Украинский FPV-дрон ликвидировал оккупанта, притворявшегося мертвым. ВИДЕО

Украинские операторы дронов на видео ликвидировали российского пехотинца, который решил притвориться мертвым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот продемонстрировал хладнокровие и выдержку.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он посадил FPV-дрон на землю и дождался, пока рашист сделает движения.

В результате военный РФ поднял голову - и в тот же миг был уничтожен.

Предварительно сообщалось, что ССО уничтожили российскую ДРГ в Покровске: ликвидировано 4 рашиста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон ликвидировал оккупанта на мотоцикле: "призрачный всадник" превратился в факел. ВИДЕО