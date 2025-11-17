ГУР оприлюднило нові дані про іноземне обладнання, яке РФ використовує для виробництва УМПК та ракет. ФОТО

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило нові докази використання Росією іноземного обладнання у виробництві УМПК, ракет та артилерійських боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР.

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Дані зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону, проведеного до першої річниці роботи порталу War&Sanctions.

Розслідувачі встановили, що на лінії виготовлення універсальних модулів планування та корекції російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" використовуються обробні центри Okuma (Японія) та Hision (КНР). Крім того, з’ясовано, що АТ "ЦНИИ "Бурєвєснік"" виробляє стабілізатори для мінометних пострілів на вертикальному обробному центрі Performa тайванського виробника AKIRA SEIKI.

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Китайські та тайванські компоненти

Також виявлено, що після початку повномасштабної війни низка російських компаній постачала "Воткинському заводу" - виробнику "Іскандерів" та "Орєшніків" - китайські верстати KEDE і WMT, а також тайванські фрезерні обробні центри ECOM VL-12i.

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