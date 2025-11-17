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ГУР оприлюднило нові дані про іноземне обладнання, яке РФ використовує для виробництва УМПК та ракет. ФОТО

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нові докази використання Росією іноземного обладнання у виробництві УМПК, ракет та артилерійських боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР.

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Дані зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону, проведеного до першої річниці роботи порталу War&Sanctions.

Розслідувачі встановили, що на лінії виготовлення універсальних модулів планування та корекції російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" використовуються обробні центри Okuma (Японія) та Hision (КНР). Крім того, з’ясовано, що АТ "ЦНИИ "Бурєвєснік"" виробляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI.

гур
Фото: War&Sanctions

гур
Фото: War&Sanctions.

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Китайські та тайванські компоненти

Також виявлено, що після початку повномасштабної війни низка російських компаній постачала "Воткинському заводу" - виробнику "Іскандерів" та "Орєшніків" - китайські верстати KEDE і WMT, а також тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.

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А вам что мешает? Пока кацапня шуршит, брешет, обходит санкции, проявляет хитрожопость, учится в конце концов и на поле боя и в промышленности, влада ждёт подачек от запада и выпускает бракованные мины. Тупые и дикие кацапы поставили на поток "шахеды" и бомбы с УМПК, модернизируя по дороге, мы гордимся что умнее тупых и дурных кацапов, что у нас в каждом селе газ и унитаз.
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17.11.2025 11:14 Відповісти
кацапе тебе з піж шконки ніхто не викликав-біжи в долбільню імені володіна.
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17.11.2025 18:43 Відповісти
Не ті дві іранські фірми, що чотири роки підряд з України - Харкова і Києва, поставляли комплектуючі дронів до Ірану, а ті до росії? Ну, а кацапи били і б'ють по Україні?
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17.11.2025 12:05 Відповісти
 
 