РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13113 посетителей онлайн
Новости Фото Производство оружия
1 986 3

ГУР обнародовало новые данные об иностранном оборудовании, которое РФ использует для производства УМПК и ракет. ФОТО

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новые доказательства использования Россией иностранного оборудования в производстве УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Данные собрали участники международного OSINT-хакатона, проведенного к первой годовщине работы портала War&Sanctions.

Расследователи установили, что на линии изготовления универсальных модулей планирования и коррекции российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" используются обрабатывающие центры Okuma (Япония) и Hision (КНР). Кроме того, выяснено, что АО "ЦНИИ "Буревесник"" производит стабилизаторы для минометных выстрелов на вертикальном обрабатывающем центре Performa тайваньского производителя AKIRA SEIKI.

гур
Фото: War&Sanctions
гур
Фото: War&Sanctions.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с руководителями сферы обороны и безопасности Украины: РФ провалила определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска

Китайские и тайваньские компоненты

Также выявлено, что после начала полномасштабной войны ряд российских компаний поставлял "Воткинскому заводу" - производителю "Искандеров" и "Орешников" - китайские станки KEDE и WMT, а также тайваньские фрезерные обрабатывающие центры ECOM VL-12i.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КНДР в этом году вдвое сократила поставки снарядов России из-за истощения запасов, - ГУР

Автор: 

оружие (10456) россия (97772) ГУР (812)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А вам что мешает? Пока кацапня шуршит, брешет, обходит санкции, проявляет хитрожопость, учится в конце концов и на поле боя и в промышленности, влада ждёт подачек от запада и выпускает бракованные мины. Тупые и дикие кацапы поставили на поток "шахеды" и бомбы с УМПК, модернизируя по дороге, мы гордимся что умнее тупых и дурных кацапов, что у нас в каждом селе газ и унитаз.
показать весь комментарий
17.11.2025 11:14 Ответить
кацапе тебе з піж шконки ніхто не викликав-біжи в долбільню імені володіна.
показать весь комментарий
17.11.2025 18:43 Ответить
Не ті дві іранські фірми, що чотири роки підряд з України - Харкова і Києва, поставляли комплектуючі дронів до Ірану, а ті до росії? Ну, а кацапи били і б'ють по Україні?
показать весь комментарий
17.11.2025 12:05 Ответить
 
 