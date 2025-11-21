"Примари" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и уничтожили российские РЛС в Крыму. ВИДЕО

Оккупационные войска в Крыму снова понесли серьезные потери - спецподразделение ГУР МО Украины "Примари" провело успешную операцию на территории временно оккупированного полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов было уничтожено сразу несколько важных российских военных целей, среди которых:

корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;

аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10";

РЛС 55Ж6У "Небо-У";

РЛС "Небо-СВ" (купольная конструкция);

РЛС П-18 "Терек".

Отдельно внимание привлекает момент, зафиксированный на видео: украинские операторы мастерски уклонились от ракеты российского ЗРПК "Панцирь-С1", продолжив выполнение боевого задания.

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