Українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 412-го полку Сил безпілотних систем відпрацювали по рашистах та їхніх укриттях у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано 12 російських піхотинців, які ховалися в будівлях та лісосмугах.

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На кадрах видно, як одного із загарбників знищено в схованці під мостом, коли йому не було куди втекти.

Українські бійці у дописі під відео назвали цю спецоперацію зі знищення окупантів "Документальна трагікомедія 12 тарганів".

Раніше повідомлялося, що окупанти та ворожа техніка вибухають на дистанційно встановлених мінах поблизу Покровська.

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