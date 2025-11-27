УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10604 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів
5 901 1

Окупанти та ворожа техніка вибухають на дистанційно встановлених мінах поблизу Покровська. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дистанційного мінування ліквідували двох окупантів та ворожу броньовану ремонтно-евакуаційну машину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмована фрагменти мінування логістичних шляхів та ліквідації окупантів, опублікований у соцмережах.

Читайте: Україна і Велика Британія підписали ліцензійну угоду на виробництво дрона-перехоплювача Octopus, - Шмигаль

"Медитативна сесія дистанційного мінування та розриву русні на Покровському напрямку. Спільна робота 412 ОБрБС "Nemesis" та 7 Корпусу ШР ДШВ", - зазначається у коментарі до відео.

Також дивіться: БМ-21 "Град" рашистів розсипався на друзки після скиду вибухівки дроном бригади "Птахів Мадяра". ВIДЕО

Дивіться: Мінус 6 окупантів, у 4 з них відірвало кінцівки: ліквідація рашистів дронами полку "Pentagon". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (21231) мінування (1224) знищення (10316) Донецька область (11302) дрони (8389) Покровськ (1346) Покровський район (1778) 412 полк Nemesis СБС (36)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо за файну роботу і за таку ж пісню.. Храни Вас Бог наші Захисники
показати весь коментар
27.11.2025 11:26 Відповісти
 
 