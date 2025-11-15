КНДР в этом году вдвое сократила поставки снарядов России из-за истощения запасов, - ГУР

Поставка артиллерийских снарядов из КНДР помогла России поддерживать темпы стрельбы на поле боя в 2024 году, но в 2025 году количество поставок сократилось более чем вдвое. Причина - истощение запасов складов в Северной Корее.

Об этом в комментарии Reuters рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

Поставки снарядов сократились

По его словам, с 2023 года КНДР поставила России 6,5 млн артиллерийских снарядов.

Скибицкий рассказал, что в сентябре поставки снарядов из Северной Кореи не зафиксировали, однако в октябре некоторые поставки отслеживались.

Впрочем, около половины снарядов, поступивших из Пхеньяна, были настолько устаревшими, что их пришлось отправлять на заводы в России для модернизации.

КНДР начала массовое производство FPV-дронов

Также Скибицкий рассказал, что КНДР начала на своей территории массовое производствоFPV-дронов, а также боевых беспилотников средней дальности.

"Они учатся, они изучают свой опыт (в войне против Украины на стороне РФ, - ред.), чтобы расширить производство на собственной территории", - сказал заместитель начальника ГУР.

