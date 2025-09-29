Сили Безпілотних Систем знищили за допомогою FPV-дрона російський вертоліт Мі-8, - Мадяр (уточнено). ВIДЕО
Пілоти 59-ї бригади Сил Безпілотних Систем знищили за допомогою FPV-дрона російський вертоліт Мі-28.
Про це повідомив у телеграм-каналі командувач СБС Роберт Мадяр Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
"Гелікоптер Мі-28 дроном фпв ЗНИЩИЛИ пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем", - повідомив він.
Мадяр також опублікував кадри, на яких зафіксовано момент ураження.
"У результаті дорозвідки зʼясовано Мі-8 (збито саме цей тип гелікоптера. - Ред.), а не Мі-28. Ключеве - словосполучення: збито фпв дроном", - уточнив згодом "Мадяр".
Більше подробиць щодо знищення ворожого гелікоптера наразі не відомо. Також не зазначається, коли та на якому напрямку відбулося враження.
Вертушка згорить 100%
"Ах, что такое движется там, вдалеке
Белым дымом играет, и блещет металлом на солнце?
Ах, не солгали предчувствия мне, и мне глаза не солгали...
Огненным комом по небу летит ВЕРТАЛЁТ!!!"
Кацапи - просто згоріли...
Гойда чи двіжуха?