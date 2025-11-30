Силы обороны ликвидировали четырех рашистов в ближнем бою

В сети опубликовали видеозапись, на которой украинский защитник демонстрирует результат ближнего стрелкового боя с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно 4 мертвых российских штурмовиков, которые были уничтожены в бою с Силами обороны в Донецкой области.

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