Силы Беспилотных Систем уничтожили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ми-28, - "Мадяр". ВИДЕО
Пилоты 59-й бригады Сил Беспилотных Систем уничтожили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ми-28.
Об этом сообщил в телеграм-канале командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.
"Вертолет Ми-28 дроном фпв уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем", - сообщил он.
"Мадяр" также опубликовал кадры, на которых зафиксирован момент поражения.
Больше подробностей об уничтожении вражеского вертолета пока не известно. Также не указывается, когда и на каком направлении произошло поражение.
Вертушка згорить 100%
"Ах, что такое движется там, вдалеке
Белым дымом играет, и блещет металлом на солнце?
Ах, не солгали предчувствия мне, и мне глаза не солгали...
Огненным комом по небу летит ВЕРТАЛЁТ!!!"
Гойда чи двіжуха?