Наліт ССО на противника: знищено окупантів, розблоковано українську позицію, евакуйовано поранених воїнів. ВIДЕО

Оператори 3 полку Сил спеціальних операцій провели успішний наліт на позиції ворога, знищили та полонили противника і евакуювали поранених військовослужбовців суміжного підрозділу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Противник унеможливлював евакуацію поранених

Група 3 полку ССО отримала задачу - провести наліт на противника, який унеможливлював евакуацію поранених піхотинців, які були заблоковані на своїй позиції.

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"Використовуючи сприятливі погодні умови, оператори загону SWORD GROUP зайшли в зону бойового зіткнення і знищили 2-х солдатів противника, ще 1 - вирішив здатись в полон. Полоненому надали медичну допомогу та евакуювали", - йдеться у повідомленні.

Позиція суміжників розблокована

Завдяки вдалим діям наших воїнів позиція суміжників була розблокована. Трьох поранених піхотинців евакуювали за допомогою НРК (Наземний роботизований комплекс), які нині регулярно застосовуються операторами ССО під час виконання завдань.

Злагоджені дії групи ССО та сучасні технології забезпечили успішне виконання завдання.

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