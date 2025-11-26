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Украинский FPV-дрон ликвидировал оккупанта, притворявшегося мертвым. ВИДЕО
Украинские операторы дронов на видео ликвидировали российского пехотинца, который решил притвориться мертвым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот продемонстрировал хладнокровие и выдержку.
Он посадил FPV-дрон на землю и дождался, пока рашист сделает движения.
В результате военный РФ поднял голову - и в тот же миг был уничтожен.
Предварительно сообщалось, что ССО уничтожили российскую ДРГ в Покровске: ликвидировано 4 рашиста.
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+9 YU ST
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показать весь комментарий26.11.2025 21:09 Ответить Ссылка
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