УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11279 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
13 757 30

Сили оборони ліквідували чотирьох рашистів у ближньому бою. ВIДЕО 18+

У мережі опублікували відеозапис, на якому український захисник демонструє результат ближнього стрілецького бою з окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно 4 мертвих російських штурмовиків, які були знищені в бою з Силами оборони в Донецькій області.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Птахи Мадяра" ліквідували двох рашистів у протитанковому рові. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21267) знищення (10338) Донецька область (11323) ЗСУ (8820)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+37
Нажерлися української земельки і сплять...
показати весь коментар
30.11.2025 12:37 Відповісти
+30
Козаки вставили 3.14дарасам по самі гланди! Респект!
показати весь коментар
30.11.2025 12:40 Відповісти
+23
Навпаки - це власне і потрібно демонструвати особам з нестійкою психікою і карітулянтськими нпстроями.
показати весь коментар
30.11.2025 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нажерлися української земельки і сплять...
показати весь коментар
30.11.2025 12:37 Відповісти
Буде тобі, ********** в Україні, як Українка скаже, аж до сьомого коліна!!
****** з тютіною, задоволені!!!
показати весь коментар
30.11.2025 16:23 Відповісти
Пожерли борщу, що аж з вух витікає
показати весь коментар
30.11.2025 16:25 Відповісти
Козаки вставили 3.14дарасам по самі гланди! Респект!
показати весь коментар
30.11.2025 12:40 Відповісти
Зловив кацап в їБло "маслину".
показати весь коментар
30.11.2025 12:42 Відповісти
Хлопці праві, балалайня - країна під@рів і ×уєсосів, при чому живі огидніші за дохлих.
показати весь коментар
30.11.2025 12:42 Відповісти
Навпаки - це власне і потрібно демонструвати особам з нестійкою психікою і карітулянтськими нпстроями.
показати весь коментар
30.11.2025 12:46 Відповісти
Капітулянт, буба, чи просто хранцуз? 🤔
показати весь коментар
30.11.2025 12:50 Відповісти
Утікач з палати №7
показати весь коментар
30.11.2025 16:09 Відповісти
Як же ж тобі болить за дохлу під@расню, валянку. ))
показати весь коментар
30.11.2025 13:02 Відповісти
Так не дивись,раз такий ніжний.Там написано-не дивитись особам з нестійкою психікою.Так це відео і орки побиті,але цілі.А якби ти побачив людей натурально,різірваних на клапті артою,або згорівших у техніці? Бився б у припадку?Війна так і виглядає.Часто ще гірше.Наприклад кишки з ногою на дереві.
показати весь коментар
30.11.2025 14:58 Відповісти
Ви оце мені відписали? 😊 Шановний, я трупів і крові, справжніх не так щоб багато бачив, але бачив. І навіть переносив таких, які ще були теплими і гнулися, як резинова форма, наповнена водою. Труп твердіє не одразу, власне, коли холоне. І це найважче - переміщати його, коли не можна ні зафіксувати, ні захопити. Вибачте за натуралізм.
показати весь коментар
30.11.2025 15:23 Відповісти
Не тобі.Якийсь Вадім, душевно вразливий ,не бачив трупів.Війна з 14 року,але деякі люди перебувають в панельному світі.
показати весь коментар
30.11.2025 16:54 Відповісти
красівое
показати весь коментар
30.11.2025 12:50 Відповісти
Хлопці, ви молодці!!!
показати весь коментар
30.11.2025 13:44 Відповісти
Не рострайуйся
показати весь коментар
30.11.2025 13:53 Відповісти
Нах ти йогу будеш !?
Хай спить ))
показати весь коментар
30.11.2025 13:53 Відповісти
А мені так подобається. Які ж вони гарні, кацапи.
показати весь коментар
30.11.2025 14:01 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2025 14:03 Відповісти
Пріунил
показати весь коментар
30.11.2025 14:05 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2025 14:14 Відповісти
Красава! Щиро дякую за відео.
показати весь коментар
30.11.2025 14:29 Відповісти
А ви,моралісти всрані,раптом не були на фронті?! Чи можливо не були на похованні наших солдатиків,і не побачили як ридають матусі за синами?! До дохлого кацапа менше співчуття чім до зарізаного кабана: кабанчик нас власним м'ясом годує,а ця свинособака?!
показати весь коментар
30.11.2025 14:36 Відповісти
Заспокійливе відео, дає упевненість і наснагу!!
показати весь коментар
30.11.2025 16:25 Відповісти
велика подяка нашим хлопцям!!!! Слава Україні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
30.11.2025 18:14 Відповісти
Бл, це не Гарік приїхав на сафарі постріляти ****.
показати весь коментар
30.11.2025 20:28 Відповісти
Абсолютно нормальное видео. Это враг аморальный беспринципный злобный желающий смерти людям. Получил свое. Это не казнь. Это результат их желания чужого. Такое видео нужно показывать по центральным каналам рахи. Возможно сомнительно но возможно что цена будет слишком высока для похода в Европу.
показати весь коментар
30.11.2025 23:28 Відповісти
 
 