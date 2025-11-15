3 207 29

КНДР цьогоріч вдвічі зменшила поставки снарядів Росії через виснаження запасів, - ГУР

Поставка артилерійських снарядів з КНДР допомогла Росії підтримувати темпи стрільби на полі бою у 2024 році, але 2025 року кількість поставок зменшилася більш ніж вдвічі. Причина - виснаження запасів складів у Північній Кореї. 

Про це у коментарі Reuters розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький, повідомляє Цензор.НЕТ.

Постачання снарядів скоротилося

За його словами, з 2023 року КНДР поставила Росії 6,5 млн артилерійських снарядів.

Скибіцький розповів, що у вересні постачання снарядів з Північної Кореї не зафіксували, проте у жовтні деякі поставки відстежувалися.

Втім, близько половини снарядів, які надійшли з Пхеньяна, були настільки застарілими, що їх довелося відправляти на заводи в Росії для модернізації.

КНДР розпочала масове виробництво FPV-дронів

Також Скибіцький розповів, що КНДР розпочала на своїй території масове виробництво FPV-дронів, а також бойових безпілотників середньої дальності.

"Вони навчаються, вони вивчають свій досвід (у війні проти України на боці РФ, - ред.), щоб розширити виробництво на власній території", - сказав заступник начальника ГУР.

А шо там Південна Корея? Досі шлангує? Закликає обидві сторони до миру?
15.11.2025 00:58 Відповісти
Абсолютно вірно. Я працював в корейській компанії 11 років, і після того, як кацапи вперлись на домбас у 2014, мій корейський босс сказав, що єдине що його хвилює - це чому у LG більше доля ринку в донецькому регіоні. І да, вони не відрізняються від північих корейців. Просто одним сказали фас туди, а іншим сюди.
15.11.2025 05:01 Відповісти
Так значить все? Кава в Криму коли? Гур тільки і веде нам окозамилювання..
15.11.2025 00:50 Відповісти
15.11.2025 00:50 Відповісти
Причем тут это? Ни одна страна в мире не может вести артиллерийскую войну такой интенсивности как хочется кацапам прямо с конвееров. Они за 22 год выстреляли то ли 10, то ли 15 миллионов снарядов при собственном производстве 2 миллиона. Эти снаряды делал СССР последние 40 лет своего существования и набивал ими склады - и их выстреляли за год. Неужели вы думаете что у Северной Кореи могут быть сопоставимые запасы? И промышленность их не позволяет выпускать тоже в сравнимых количествах. Хитрый Ким продал путину за большие бабки кучу своего старого дерьма которое и так уже нужно было бы утилизировать. Теперь он потихоньку наделает себе новых. А у хутина выбора не было - никто другой в мире где есть производство таких боеприпасов - ему бы ничего не продал, а собственного производства не хватает абсолютно.
15.11.2025 00:56 Відповісти
Так проблема в тому, що зараз все переходить на війну безпілотників та роботів. Дрони сильно допомагають нам, і навпаки допомагають їм. А щоб робити хоча б щось в цьому напрямку, треба звертатись до Китаю. А той радо продає як нам, так і їм.
15.11.2025 01:42 Відповісти
"Бойовий хом"як" уже "захекався"... Південна Корея може полегшено видихнуть і спокійно готувать запаси БПЛА, проти бронетехніки КНДР...
15.11.2025 10:00 Відповісти
Тут, на цензорі, писали, що чучхе до лаптєрейху відправить декілька тисяч на збирання шахедів.
15.11.2025 10:16 Відповісти
Читав... І що? Вони вже свій "спецназ" присилали... Чим закінчилося? Наагітоване "ідеями чучхе", "м"ясо", так і не стало "високотехнологічною армією". Те ж саме й з "складальниками шахєдів" буде - вони не мають "технологічної культури відповідного рівня"... Я розумію, що "бойовий хом"як" зрозумів, що треба "готувать кадри" для "війни нового типу"... У нього таких кадрів (як військових", так і "інженерно-технологічних", які зможуть не тільки освоїть зборку тих же БПЛА, але й випуск комплектуючих, немає... Допустимо - вони освоять зборку . Для цього базу можна використать і російську. А от розвернуть випуск всередині країни - набагато важче... Треба заводи будувать, і вчить персонал... Для цього потрібні роки...
15.11.2025 10:39 Відповісти
15.11.2025 00:58 Відповісти
15.11.2025 05:01 Відповісти
Південна корея молиться щоб ця війна ніколи не скінчилася і щоб північна корея продала всю свою зброю )(уйлу. До того ж що північні що південні корейці це націоналісти. На європейську расу їм насрати
15.11.2025 08:11 Відповісти
Чучхе ще підкинув своїх зомбі на підприємства по виробництву шахедів, бо у ***** раби вже у дефіциті.
15.11.2025 01:00 Відповісти
Трампе, не їпи вола - поки ти червоні доріжки раком стелив, твій ×уйло вже навчив сунь-×ер-в-дира дрони робити, тому незабаром чекай на золотий дощ з Кореї.
15.11.2025 01:04 Відповісти
15.11.2025 01:09 Відповісти
15.11.2025 04:47 Відповісти
15.11.2025 05:07 Відповісти
15.11.2025 08:28 Відповісти
15.11.2025 10:38 Відповісти
15.11.2025 10:57 Відповісти
15.11.2025 13:35 Відповісти
15.11.2025 13:50 Відповісти
15.11.2025 16:24 Відповісти
15.11.2025 16:51 Відповісти
15.11.2025 10:36 Відповісти
15.11.2025 10:47 Відповісти
15.11.2025 11:09 Відповісти
Лишився Китай і все!
15.11.2025 01:15 Відповісти
Україні, скоро, країни - сусіди КНДР та Ірану, будуть "Винні, що земля - колгоспу...". Бо викачуванням *********** з Ірану та КНДР, Росія послаблює військові спроможності ведення війни проти сусідів...
15.11.2025 09:56 Відповісти
ух Ти плять аналітики з ГУР...В КНДР .заводи ,котрі випускають артелерійські ********** прцюють 24 години і без перекуру .виконуючи замовлення куйла....
15.11.2025 10:01 Відповісти
 
 