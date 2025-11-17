ГУР обнародовало новые данные об иностранном оборудовании, которое РФ использует для производства УМПК и ракет. ФОТО
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало новые доказательства использования Россией иностранного оборудования в производстве УМПК, ракет и артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУР.
Данные собрали участники международного OSINT-хакатона, проведенного к первой годовщине работы портала War&Sanctions.
Расследователи установили, что на линии изготовления универсальных модулей планирования и коррекции российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение" используются обрабатывающие центры Okuma (Япония) и Hision (КНР). Кроме того, выяснено, что АО "ЦНИИ "Буревесник"" производит стабилизаторы для минометных выстрелов на вертикальном обрабатывающем центре Performa тайваньского производителя AKIRA SEIKI.
Китайские и тайваньские компоненты
Также выявлено, что после начала полномасштабной войны ряд российских компаний поставлял "Воткинскому заводу" - производителю "Искандеров" и "Орешников" - китайские станки KEDE и WMT, а также тайваньские фрезерные обрабатывающие центры ECOM VL-12i.
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