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Нічне полювання дронів "Азову": ліквідація окупанта, який намагався сховатися. ВIДЕО
Оператори дронів 6-го батальйону 12-ї бригади "Азов" показали кадри знищення окупанта на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники під час нічного полювання ліквідували рашиста, який намагався сховатися від ударних безпілотників в будівлі.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони взяли в полон 21 російського військового на Донеччині, - "Азов".
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