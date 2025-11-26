ССО уничтожили российскую ДРГ в Покровске: ликвидировано 4 рашиста. ВИДЕО

Воины Сил специальных операций уничтожили российскую ДРГ в Покровске.

Видео обнародовали в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Бойцы организовали засаду на пути передвижения захватчиков. Так, удалось уничтожить четырех военных РФ.

"Враг пытался скопиться в многоэтажке, но уже на подходе к укрытию 3-х россиян уничтожили, четвертый пытался отойти и сбить украинский разведдрон из стрелкового оружия. Однако его обнаружили и уничтожили.



Во время отхода наши воины обнаружили и обезвредили вражеский БПЛА "Ждун", - говорится в сообщении.

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