Сили спецоперацій уперше збили російський Мі-8 дроном у повітрі. ВIДЕО
Індустрія дронів
Сили спеціальних операцій вперше збили російський гелікоптер Мі-8 безпілотником у повітрі.
Про це повідомляє пресслужба ССО, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі успішного ураження
"Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО", - йдеться у повідомленні.
У ССО зазначили, що кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.
"Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", - додали у ССО.
Топ коментарі
+33 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар22.11.2025 19:39 Відповісти Посилання
+22 Luk Viktor
показати весь коментар22.11.2025 19:39 Відповісти Посилання
+20 Грицько Добрий
показати весь коментар22.11.2025 19:44 Відповісти Посилання
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раніше була інфа, що збили на зустрічному курсі...
Це при умові, що лопать ні одна із пяти не випала, як пломба!
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Чому? Мабуть поділяться досвідом з ансамблЄм_алЄксандрова під час антракту на концерті_кобзона.
деревдронів, то це гарна новина