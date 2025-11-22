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Сили спецоперацій уперше збили російський Мі-8 дроном у повітрі. ВIДЕО

Індустрія дронів

Сили спеціальних операцій вперше збили російський гелікоптер Мі-8 безпілотником у повітрі.

Про це повідомляє пресслужба ССО, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі успішного ураження

"Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі "deep strike" дроном ССО", - йдеться у повідомленні.

У ССО зазначили, що кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів.

"Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", - додали у ССО.

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Автор: 

знищення (10289) ССО Сили спеціальних операцій (706) дрони (8348) вертоліт (917)
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Топ коментарі
+33
Гарна новина та робота-виконавцям респект...
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22.11.2025 19:39 Відповісти
+22
Правильний захід - несучий гвинт сам "втягнув" дрон в свою обертову площу!!!
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22.11.2025 19:39 Відповісти
+20
Тільки сюжет повністю нЄ рАскрит. Не видно як скрЄпи свинособачі розлітаютья...
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22.11.2025 19:44 Відповісти
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Гарна новина та робота-виконавцям респект...
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22.11.2025 19:39 Відповісти
Тільки сюжет повністю нЄ рАскрит. Не видно як скрЄпи свинособачі розлітаютья...
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22.11.2025 19:44 Відповісти
вони уже на концерті...!!!
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22.11.2025 19:47 Відповісти
Так ніхто ж не сумнівається Слава ЗСУ! Просто хотілось би ліцезрЄть як вони аплодують коБЗДОну
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22.11.2025 19:51 Відповісти
я би не дивився - вони ж на концерт в своїх обісраних комбінезонах потрапили!!!
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22.11.2025 19:55 Відповісти
Та вонь через оптику та монітор не передаються Приємно дивитись як свинособаки дохнуть в пАльотьЄ
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22.11.2025 20:02 Відповісти
+ +
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22.11.2025 20:04 Відповісти
Вони на нього й так подорожували, наші ССО прискорили кідарам переміщєння в часі.
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22.11.2025 22:14 Відповісти
Правильний захід - несучий гвинт сам "втягнув" дрон в свою обертову площу!!!
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22.11.2025 19:39 Відповісти
+1
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22.11.2025 19:40 Відповісти
+2
раніше була інфа, що збили на зустрічному курсі...
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22.11.2025 19:41 Відповісти
Пісюном ?
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22.11.2025 19:41 Відповісти
Тобою вже щось збивали?
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22.11.2025 20:08 Відповісти
Подяка спецам за збережені життя
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22.11.2025 19:43 Відповісти
Ukraine's FP-1 Suicide Drone, With 1,600-Km Range, Already Striking Deep Inside Russia
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22.11.2025 19:45 Відповісти
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22.11.2025 19:46 Відповісти
Здається -цке відбілювання зелених покидьків: по-перше, зараз кругом стали прописувати FP (зашкварений «Fire Point», який обіцяє стати другим Міндічгейтом, а краще Штілермангейтом, яка єврейська краса ,по-друге, не видно результату, де збитий гелікоптер? Це не Сірожа бородалєщенко ліпив цей відосик? ССО, ви вже сбу?
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22.11.2025 19:49 Відповісти
в кутейниково двиш....
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22.11.2025 19:49 Відповісти
не факт.. міг на авторотації сісти..
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22.11.2025 19:54 Відповісти
два пілоти зажмурились
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22.11.2025 19:56 Відповісти
після попадання в лопаті НГ дрона у пілотів повинні навіть пломби із зубів повипадати, не то що сісти на РСНВ....
Це при умові, що лопать ні одна із пяти не випала, як пломба!
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22.11.2025 19:59 Відповісти
Якщо вірити, що в ФП-1 120кг вибухівки, то навряд чи.
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22.11.2025 20:01 Відповісти
Це американські можуть сідати на авто ротації, їх конструкція передбачає амортизацію флюзеляжу від удару об землю. А машини із заболоття через надмірну вагу навіть при авторотації розбиваються вщент і згорають. Всі ті машини у два рази важчі за інші при рівних ТТХ.
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22.11.2025 21:07 Відповісти
..коли у Вас нема гвинта..чи навіть однієї лопаті (а авторотація можлива тільки в умовах непошкодження гвинта , чи редуктора) ... однаково падають що американські...що кацапські..що французські... Аеродинамика ОДНАКОВА ДЛЯ ВСІХ! І ніякої амортизації на американських машинах нема. Тільки якщо американець резиновий..)))))
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22.11.2025 21:58 Відповісти
Не розказуйте басні. Американські мають точки опори -лижі, саме на них облаштована система гасіння сили удару курпусу шляхом зминання. Баки з паливом з протектованої гуми, для захисту від ураження стрілецькою зброєю курпусу обшивається листами кевлару, і літають вони на наднизьких висотах, недоступних Мі. Дрони б'ють зверху, тому що знизу тиск повітря не дає наблизитись а для вертольоту всякий вибух в районі лопатей є катастрофічним
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24.11.2025 01:07 Відповісти
..це Ви вчите людину..яка має 26000 нальоту і є літаючим сьогодні? Ви навіть не розумієте..чому замість колес на вертушках лижі!))) Мі-8 може літати на п*яти метрах над землею.....))) Все залежить від майстерності екіпажа.... Цікаво...чому на Apache AH-64 не лижи..а колеса...)))) А ти диви....тиск повітря не дає наблизитися до вертольота....)))) Поцікавтеся у інтернеті бойовими вертольотами США..... Може щось дізнаєтесь і не буде ДИТЯЧОГО фантазування...та видумок..!! І порада!!! Не лізьте у теми...де Ви нічого не знаєте і нічого не розумієте. Прим!! А лижи ставлять на вертушки....щоб не конструювати систему шассі..що дає малу злітну масу і зменшити спротив повітря...якщо шассі не будуть прибиратися. А далі пояснювати нема сенсу... Не зрозумієте..)))
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26.11.2025 21:56 Відповісти
Без лопасти ?
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22.11.2025 21:36 Відповісти
Вовкодави вже птєродактІлєв чавлять..
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22.11.2025 20:07 Відповісти
Хоч якась добра новина на ніч ,а то все корупція влади і загроза капітуляції.
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22.11.2025 20:18 Відповісти
а раптом ще й міст знесуть "малюки"- тоді, правда, точно буде не до сну
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22.11.2025 20:27 Відповісти
Котики;*)
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22.11.2025 20:24 Відповісти
"...відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть..."
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Чому? Мабуть поділяться досвідом з ансамблЄм_алЄксандрова під час антракту на концерті_кобзона.
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22.11.2025 20:26 Відповісти
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22.11.2025 20:28 Відповісти
Якщо це не чергові мільярд дерев дронів, то це гарна новина
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22.11.2025 20:44 Відповісти
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22.11.2025 20:52 Відповісти
Атрицателаная посадка
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22.11.2025 21:19 Відповісти
Чому вперше--вже було повідомлення,що вперше збили гвинтокрилий. То це вже другий Чи просто повтор попереднього випадку.Але всерівно--приємно,що кацапи вже на концерті кобзона.
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22.11.2025 22:07 Відповісти
саме дроном "deep strike".
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22.11.2025 23:15 Відповісти
І три мільйона дронів. Яка корупція, Умеров і Дерьмак поїдуть здавати Україну
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23.11.2025 02:12 Відповісти
Она летела не спеша, да со второго этажа!
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23.11.2025 04:09 Відповісти
 
 