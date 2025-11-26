ССО знищили російську ДРГ у Покровську: ліквідовано 4 рашистів. ВIДЕО

Воїни Сил спеціальних операцій знищили російську ДРГ у Покровську.

Відео оприлюднили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Бійці організували засідку на шляху пересування загарбників. Так, вдалося знищити чотирьох військових РФ.

"Ворог намагався накопичуватись у багатоповерхівці, але вже на підході до укриття 3-х росіян знищили, четвертий намагався відійти та збити український розвіддрон зі стрілецької зброї. Проте його виявили та знищили.



Під час відходу, наші воїни виявили та знешкодили ворожий БПЛА "Ждун", - йдеться в повідомленні.

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