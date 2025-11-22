РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11812 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники Индустрия дронов
11 999 40

Силы спецопераций впервые сбили российский Ми-8 дроном в воздухе. ВИДЕО

Индустрия дронов

Силы специальных операций впервые сбили российский вертолет Ми-8 беспилотником в воздухе.

Об этом сообщает пресс-служба ССО, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали успешного поражения

"Меняем правила игры: теперь охотимся мы! Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе "deep strike" дроном ССО", - говорится в сообщении.

В ССО отметили, что каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.

"Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", - добавили в ССО.

Смотрите также: "Призраки" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и уничтожили российские РЛС в Крыму. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9969) ССО (712) дроны (7284) вертолёт (1133)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
Гарна новина та робота-виконавцям респект...
показать весь комментарий
22.11.2025 19:39 Ответить
+22
Правильний захід - несучий гвинт сам "втягнув" дрон в свою обертову площу!!!
показать весь комментарий
22.11.2025 19:39 Ответить
+20
Тільки сюжет повністю нЄ рАскрит. Не видно як скрЄпи свинособачі розлітаютья...
показать весь комментарий
22.11.2025 19:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна новина та робота-виконавцям респект...
показать весь комментарий
22.11.2025 19:39 Ответить
Тільки сюжет повністю нЄ рАскрит. Не видно як скрЄпи свинособачі розлітаютья...
показать весь комментарий
22.11.2025 19:44 Ответить
вони уже на концерті...!!!
показать весь комментарий
22.11.2025 19:47 Ответить
Так ніхто ж не сумнівається Слава ЗСУ! Просто хотілось би ліцезрЄть як вони аплодують коБЗДОну
показать весь комментарий
22.11.2025 19:51 Ответить
я би не дивився - вони ж на концерт в своїх обісраних комбінезонах потрапили!!!
показать весь комментарий
22.11.2025 19:55 Ответить
Та вонь через оптику та монітор не передаються Приємно дивитись як свинособаки дохнуть в пАльотьЄ
показать весь комментарий
22.11.2025 20:02 Ответить
+ +
показать весь комментарий
22.11.2025 20:04 Ответить
Вони на нього й так подорожували, наші ССО прискорили кідарам переміщєння в часі.
показать весь комментарий
22.11.2025 22:14 Ответить
Правильний захід - несучий гвинт сам "втягнув" дрон в свою обертову площу!!!
показать весь комментарий
22.11.2025 19:39 Ответить
+1
показать весь комментарий
22.11.2025 19:40 Ответить
+2
раніше була інфа, що збили на зустрічному курсі...
показать весь комментарий
22.11.2025 19:41 Ответить
Пісюном ?
показать весь комментарий
22.11.2025 19:41 Ответить
Тобою вже щось збивали?
показать весь комментарий
22.11.2025 20:08 Ответить
Подяка спецам за збережені життя
показать весь комментарий
22.11.2025 19:43 Ответить
Ukraine's FP-1 Suicide Drone, With 1,600-Km Range, Already Striking Deep Inside Russia
показать весь комментарий
22.11.2025 19:45 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2025 19:46 Ответить
Здається -цке відбілювання зелених покидьків: по-перше, зараз кругом стали прописувати FP (зашкварений «Fire Point», який обіцяє стати другим Міндічгейтом, а краще Штілермангейтом, яка єврейська краса ,по-друге, не видно результату, де збитий гелікоптер? Це не Сірожа бородалєщенко ліпив цей відосик? ССО, ви вже сбу?
показать весь комментарий
22.11.2025 19:49 Ответить
в кутейниково двиш....
показать весь комментарий
22.11.2025 19:49 Ответить
не факт.. міг на авторотації сісти..
показать весь комментарий
22.11.2025 19:54 Ответить
два пілоти зажмурились
показать весь комментарий
22.11.2025 19:56 Ответить
після попадання в лопаті НГ дрона у пілотів повинні навіть пломби із зубів повипадати, не то що сісти на РСНВ....
Це при умові, що лопать ні одна із пяти не випала, як пломба!
показать весь комментарий
22.11.2025 19:59 Ответить
Якщо вірити, що в ФП-1 120кг вибухівки, то навряд чи.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:01 Ответить
Це американські можуть сідати на авто ротації, їх конструкція передбачає амортизацію флюзеляжу від удару об землю. А машини із заболоття через надмірну вагу навіть при авторотації розбиваються вщент і згорають. Всі ті машини у два рази важчі за інші при рівних ТТХ.
показать весь комментарий
22.11.2025 21:07 Ответить
..коли у Вас нема гвинта..чи навіть однієї лопаті (а авторотація можлива тільки в умовах непошкодження гвинта , чи редуктора) ... однаково падають що американські...що кацапські..що французські... Аеродинамика ОДНАКОВА ДЛЯ ВСІХ! І ніякої амортизації на американських машинах нема. Тільки якщо американець резиновий..)))))
показать весь комментарий
22.11.2025 21:58 Ответить
Не розказуйте басні. Американські мають точки опори -лижі, саме на них облаштована система гасіння сили удару курпусу шляхом зминання. Баки з паливом з протектованої гуми, для захисту від ураження стрілецькою зброєю курпусу обшивається листами кевлару, і літають вони на наднизьких висотах, недоступних Мі. Дрони б'ють зверху, тому що знизу тиск повітря не дає наблизитись а для вертольоту всякий вибух в районі лопатей є катастрофічним
показать весь комментарий
24.11.2025 01:07 Ответить
..це Ви вчите людину..яка має 26000 нальоту і є літаючим сьогодні? Ви навіть не розумієте..чому замість колес на вертушках лижі!))) Мі-8 може літати на п*яти метрах над землею.....))) Все залежить від майстерності екіпажа.... Цікаво...чому на Apache AH-64 не лижи..а колеса...)))) А ти диви....тиск повітря не дає наблизитися до вертольота....)))) Поцікавтеся у інтернеті бойовими вертольотами США..... Може щось дізнаєтесь і не буде ДИТЯЧОГО фантазування...та видумок..!! І порада!!! Не лізьте у теми...де Ви нічого не знаєте і нічого не розумієте. Прим!! А лижи ставлять на вертушки....щоб не конструювати систему шассі..що дає малу злітну масу і зменшити спротив повітря...якщо шассі не будуть прибиратися. А далі пояснювати нема сенсу... Не зрозумієте..)))
показать весь комментарий
26.11.2025 21:56 Ответить
Без лопасти ?
показать весь комментарий
22.11.2025 21:36 Ответить
Вовкодави вже птєродактІлєв чавлять..
показать весь комментарий
22.11.2025 20:07 Ответить
Хоч якась добра новина на ніч ,а то все корупція влади і загроза капітуляції.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:18 Ответить
а раптом ще й міст знесуть "малюки"- тоді, правда, точно буде не до сну
показать весь комментарий
22.11.2025 20:27 Ответить
Котики;*)
показать весь комментарий
22.11.2025 20:24 Ответить
"...відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть..."
================================================
Чому? Мабуть поділяться досвідом з ансамблЄм_алЄксандрова під час антракту на концерті_кобзона.
показать весь комментарий
22.11.2025 20:26 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2025 20:28 Ответить
Якщо це не чергові мільярд дерев дронів, то це гарна новина
показать весь комментарий
22.11.2025 20:44 Ответить
показать весь комментарий
22.11.2025 20:52 Ответить
Атрицателаная посадка
показать весь комментарий
22.11.2025 21:19 Ответить
Чому вперше--вже було повідомлення,що вперше збили гвинтокрилий. То це вже другий Чи просто повтор попереднього випадку.Але всерівно--приємно,що кацапи вже на концерті кобзона.
показать весь комментарий
22.11.2025 22:07 Ответить
саме дроном "deep strike".
показать весь комментарий
22.11.2025 23:15 Ответить
І три мільйона дронів. Яка корупція, Умеров і Дерьмак поїдуть здавати Україну
показать весь комментарий
23.11.2025 02:12 Ответить
Она летела не спеша, да со второго этажа!
показать весь комментарий
23.11.2025 04:09 Ответить
 
 