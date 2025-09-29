УКР
Сили Безпілотних Систем знищили за допомогою FPV-дрона російський вертоліт Мі-8, - Мадяр (уточнено). ВIДЕО

Пілоти 59-ї бригади Сил Безпілотних Систем знищили за допомогою FPV-дрона російський вертоліт Мі-28.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач СБС Роберт Мадяр Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

"Гелікоптер Мі-28 дроном фпв ЗНИЩИЛИ пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем", - повідомив він.

Мадяр також опублікував кадри, на яких зафіксовано момент ураження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений російський Мі-8 в окупованому Криму. ВIДЕО

"У результаті дорозвідки зʼясовано Мі-8 (збито саме цей тип гелікоптера. - Ред.), а не Мі-28. Ключеве - словосполучення: збито фпв дроном", - уточнив згодом "Мадяр".

Більше подробиць щодо знищення ворожого гелікоптера наразі не відомо. Також не зазначається, коли та на якому напрямку відбулося враження.

знищення (8334) вертоліт (897) Бровді Роберт Мадяр (57)
+24
Дуже добра новина . Слава ЗСУ !
29.09.2025 11:06 Відповісти
+16
29.09.2025 11:18 Відповісти
+10
Почти "Дунаевский", с Лебедевым-Кумачом"...
"Ах, что такое движется там, вдалеке
Белым дымом играет, и блещет металлом на солнце?
Ах, не солгали предчувствия мне, и мне глаза не солгали...
Огненным комом по небу летит ВЕРТАЛЁТ!!!"
29.09.2025 11:34 Відповісти
Дуже добра новина . Слава ЗСУ !
29.09.2025 11:06 Відповісти
кажуть, все ж таки мі-8...
29.09.2025 11:16 Відповісти
дуже схоже на Мі-8
29.09.2025 11:22 Відповісти
Та він і є. А повз зй@бувався схожий на Ка-52.
29.09.2025 11:25 Відповісти
Вот тот который удирал больше похож на 28й, Но и Ми 8 "Гут"!
29.09.2025 11:41 Відповісти
Так ударні вертольоти працюють "парами"... Один "завалили", а інший втік...
29.09.2025 12:54 Відповісти
У них конструкція схожа. За силуетом - "гібрид" Мі-8 і Мі-24...
29.09.2025 11:37 Відповісти
29.09.2025 11:18 Відповісти
Схоще, що аварійно встиг приземлитися "по -літаковому"...
29.09.2025 11:19 Відповісти
Було б гепогано щоб згоріли на землі
29.09.2025 11:25 Відповісти
посадкова швидкість не дуже велика....
Вертушка згорить 100%
29.09.2025 11:30 Відповісти
А видео в конце ? .... Снимали с "контрольного" - были-бы живые , был-бы "контрольный" в голову
29.09.2025 12:53 Відповісти
Мі-8, але теж приємно.
29.09.2025 11:22 Відповісти
В статті - мі-28. На відео теж не дуже схоже на мі-8. Мені здається Мі-8 значно більший.
29.09.2025 11:37 Відповісти
Незначно... Це, по суті, "расейская" модифікація Мі-24... А він незначно відрізняється від Мі-8... Коли розробляли - прибрали "пузо" вантажне, підкинули бронювання, та й усе...
29.09.2025 12:58 Відповісти
Мі 8 це транспортник а це значить що разом з ним ліквідувалися і пілоти і те що він перевозив
29.09.2025 11:28 Відповісти
Почти "Дунаевский", с Лебедевым-Кумачом"...
"Ах, что такое движется там, вдалеке
Белым дымом играет, и блещет металлом на солнце?
Ах, не солгали предчувствия мне, и мне глаза не солгали...
Огненным комом по небу летит ВЕРТАЛЁТ!!!"
29.09.2025 11:34 Відповісти
Есть еще пару строчек у Бубы ( царство ему Небесное ) - "Вот и встретились два одиночества - развели у дороги костер ..."
29.09.2025 12:56 Відповісти
Тут - "не в дугу"... Наш "ФПВ" - не "одиночество", а "воїн Світлого братства"... Йому зустріч з антагоністами - не привід розпалювать спільне вогнище... Бо вогнище тисячоліттями об"єднувало споріднені душі... А яка може буть "спорідненість" між нами і кацапами?
Кацапи - просто згоріли...
29.09.2025 13:06 Відповісти
І як рахувати таке знищення?
Гойда чи двіжуха?
29.09.2025 11:42 Відповісти
"Бада-Бум"! Або "Джага-Джага"
29.09.2025 11:53 Відповісти
Хіба це не відео лютого-березня 2022 року? Зелені зовсім нема
29.09.2025 11:46 Відповісти
Наш МАДЯР брехати не може...!
29.09.2025 11:54 Відповісти
Хіба в лютому-березні 2022 року були коптери які полювали на гелікоптері?
29.09.2025 12:39 Відповісти
Були... Я пам"ятаю подібне...
29.09.2025 12:52 Відповісти
Действительно! Сезон, на сейчас очень не похож. Если это враки, тогда это уже предел цинизма.
29.09.2025 13:21 Відповісти
Поразили в воздухе! Красавцы!
29.09.2025 13:01 Відповісти
Краще ніж гарно!
29.09.2025 13:04 Відповісти
Ще й контрольна пташка прилетіла... Але молодці!
29.09.2025 13:29 Відповісти
Ну і нафіг було пертись в Україну? За що загинули?
29.09.2025 13:42 Відповісти
 
 