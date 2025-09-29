Сили Безпілотних Систем знищили за допомогою FPV-дрона російський вертоліт Мі-8, - Мадяр (уточнено). ВIДЕО

Пілоти 59-ї бригади Сил Безпілотних Систем знищили за допомогою FPV-дрона російський вертоліт Мі-28.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач СБС Роберт Мадяр Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

"Гелікоптер Мі-28 дроном фпв ЗНИЩИЛИ пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем", - повідомив він.

Мадяр також опублікував кадри, на яких зафіксовано момент ураження.

"У результаті дорозвідки зʼясовано Мі-8 (збито саме цей тип гелікоптера. - Ред.), а не Мі-28. Ключеве - словосполучення: збито фпв дроном", - уточнив згодом "Мадяр".

Більше подробиць щодо знищення ворожого гелікоптера наразі не відомо. Також не зазначається, коли та на якому напрямку відбулося враження.