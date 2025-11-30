Сили оборони ліквідували чотирьох рашистів у ближньому бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, на якому український захисник демонструє результат ближнього стрілецького бою з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно 4 мертвих російських штурмовиків, які були знищені в бою з Силами оборони в Донецькій області.

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