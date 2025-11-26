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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Минус 6 оккупантов, у 4 из них оторвало конечности: ликвидация рашистов дронами полка "Pentagon". ВИДЕО 18+

Бойцы 225-го штурмового полка "Pentagon" отработали по личному составу оккупантов во время боевых вылетов ударными дронами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты ликвидировали 6 оккупантов, у 4 из них оторваны конечности.

Также один из рашистов, увидев украинский беспилотник, бросил в него оружие, промахнулся и сразу был уничтожен.

Видео своей боевой работы бойцы показали в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский FPV-дрон ликвидировал оккупанта, притворявшегося мертвым. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23001) уничтожение (9991) дроны (7309) 225-й ОШП (60)
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Топ комментарии
+11
АднА нАга здЄся, другАя тАмА
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26.11.2025 22:44 Ответить
+6
еХ -- расплєкалась сінєва,, расплєскалась,,,
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26.11.2025 23:20 Ответить
+5
Як же тепер на Берлін підуть? Без ніг...
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26.11.2025 23:12 Ответить
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АднА нАга здЄся, другАя тАмА
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26.11.2025 22:44 Ответить
еХ -- расплєкалась сінєва,, расплєскалась,,,
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26.11.2025 23:20 Ответить
Рускіє ідут дамоооой!(у пекло!)
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27.11.2025 01:57 Ответить
найкращий рускій - самокат, без рук та ніг - біда для всієї сім'ї, плюс не зможе працювати
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26.11.2025 22:48 Ответить
І тягар для держави- треба пенсію платити.. Менше грошей у мразіі-менше дурня рускім лізе у голову про напад на інші країни.
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27.11.2025 02:00 Ответить
Як же тепер на Берлін підуть? Без ніг...
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26.11.2025 23:12 Ответить
АНАЛ говнєти ******, пішли до пригожина!!
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26.11.2025 23:35 Ответить
Наша психіка від таких відео тільки відновлюється після злочинів цих кацапських виродків...
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27.11.2025 06:14 Ответить
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27.11.2025 10:36 Ответить
Отримуйте нелюди за Бучу, за Тернопіль, Чернігів, за Дніпро, за український Донбас.. Їжте хавайте широкорозявленим є...льником.
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27.11.2025 11:46 Ответить
Індія... Окєян... Мийка сапагов - 24 /7/365 ×12... Ноги повертаємо взад..
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27.11.2025 16:48 Ответить
 
 