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Силы обороны ликвидировали четырех рашистов в ближнем бою
В сети опубликовали видеозапись, на которой украинский защитник демонстрирует результат ближнего стрелкового боя с оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно 4 мертвых российских штурмовиков, которые были уничтожены в бою с Силами обороны в Донецкой области.
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