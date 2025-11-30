"Птахи Мадяра" ликвидировали 2 рашистов в противотанковом рву. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали 2 оккупанта во время облета территории своими БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое российских штурмовиков пытались выбраться из противотанкового рва.

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Украинские дронщики подлетели к одному из военных РФ и попали ему в спину.

В результате удара от волны взрыва уже мертвого оккупанта в огне отбросило обратно в противотанковый ров.

Другой рашист был ликвидирован сразу следующим ударом.

На кадрах видно, что местность усеяна телами военных РФ после ожесточенного боя с Силами обороны.

Ранее сообщалось, что украинские дронари 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов.

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