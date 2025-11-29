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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
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Українські дронарі 412-го полку "Nemesis" ліквідували 12 окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів 412-го полку Сил безпілотних систем відпрацювали по рашистах та їхніх укриттях у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ліквідовано 12 російських піхотинців, які ховалися в будівлях та лісосмугах.

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На кадрах видно, як одного із загарбників знищено в схованці під мостом, коли йому не було куди втекти.

Українські бійці у дописі під відео назвали цю спецоперацію зі знищення окупантів "Документальна трагікомедія 12 тарганів".

Раніше повідомлялося, що окупанти та ворожа техніка вибухають на дистанційно встановлених мінах поблизу Покровська.

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Автор: 

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Смерть кацапським хробакам на українській землі
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29.11.2025 17:16 Відповісти
На жаль у кацапів такого біосміття багато...
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29.11.2025 17:27 Відповісти
Многіє літа Вам, козаки.
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29.11.2025 17:28 Відповісти
На три речі можна дивитися вічно: як горить вогонь, як тече вода та як ЗСУ знищує окупантів....
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29.11.2025 17:28 Відповісти
 
 