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Новости Видео Ситуация на Покровском направлении Боевые действия на Покровском направлении
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ССО уничтожили российскую ДРГ в Покровске: ликвидировано 4 рашиста. ВИДЕО

Воины Сил специальных операций уничтожили российскую ДРГ в Покровске.

Видео обнародовали в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Смотрите: Налет ССО на противника: уничтожены оккупанты, разблокирована украинская позиция, эвакуированы раненые воины. ВИДЕО

Подробности

Бойцы организовали засаду на пути передвижения захватчиков. Так, удалось уничтожить четырех военных РФ.

"Враг пытался скопиться в многоэтажке, но уже на подходе к укрытию 3-х россиян уничтожили, четвертый пытался отойти и сбить украинский разведдрон из стрелкового оружия. Однако его обнаружили и уничтожили.

Во время отхода наши воины обнаружили и обезвредили вражеский БПЛА "Ждун", - говорится в сообщении.

Смотрите: Бойцы 8-го полка ССО ликвидировали 9 оккупантов и технику противника. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (12419) боевые действия (6161) ССО (713) Покровск (1312) ДРГ (145) Покровский район (1764)
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Топ комментарии
+10
Молодці!💪
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26.11.2025 09:19 Ответить
+8
Слава Україні!
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26.11.2025 10:01 Ответить
+8
"Трійка" - сила!! 💪
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26.11.2025 10:01 Ответить
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орчихи вже брагу пють від щастя...
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26.11.2025 08:53 Ответить
Молодці!💪
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26.11.2025 09:19 Ответить
у ціх хлопців залізні нерви та відвага ! Слава!
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26.11.2025 12:07 Ответить
Слава Україні!
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26.11.2025 10:01 Ответить
"Трійка" - сила!! 💪
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26.11.2025 10:01 Ответить
Ще дуже довго будемо воювати допоки будуть попи, запроданці та язик!
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26.11.2025 12:10 Ответить
Який сором - майже всі розмовляють кацапською.
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26.11.2025 13:18 Ответить
Саме тому і вимагає Кремль на переговорах російську мову другою офіційною мовою.Скажете що не має він такого права?Це все гроші в бюджет РФ,будуть говорити українці російською-значить куплять книжки видані в РФ,значить підуть на концерти російського репу,значить підуть на російський фільм без перекладу на українську.Та хоть москалі згвалтують всіх дітей в Україні,зросійщений українець з почуття власної гідності не перейде на українську.
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26.11.2025 21:56 Ответить
Дякую ВАМ ХЛОПЦІ, бережи ВАС БОЖЕ !!!
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26.11.2025 14:22 Ответить
Вовкодави!!!!
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26.11.2025 16:43 Ответить
відпрацювали класно, але наскільки ефективно використовувати таких супер-спеців для вуличних боїв?
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26.11.2025 21:54 Ответить
 
 