Силы спецопераций впервые сбили российский Ми-8 дроном в воздухе. ВИДЕО

Индустрия дронов

Силы специальных операций впервые сбили российский вертолет Ми-8 беспилотником в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали успешного поражения

"Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе "deep strike" дроном ССО", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.

"Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", - добавили в ССО.

Смотрите также: "Призраки" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и уничтожили российские РЛС в Крыму. ВИДЕО