4 422 11
Мінус 6 окупантів, у 4 з них відірвало кінцівки: ліквідація рашистів дронами полку "Pentagon". ВIДЕО 18+
Бійці 225-го штурмового полку "Pentagon" відпрацювали по особовому складу окупантів під час бойових вильотів ударними дронами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ліквідували 6 окупантів, у 4 з них відірвано кінцівки.
Також один із рашистів, побачивши український безпілотник, кинув у нього зброю, промахнувся й одразу був знищений.
Відео своєї бойової роботи бійці показали у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+11 Грицько Злий
показати весь коментар26.11.2025 22:44 Відповісти Посилання
+6 Frenk Rex
показати весь коментар26.11.2025 23:20 Відповісти Посилання
+5 Luk Viktor
показати весь коментар26.11.2025 23:12 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Грицько Злий
показати весь коментар26.11.2025 22:44 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Frenk Rex
показати весь коментар26.11.2025 23:20 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Станіслав Топа
показати весь коментар27.11.2025 01:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Evgeniy Marushchak
показати весь коментар26.11.2025 22:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Станіслав Топа
показати весь коментар27.11.2025 02:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Luk Viktor
показати весь коментар26.11.2025 23:12 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар26.11.2025 23:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ПРОСТО Я #478954
показати весь коментар27.11.2025 06:14 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Крэйда Гібсон
показати весь коментар27.11.2025 10:36 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Caesar Rsi #551221
показати весь коментар27.11.2025 11:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар27.11.2025 16:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль