025 14:45 Ответить
переносчик рускава мира
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30.11.2025 20:40 Ответить
 
 