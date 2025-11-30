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Нічне полювання дронів "Азову": ліквідація окупанта, який намагався сховатися. ВIДЕО

Оператори дронів 6-го батальйону 12-ї бригади "Азов" показали кадри знищення окупанта на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники під час нічного полювання ліквідували рашиста, який намагався сховатися від ударних безпілотників в будівлі.

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Раніше повідомлялося, що Сили оборони взяли в полон 21 російського військового на Донеччині, - "Азов".

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Автор: 

армія рф (21267) знищення (10338) Донецька область (11323) Азов (892) дрони (8429) Покровський район (1780) Костянтинівка (84)
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