РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10715 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
3 916 4

Украинские операторы дронов 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 412-го полка Сил беспилотных систем отработали по рашистам и их укрытиям в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано 12 российских пехотинцев, которые прятались в зданиях и лесополосах.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

На кадрах видно, как один из захватчиков уничтожен в укрытии под мостом, когда ему некуда было бежать.

Украинские бойцы в посте под видео назвали эту спецоперацию по уничтожению оккупантов "Документальная трагикомедия 12 тараканов".

Ранее сообщалось, что оккупанты и вражеская техника взрываются на дистанционно установленных минах вблизи Покровска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Команда быстрого реагирования Третьего армейского корпуса провела зачистку района Новоселовки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23045) уничтожение (10017) дроны (7351) Силы беспилотных систем (517) 412 полк Nemesis СБС (36)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Смерть кацапським хробакам на українській землі
показать весь комментарий
29.11.2025 17:16 Ответить
На жаль у кацапів такого біосміття багато...
показать весь комментарий
29.11.2025 17:27 Ответить
Многіє літа Вам, козаки.
показать весь комментарий
29.11.2025 17:28 Ответить
На три речі можна дивитися вічно: як горить вогонь, як тече вода та як ЗСУ знищує окупантів....
показать весь комментарий
29.11.2025 17:28 Ответить
 
 