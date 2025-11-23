ССО завдали ударів по цілях на Донеччині у битві за Покровськ. ВIДЕО

Сили спеціальних операцій завдали ударів по цілях на Донеччині у битві за Покровськ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, підрозділи ССО із застосуванням Middle strike дронів здійснили серію уражень по ворогу, що веде наступальні дії у напрямку Покровсько-Мирноградської агломерації.

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У самому Покровську було ліквідовано важливу позицію противника на промисловому об’єкті, яку використовували снайпери та як місце накопичення особового складу.

У селі Шахове знищено місце дислокації штурмових груп 336-ї бригади морської піхоти РФ, що мала завдання замикати кільце навколо міста.

У Сонцівці уражено пункт тимчасової дислокації та склад боєприпасів екіпажу ударних БПЛА зі складу 6-го гвардійського танкового полку.

Також у Докучаєвську ліквідовано склад боєприпасів, який використовувався для забезпечення наступу на Покровськ. У Рибинському дрони ССО знищили розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угрупування "Восток", де ворог облаштував фортифікаційні споруди та склади.

Сили спеціальних операцій продовжують застосовувати асиметричні дії, щоб зменшити наступальні можливості армії РФ.

Раніше повідомлялося, що українські спецпризначенці знищили ДРГ окупантів у лісі на Лиманському напрямку.

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