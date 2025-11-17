ГУР МОУ "Примари" уничтожили 3 единицы ПВО оккупантов на Донбассе. ВИДЕО
Спецподразделение ГУР МОУ "Примари" провело спецоперацию по уничтожению вражеской ПВО на Донетчине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, было обнаружено и поражено 3 цели командного пункта противника, в частности:
- ЗРК С-400
- ЗРК "Тор-М1"
- РЛС "Бук-М3"
Видео боевой работы по российской технике обнародовано в соцсетях.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alexey Poltorak
показать весь комментарий17.11.2025 19:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Лантух
показать весь комментарий17.11.2025 23:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий19.11.2025 02:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль