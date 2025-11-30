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"Птахи Мадяра" ликвидировали 2 рашистов в противотанковом рву. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали 2 оккупанта во время облета территории своими БПЛА.
Как сообщает Цензор.НЕТ, двое российских штурмовиков пытались выбраться из противотанкового рва.
Украинские дронщики подлетели к одному из военных РФ и попали ему в спину.
В результате удара от волны взрыва уже мертвого оккупанта в огне отбросило обратно в противотанковый ров.
Другой рашист был ликвидирован сразу следующим ударом.
На кадрах видно, что местность усеяна телами военных РФ после ожесточенного боя с Силами обороны.
Ранее сообщалось, что украинские дронари 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов.
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+11 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий30.11.2025 10:05 Ответить Ссылка
+10 Luk Viktor
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+9 ALEX SUROVV #593022
показать весь комментарий30.11.2025 12:09 Ответить Ссылка
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Смерть оркам та їх халуям, - помічникам ригоАНАЛЬНИМ!!
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