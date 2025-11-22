Силы спецопераций впервые сбили российский Ми-8 дроном в воздухе. ВИДЕО
Индустрия дронов
Силы специальных операций впервые сбили российский вертолет Ми-8 беспилотником в воздухе.
Об этом сообщает пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.
Детали успешного поражения
"Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе "deep strike" дроном ССО", - говорится в сообщении.
В ССО отметили, что каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.
"Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", - добавили в ССО.
Топ комментарии
+33 Александр Чуднивец #474549
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+22 Luk Viktor
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+20 Грицько Добрий
показать весь комментарий22.11.2025 19:44 Ответить Ссылка
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раніше була інфа, що збили на зустрічному курсі...
Це при умові, що лопать ні одна із пяти не випала, як пломба!
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Чому? Мабуть поділяться досвідом з ансамблЄм_алЄксандрова під час антракту на концерті_кобзона.
деревдронів, то це гарна новина