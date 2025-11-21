РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12972 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
4 824 7

"Примари" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и уничтожили российские РЛС в Крыму. ВИДЕО

Оккупационные войска в Крыму снова понесли серьезные потери - спецподразделение ГУР МО Украины "Примари" провело успешную операцию на территории временно оккупированного полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате точных ударов было уничтожено сразу несколько важных российских военных целей, среди которых:

Отдельно внимание привлекает момент, зафиксированный на видео: украинские операторы мастерски уклонились от ракеты российского ЗРПК "Панцирь-С1", продолжив выполнение боевого задания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Силы Беспилотных Систем уничтожили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ми-8, - Мадяр (уточнено). ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГУР обнародовало новые данные об иностранном оборудовании, которое РФ использует для производства УМПК и ракет. ФОТО

Автор: 

Крым (25906) РЛС (133) уничтожение (9960) вертолёт (1133) ЗРК (285) ГУР (812)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сжечь ВСЁ на болотах к Бениной мамке во славу великой Украины!!!
показать весь комментарий
21.11.2025 16:03 Ответить
Наші Котики молодці!
показать весь комментарий
21.11.2025 16:06 Ответить
Де всі зрадоботи?
показать весь комментарий
21.11.2025 17:21 Ответить
Уклонение от ракеты - это крутизна небесная. Огромное спасибо вам, ребята!
показать весь комментарий
21.11.2025 21:07 Ответить
45.121505, 35.504267 вот точка где спалили вертолет (+- метров 30). Узнал бывшую часть )
показать весь комментарий
21.11.2025 21:11 Ответить
Там рядом здание, вот его сравняйте с землей. Там штаб и там управляют запуском шахедов с Чауды
показать весь комментарий
21.11.2025 21:14 Ответить
 
 