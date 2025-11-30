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Силы обороны ликвидировали четырех рашистов в ближнем бою

В сети опубликовали видеозапись, на которой украинский защитник демонстрирует результат ближнего стрелкового боя с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно 4 мертвых российских штурмовиков, которые были уничтожены в бою с Силами обороны в Донецкой области.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: "Птахи Мадяра" ликвидировали 2 рашистов в противотанковом рву. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23049) уничтожение (10021) Донецкая область (12444) ВСУ (7816)
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Топ комментарии
+37
Нажерлися української земельки і сплять...
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30.11.2025 12:37 Ответить
+30
Козаки вставили 3.14дарасам по самі гланди! Респект!
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30.11.2025 12:40 Ответить
+23
Навпаки - це власне і потрібно демонструвати особам з нестійкою психікою і карітулянтськими нпстроями.
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30.11.2025 12:46 Ответить
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Нажерлися української земельки і сплять...
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30.11.2025 12:37 Ответить
Буде тобі, ********** в Україні, як Українка скаже, аж до сьомого коліна!!
****** з тютіною, задоволені!!!
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30.11.2025 16:23 Ответить
Пожерли борщу, що аж з вух витікає
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30.11.2025 16:25 Ответить
Козаки вставили 3.14дарасам по самі гланди! Респект!
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30.11.2025 12:40 Ответить
Зловив кацап в їБло "маслину".
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30.11.2025 12:42 Ответить
Хлопці праві, балалайня - країна під@рів і ×уєсосів, при чому живі огидніші за дохлих.
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30.11.2025 12:42 Ответить
Навпаки - це власне і потрібно демонструвати особам з нестійкою психікою і карітулянтськими нпстроями.
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30.11.2025 12:46 Ответить
Капітулянт, буба, чи просто хранцуз? 🤔
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30.11.2025 12:50 Ответить
Утікач з палати №7
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30.11.2025 16:09 Ответить
Як же ж тобі болить за дохлу під@расню, валянку. ))
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30.11.2025 13:02 Ответить
Так не дивись,раз такий ніжний.Там написано-не дивитись особам з нестійкою психікою.Так це відео і орки побиті,але цілі.А якби ти побачив людей натурально,різірваних на клапті артою,або згорівших у техніці? Бився б у припадку?Війна так і виглядає.Часто ще гірше.Наприклад кишки з ногою на дереві.
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30.11.2025 14:58 Ответить
Ви оце мені відписали? 😊 Шановний, я трупів і крові, справжніх не так щоб багато бачив, але бачив. І навіть переносив таких, які ще були теплими і гнулися, як резинова форма, наповнена водою. Труп твердіє не одразу, власне, коли холоне. І це найважче - переміщати його, коли не можна ні зафіксувати, ні захопити. Вибачте за натуралізм.
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30.11.2025 15:23 Ответить
Не тобі.Якийсь Вадім, душевно вразливий ,не бачив трупів.Війна з 14 року,але деякі люди перебувають в панельному світі.
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30.11.2025 16:54 Ответить
красівое
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30.11.2025 12:50 Ответить
Хлопці, ви молодці!!!
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30.11.2025 13:44 Ответить
Не рострайуйся
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30.11.2025 13:53 Ответить
Нах ти йогу будеш !?
Хай спить ))
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30.11.2025 13:53 Ответить
А мені так подобається. Які ж вони гарні, кацапи.
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30.11.2025 14:01 Ответить
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30.11.2025 14:03 Ответить
Пріунил
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30.11.2025 14:05 Ответить
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30.11.2025 14:14 Ответить
Красава! Щиро дякую за відео.
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30.11.2025 14:29 Ответить
А ви,моралісти всрані,раптом не були на фронті?! Чи можливо не були на похованні наших солдатиків,і не побачили як ридають матусі за синами?! До дохлого кацапа менше співчуття чім до зарізаного кабана: кабанчик нас власним м'ясом годує,а ця свинособака?!
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30.11.2025 14:36 Ответить
Заспокійливе відео, дає упевненість і наснагу!!
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30.11.2025 16:25 Ответить
велика подяка нашим хлопцям!!!! Слава Україні !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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30.11.2025 18:14 Ответить
Бл, це не Гарік приїхав на сафарі постріляти ****.
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30.11.2025 20:28 Ответить
Абсолютно нормальное видео. Это враг аморальный беспринципный злобный желающий смерти людям. Получил свое. Это не казнь. Это результат их желания чужого. Такое видео нужно показывать по центральным каналам рахи. Возможно сомнительно но возможно что цена будет слишком высока для похода в Европу.
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30.11.2025 23:28 Ответить
 
 