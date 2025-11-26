Мінус 6 окупантів, у 4 з них відірвало кінцівки: ліквідація рашистів дронами полку "Pentagon". ВIДЕО 18+

Бійці 225-го штурмового полку "Pentagon" відпрацювали по особовому складу окупантів під час бойових вильотів ударними дронами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти ліквідували 6 окупантів, у 4 з них відірвано кінцівки.

Також один із рашистів, побачивши український безпілотник, кинув у нього зброю, промахнувся й одразу був знищений.

Відео своєї бойової роботи бійці показали у соцмережах.

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