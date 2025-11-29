Украинские операторы дронов 412-го полка "Nemesis" ликвидировали 12 оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов 412-го полка Сил беспилотных систем отработали по рашистам и их укрытиям в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ликвидировано 12 российских пехотинцев, которые прятались в зданиях и лесополосах.

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На кадрах видно, как один из захватчиков уничтожен в укрытии под мостом, когда ему некуда было бежать.

Украинские бойцы в посте под видео назвали эту спецоперацию по уничтожению оккупантов "Документальная трагикомедия 12 тараканов".

Ранее сообщалось, что оккупанты и вражеская техника взрываются на дистанционно установленных минах вблизи Покровска.

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