УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4583 відвідувача онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
4 422 11

Мінус 6 окупантів, у 4 з них відірвало кінцівки: ліквідація рашистів дронами полку "Pentagon". ВIДЕО 18+

Бійці 225-го штурмового полку "Pentagon" відпрацювали по особовому складу окупантів під час бойових вильотів ударними дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ліквідували 6 окупантів, у 4 з них відірвано кінцівки.

Також один із рашистів, побачивши український безпілотник, кинув у нього зброю, промахнувся й одразу був знищений.

Відео своєї бойової роботи бійці показали у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український FPV-дрон ліквідував окупанта, що прикидався мертвим. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21218) знищення (10308) дрони (8372) 225-й окремий штурмовий полк (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
АднА нАга здЄся, другАя тАмА
показати весь коментар
26.11.2025 22:44 Відповісти
+6
еХ -- расплєкалась сінєва,, расплєскалась,,,
показати весь коментар
26.11.2025 23:20 Відповісти
+5
Як же тепер на Берлін підуть? Без ніг...
показати весь коментар
26.11.2025 23:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АднА нАга здЄся, другАя тАмА
показати весь коментар
26.11.2025 22:44 Відповісти
еХ -- расплєкалась сінєва,, расплєскалась,,,
показати весь коментар
26.11.2025 23:20 Відповісти
Рускіє ідут дамоооой!(у пекло!)
показати весь коментар
27.11.2025 01:57 Відповісти
найкращий рускій - самокат, без рук та ніг - біда для всієї сім'ї, плюс не зможе працювати
показати весь коментар
26.11.2025 22:48 Відповісти
І тягар для держави- треба пенсію платити.. Менше грошей у мразіі-менше дурня рускім лізе у голову про напад на інші країни.
показати весь коментар
27.11.2025 02:00 Відповісти
Як же тепер на Берлін підуть? Без ніг...
показати весь коментар
26.11.2025 23:12 Відповісти
АНАЛ говнєти ******, пішли до пригожина!!
показати весь коментар
26.11.2025 23:35 Відповісти
Наша психіка від таких відео тільки відновлюється після злочинів цих кацапських виродків...
показати весь коментар
27.11.2025 06:14 Відповісти
показати весь коментар
27.11.2025 10:36 Відповісти
Отримуйте нелюди за Бучу, за Тернопіль, Чернігів, за Дніпро, за український Донбас.. Їжте хавайте широкорозявленим є...льником.
показати весь коментар
27.11.2025 11:46 Відповісти
Індія... Окєян... Мийка сапагов - 24 /7/365 ×12... Ноги повертаємо взад..
показати весь коментар
27.11.2025 16:48 Відповісти
 
 