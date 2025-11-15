РУС
Новости Сотрудничество КНДР и РФ
1 773

КНДР в этом году вдвое сократила поставки снарядов России из-за истощения запасов, - ГУР

КНДР сократила поставки боеприпасов России вдвое из-за истощения запасов в этом году

Поставка артиллерийских снарядов из КНДР помогла России поддерживать темпы стрельбы на поле боя в 2024 году, но в 2025 году количество поставок сократилось более чем вдвое. Причина - истощение запасов складов в Северной Корее.

Об этом в комментарии Reuters рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Поставки снарядов сократились

По его словам, с 2023 года КНДР поставила России 6,5 млн артиллерийских снарядов.

Скибицкий рассказал, что в сентябре поставки снарядов из Северной Кореи не зафиксировали, однако в октябре некоторые поставки отслеживались.

Впрочем, около половины снарядов, поступивших из Пхеньяна, были настолько устаревшими, что их пришлось отправлять на заводы в России для модернизации.

КНДР начала массовое производство FPV-дронов

Также Скибицкий рассказал, что КНДР начала на своей территории массовое производствоFPV-дронов, а также боевых беспилотников средней дальности.

"Они учатся, они изучают свой опыт (в войне против Украины на стороне РФ, - ред.), чтобы расширить производство на собственной территории", - сказал заместитель начальника ГУР.

боеприпасы (2432) КНДР (1296) россия (98035) ГУР (658)
Топ комментарии
+5
Абсолютно вірно. Я працював в корейській компанії 11 років, і після того, як кацапи вперлись на домбас у 2014, мій корейський босс сказав, що єдине що його хвилює - це чому у LG більше доля ринку в донецькому регіоні. І да, вони не відрізняються від північих корейців. Просто одним сказали фас туди, а іншим сюди.
15.11.2025 05:01 Ответить
+3
А шо там Південна Корея? Досі шлангує? Закликає обидві сторони до миру?
15.11.2025 00:58 Ответить
+3
В Україні пора вже робить модернізацію плугів - ставить на них електромагніти, для збору осколків ***********. Бо у нас уже скоро не земля буде, а суміш металу з чорноземом...
15.11.2025 01:09 Ответить
Так значить все? Кава в Криму коли? Гур тільки і веде нам окозамилювання..
15.11.2025 00:50 Ответить
Причем тут это? Ни одна страна в мире не может вести артиллерийскую войну такой интенсивности как хочется кацапам прямо с конвееров. Они за 22 год выстреляли то ли 10, то ли 15 миллионов снарядов при собственном производстве 2 миллиона. Эти снаряды делал СССР последние 40 лет своего существования и набивал ими склады - и их выстреляли за год. Неужели вы думаете что у Северной Кореи могут быть сопоставимые запасы? И промышленность их не позволяет выпускать тоже в сравнимых количествах. Хитрый Ким продал путину за большие бабки кучу своего старого дерьма которое и так уже нужно было бы утилизировать. Теперь он потихоньку наделает себе новых. А у хутина выбора не было - никто другой в мире где есть производство таких боеприпасов - ему бы ничего не продал, а собственного производства не хватает абсолютно.
15.11.2025 00:56 Ответить
Так проблема в тому, що зараз все переходить на війну безпілотників та роботів. Дрони сильно допомагають нам, і навпаки допомагають їм. А щоб робити хоча б щось в цьому напрямку, треба звертатись до Китаю. А той радо продає як нам, так і їм.
15.11.2025 01:42 Ответить
А шо там Південна Корея? Досі шлангує? Закликає обидві сторони до миру?
15.11.2025 00:58 Ответить
Абсолютно вірно. Я працював в корейській компанії 11 років, і після того, як кацапи вперлись на домбас у 2014, мій корейський босс сказав, що єдине що його хвилює - це чому у LG більше доля ринку в донецькому регіоні. І да, вони не відрізняються від північих корейців. Просто одним сказали фас туди, а іншим сюди.
15.11.2025 05:01 Ответить
Південна корея молиться щоб ця війна ніколи не скінчилася і щоб північна корея продала всю свою зброю )(уйлу. До того ж що північні що південні корейці це націоналісти. На європейську расу їм насрати
15.11.2025 08:11 Ответить
Чучхе ще підкинув своїх зомбі на підприємства по виробництву шахедів, бо у ***** раби вже у дефіциті.
15.11.2025 01:00 Ответить
Трампе, не їпи вола - поки ти червоні доріжки раком стелив, твій ×уйло вже навчив сунь-×ер-в-дира дрони робити, тому незабаром чекай на золотий дощ з Кореї.
15.11.2025 01:04 Ответить
В Україні пора вже робить модернізацію плугів - ставить на них електромагніти, для збору осколків ***********. Бо у нас уже скоро не земля буде, а суміш металу з чорноземом...
15.11.2025 01:09 Ответить
А із оптоволокна можна простирадла ткати.
15.11.2025 04:47 Ответить
Буде навіть краще, ніж з стеклоткани
15.11.2025 05:07 Ответить
Ну, люди вже почали в"язать з нього гаманці та жіночі сумочки... Одну річ бачив сам, а двоє знайомих про це казали...
15.11.2025 08:28 Ответить
Лишився Китай і все!
15.11.2025 01:15 Ответить
А я ламаю голову, що це західні журношлюхи перестали писати про снаряди та пухляка....
... усьо - бобік пухлий здох
15.11.2025 09:48 Ответить
Україні, скоро, країни - сусіди КНДР та Ірану, будуть "Винні, що земля - колгоспу...". Бо викачуванням *********** з Ірану та КНДР, Росія послаблює військові спроможності ведення війни проти сусідів...
15.11.2025 09:56 Ответить
 
 