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Минус 6 оккупантов, у 4 из них оторвало конечности: ликвидация рашистов дронами полка "Pentagon". ВИДЕО 18+
Бойцы 225-го штурмового полка "Pentagon" отработали по личному составу оккупантов во время боевых вылетов ударными дронами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты ликвидировали 6 оккупантов, у 4 из них оторваны конечности.
Также один из рашистов, увидев украинский беспилотник, бросил в него оружие, промахнулся и сразу был уничтожен.
Видео своей боевой работы бойцы показали в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
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