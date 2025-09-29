РУС
Силы Беспилотных Систем уничтожили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ми-28, - "Мадяр". ВИДЕО

Пилоты 59-й бригады Сил Беспилотных Систем уничтожили с помощью FPV-дрона российский вертолет Ми-28.

Об этом сообщил в телеграм-канале командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, информирует Цензор.НЕТ.

"Вертолет Ми-28 дроном фпв уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем", - сообщил он.

"Мадяр" также опубликовал кадры, на которых зафиксирован момент поражения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожен российский Ми-8 в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Больше подробностей об уничтожении вражеского вертолета пока не известно. Также не указывается, когда и на каком направлении произошло поражение.

уничтожение (8011) вертолёт (1123) Бровди Роберт Мадяр (57)
Дуже добра новина . Слава ЗСУ !
29.09.2025 11:06 Ответить
29.09.2025 11:18 Ответить
кажуть, все ж таки мі-8...
29.09.2025 11:16 Ответить
Дуже добра новина . Слава ЗСУ !
29.09.2025 11:06 Ответить
кажуть, все ж таки мі-8...
29.09.2025 11:16 Ответить
дуже схоже на Мі-8
29.09.2025 11:22 Ответить
Та він і є. А повз зй@бувався схожий на Ка-52.
29.09.2025 11:25 Ответить
Вот тот который удирал больше похож на 28й, Но и Ми 8 "Гут"!
29.09.2025 11:41 Ответить
У них конструкція схожа. За силуетом - "гібрид" Мі-8 і Мі-24...
29.09.2025 11:37 Ответить
29.09.2025 11:18 Ответить
Схоще, що аварійно встиг приземлитися "по -літаковому"...
29.09.2025 11:19 Ответить
Було б гепогано щоб згоріли на землі
29.09.2025 11:25 Ответить
посадкова швидкість не дуже велика....
Вертушка згорить 100%
29.09.2025 11:30 Ответить
Мі-8, але теж приємно.
29.09.2025 11:22 Ответить
В статті - мі-28. На відео теж не дуже схоже на мі-8. Мені здається Мі-8 значно більший.
29.09.2025 11:37 Ответить
Мі 8 це транспортник а це значить що разом з ним ліквідувалися і пілоти і те що він перевозив
29.09.2025 11:28 Ответить
Почти "Дунаевский", с Лебедевым-Кумачом"...
"Ах, что такое движется там, вдалеке
Белым дымом играет, и блещет металлом на солнце?
Ах, не солгали предчувствия мне, и мне глаза не солгали...
Огненным комом по небу летит ВЕРТАЛЁТ!!!"
29.09.2025 11:34 Ответить
І як рахувати таке знищення?
Гойда чи двіжуха?
29.09.2025 11:42 Ответить
"Бада-Бум"! Або "Джага-Джага"
29.09.2025 11:53 Ответить
Хіба це не відео лютого-березня 2022 року? Зелені зовсім нема
29.09.2025 11:46 Ответить
Наш МАДЯР брехати не може...!
29.09.2025 11:54 Ответить
 
 