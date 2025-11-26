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Новини Відео Ситуація на Покровському напрямку Бойові дії на Покровському напрямку
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ССО знищили російську ДРГ у Покровську: ліквідовано 4 рашистів. ВIДЕО

Воїни Сил спеціальних операцій знищили російську ДРГ у Покровську.

Відео оприлюднили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Дивіться: Наліт ССО на противника: знищено окупантів, розблоковано українську позицію, евакуйовано поранених воїнів. ВIДЕО

Подробиці

Бійці організували засідку на шляху пересування загарбників. Так, вдалося знищити чотирьох військових РФ.

"Ворог намагався накопичуватись у багатоповерхівці, але вже на підході до укриття 3-х росіян знищили, четвертий намагався відійти та збити український розвіддрон зі стрілецької зброї. Проте його виявили та знищили.

Під час відходу, наші воїни виявили та знешкодили ворожий БПЛА "Ждун", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Бійці 8-го полку ССО ліквідували 9 окупантів та техніку противника. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11295) бойові дії (5937) ССО Сили спеціальних операцій (708) Покровськ (1346) ДРГ (154) Покровський район (1778)
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Топ коментарі
+10
Молодці!💪
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26.11.2025 09:19 Відповісти
+8
Слава Україні!
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26.11.2025 10:01 Відповісти
+8
"Трійка" - сила!! 💪
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26.11.2025 10:01 Відповісти
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орчихи вже брагу пють від щастя...
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26.11.2025 08:53 Відповісти
Молодці!💪
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26.11.2025 09:19 Відповісти
у ціх хлопців залізні нерви та відвага ! Слава!
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26.11.2025 12:07 Відповісти
Слава Україні!
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26.11.2025 10:01 Відповісти
"Трійка" - сила!! 💪
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26.11.2025 10:01 Відповісти
Ще дуже довго будемо воювати допоки будуть попи, запроданці та язик!
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26.11.2025 12:10 Відповісти
Який сором - майже всі розмовляють кацапською.
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26.11.2025 13:18 Відповісти
Саме тому і вимагає Кремль на переговорах російську мову другою офіційною мовою.Скажете що не має він такого права?Це все гроші в бюджет РФ,будуть говорити українці російською-значить куплять книжки видані в РФ,значить підуть на концерти російського репу,значить підуть на російський фільм без перекладу на українську.Та хоть москалі згвалтують всіх дітей в Україні,зросійщений українець з почуття власної гідності не перейде на українську.
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26.11.2025 21:56 Відповісти
Дякую ВАМ ХЛОПЦІ, бережи ВАС БОЖЕ !!!
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26.11.2025 14:22 Відповісти
Вовкодави!!!!
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26.11.2025 16:43 Відповісти
відпрацювали класно, але наскільки ефективно використовувати таких супер-спеців для вуличних боїв?
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26.11.2025 21:54 Відповісти
 
 