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Окупанти та ворожа техніка вибухають на дистанційно встановлених мінах поблизу Покровська. ВIДЕО
Українські воїни за допомогою дистанційного мінування ліквідували двох окупантів та ворожу броньовану ремонтно-евакуаційну машину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована фрагменти мінування логістичних шляхів та ліквідації окупантів, опублікований у соцмережах.
"Медитативна сесія дистанційного мінування та розриву русні на Покровському напрямку. Спільна робота 412 ОБрБС "Nemesis" та 7 Корпусу ШР ДШВ", - зазначається у коментарі до відео.
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Caesar Rsi #551221
показати весь коментар27.11.2025 11:26 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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