ГУР МОУ "Примари" уничтожили 3 единицы ПВО оккупантов на Донбассе. ВИДЕО

Спецподразделение ГУР МОУ "Примари" провело спецоперацию по уничтожению вражеской ПВО на Донетчине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, было обнаружено и поражено 3 цели командного пункта противника, в частности:

ЗРК С-400

ЗРК "Тор-М1"

РЛС "Бук-М3"

Видео боевой работы по российской технике обнародовано в соцсетях.

