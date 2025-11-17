РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
32753 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
2 632 3

ГУР МОУ "Примари" уничтожили 3 единицы ПВО оккупантов на Донбассе. ВИДЕО

Спецподразделение ГУР МОУ "Примари" провело спецоперацию по уничтожению вражеской ПВО на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, было обнаружено и поражено 3 цели командного пункта противника, в частности:

  • ЗРК С-400
  • ЗРК "Тор-М1"
  • РЛС "Бук-М3"

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Видео боевой работы по российской технике обнародовано в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы РУБпАК "Стрикс" разгромили автомобиль и 3 антенны связи оккупантов на Слобожанщине. ВИДЕО

Автор: 

РЛС (133) уничтожение (9925) Донбасс (26325) ЗРК (284) ГУР (809)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Любит, жирно
показать весь комментарий
17.11.2025 19:36 Ответить
👍🤞
показать весь комментарий
17.11.2025 23:09 Ответить
Нє сава! ПУГАЧ Український!
показать весь комментарий
19.11.2025 02:50 Ответить
 
 