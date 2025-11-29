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Украинские операторы дронов 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов 412-го полка Сил беспилотных систем отработали по рашистам и их укрытиям в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано 12 российских пехотинцев, которые прятались в зданиях и лесополосах.
На кадрах видно, как один из захватчиков уничтожен в укрытии под мостом, когда ему некуда было бежать.
Украинские бойцы в посте под видео назвали эту спецоперацию по уничтожению оккупантов "Документальная трагикомедия 12 тараканов".
Ранее сообщалось, что оккупанты и вражеская техника взрываются на дистанционно установленных минах вблизи Покровска.
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Amber
показать весь комментарий29.11.2025 17:16 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Грицько Добрий
показать весь комментарий29.11.2025 17:27 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Старый зольдат
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Luk Viktor
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