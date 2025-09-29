Силы Беспилотных Систем уничтожили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ми-28, - "Мадяр". ВИДЕО

Пилоты 59-й бригады Сил Беспилотных Систем уничтожили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ми-28.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

"Вертолет Ми-28 дроном фпв уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем", - сообщил он.

"Мадяр" также опубликовал кадры, на которых зафиксирован момент поражения.

Больше подробностей об уничтожении вражеского вертолета пока не известно. Также не указывается, когда и на каком направлении произошло поражение.