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Сили оборони ліквідували чотирьох рашистів у ближньому бою. ВIДЕО 18+
У мережі опублікували відеозапис, на якому український захисник демонструє результат ближнього стрілецького бою з окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно 4 мертвих російських штурмовиків, які були знищені в бою з Силами оборони в Донецькій області.
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Топ коментарі
+37 Грицько Добрий
показати весь коментар30.11.2025 12:37 Відповісти Посилання
+30 Luk Viktor
показати весь коментар30.11.2025 12:40 Відповісти Посилання
+23 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар30.11.2025 12:46 Відповісти Посилання
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