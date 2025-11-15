КНДР цьогоріч вдвічі зменшила поставки снарядів Росії через виснаження запасів, - ГУР

Поставка артилерійських снарядів з КНДР допомогла Росії підтримувати темпи стрільби на полі бою у 2024 році, але 2025 року кількість поставок зменшилася більш ніж вдвічі. Причина - виснаження запасів складів у Північній Кореї.

Про це у коментарі Reuters розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постачання снарядів скоротилося

За його словами, з 2023 року КНДР поставила Росії 6,5 млн артилерійських снарядів.

Скибіцький розповів, що у вересні постачання снарядів з Північної Кореї не зафіксували, проте у жовтні деякі поставки відстежувалися.

Втім, близько половини снарядів, які надійшли з Пхеньяна, були настільки застарілими, що їх довелося відправляти на заводи в Росії для модернізації.

Читайте також: КНДР відправила до Росії 5 тис. військових будівельників, - розвідка Південної Кореї

КНДР розпочала масове виробництво FPV-дронів

Також Скибіцький розповів, що КНДР розпочала на своїй території масове виробництво FPV-дронів, а також бойових безпілотників середньої дальності.

"Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (у війні проти України на боці РФ, - ред.), щоб розширити виробництво на власній території", - сказав заступник начальника ГУР.

Читайте також: Росія планує залучити 12 тисяч працівників з КНДР для "збирання шахедів", - ГУР МО