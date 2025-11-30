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"Птахи Мадяра" ликвидировали 2 рашистов в противотанковом рву. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали 2 оккупанта во время облета территории своими БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, двое российских штурмовиков пытались выбраться из противотанкового рва.

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Украинские дронщики подлетели к одному из военных РФ и попали ему в спину.

В результате удара от волны взрыва уже мертвого оккупанта в огне отбросило обратно в противотанковый ров.

Другой рашист был ликвидирован сразу следующим ударом.

На кадрах видно, что местность усеяна телами военных РФ после ожесточенного боя с Силами обороны.

Ранее сообщалось, что украинские дронари 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские дронари 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23049) уничтожение (10021) дроны (7358) Силы беспилотных систем (522) 414 Птахи Мадяра (201)
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Топ комментарии
+11
"Птахам Мадяра"черговий респект,не зупиняйтесь-дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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30.11.2025 10:05 Ответить
+10
Оцінка:
10. 10 10.5 10
0.5 бала додано до 10 за феєричне приземлення після сальто-мартелє
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30.11.2025 10:06 Ответить
+9
Ще було б добре вкинути в рів колючий дріт. Щоб орки там як мухи запутувалися і там же подихали
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30.11.2025 12:09 Ответить
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"Птахам Мадяра"черговий респект,не зупиняйтесь-дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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30.11.2025 10:05 Ответить
Оцінка:
10. 10 10.5 10
0.5 бала додано до 10 за феєричне приземлення після сальто-мартелє
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30.11.2025 10:06 Ответить
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть оркам та їх халуям, - помічникам ригоАНАЛЬНИМ!!
Слава Україні!! Армія! Мова! Віра!
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30.11.2025 10:09 Ответить
Каска у нього як " діди ваєвалі"
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30.11.2025 10:29 Ответить
Тютіна з мізуліною!! купували!!
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30.11.2025 14:50 Ответить
Як показала практика, протитанкові рови це серйозна перешкода для орків. Погано що ми ще з 2014 року не перекопали такими ровами всі дороги які ведуть на Сосію і **********
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30.11.2025 11:43 Ответить
Ще було б добре вкинути в рів колючий дріт. Щоб орки там як мухи запутувалися і там же подихали
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30.11.2025 12:09 Ответить
Просмажка цих двох під@рів схожа на усунення невеличкої статистичної помилки на тлі безлічі кацапських трупешників навколо. Хай не збідніє благодатна рука ЗСУ!
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30.11.2025 12:12 Ответить
Марно з могили вилазив.
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30.11.2025 15:51 Ответить
Вот кому нужно донатить!
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01.12.2025 02:01 Ответить
 
 