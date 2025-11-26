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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Украинский FPV-дрон ликвидировал оккупанта, притворявшегося мертвым. ВИДЕО

Украинские операторы дронов на видео ликвидировали российского пехотинца, который решил притвориться мертвым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пилот продемонстрировал хладнокровие и выдержку.

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Он посадил FPV-дрон на землю и дождался, пока рашист сделает движения.

В результате военный РФ поднял голову - и в тот же миг был уничтожен.

Предварительно сообщалось, что ССО уничтожили российскую ДРГ в Покровске: ликвидировано 4 рашиста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский дрон ликвидировал оккупанта на мотоцикле: "призрачный всадник" превратился в факел. ВИДЕО

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армия РФ (23001) уничтожение (9991) ВСУ (7789) дроны (7309) Силы беспилотных систем (515)
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Топ комментарии
+9
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26.11.2025 21:11 Ответить
+6
У дрона нерви кращі - і заряд батареї дозволив
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26.11.2025 21:19 Ответить
+5
Мєчти сбиваются!
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26.11.2025 21:09 Ответить
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Мєчти сбиваются!
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26.11.2025 21:09 Ответить
Дрон трохи його полискотав.
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26.11.2025 21:11 Ответить
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26.11.2025 21:11 Ответить
Штиль в бензопилах - шо мэрс в автомобилях. Со Штиля они (бензопилы) и пошли
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26.11.2025 23:03 Ответить
Я собі маю аж 3 штіля М260, М251 і акумуляторний.
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27.11.2025 09:13 Ответить
У дрона нерви кращі - і заряд батареї дозволив
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26.11.2025 21:19 Ответить
Дрон був на землі, енергію майже не витрачав.
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27.11.2025 11:16 Ответить
телепорт до кабздона....
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26.11.2025 21:23 Ответить
Так, телепорт до кабздона...., але є одно Но: по запчастинах або молекулами із атомами А можливо навіть електронами ....
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26.11.2025 21:40 Ответить
пілот красава! респект!
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26.11.2025 21:38 Ответить
пілоти дихання орка відчувають навіть на відстані 20-30 км...
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26.11.2025 21:41 Ответить
Як казали давні римляни:
"Pro omni asino callido, est fulmen etiam callidius.".
На кожну хитру жопу знайдеться ще хитріший болт.
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26.11.2025 21:53 Ответить
рахувать награблене тепер буде нічим
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26.11.2025 21:54 Ответить
За моржок - пирожок!!!
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27.11.2025 09:24 Ответить
"Любопытной Варваре башку оторвали".
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27.11.2025 11:13 Ответить
Батл: дрон-ждун против кцапоопоссума...
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27.11.2025 16:56 Ответить
 
 