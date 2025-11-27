Окупанти та ворожа техніка вибухають на дистанційно встановлених мінах поблизу Покровська. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дистанційного мінування ліквідували двох окупантів та ворожу броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована фрагменти мінування логістичних шляхів та ліквідації окупантів, опублікований у соцмережах.

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"Медитативна сесія дистанційного мінування та розриву русні на Покровському напрямку. Спільна робота 412 ОБрБС "Nemesis" та 7 Корпусу ШР ДШВ", - зазначається у коментарі до відео.

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