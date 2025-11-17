УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
32753 відвідувача онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки
2 632 3

ГУР МОУ "Примари" знищили 3 одиниці ППО окупантів на Донбасі. ВIДЕО

Спецпідрозділ ГУР МОУ "Примари" провів спецоперацію зі знищення ворожого ППО на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, було виявлено та уражено 3 цілі командного пункту противника, зокрема:

  • ЗРК С-400;
  • ЗРК "Тор-М1";
  • РЛС "Бук-М3".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Відео бойової роботи по російській техніці оприлюднено в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці РУБпАК "Стрікс" розтрощили автівку та 3 антени зв’язку окупантів на Слобожанщині. ВIДЕО

Автор: 

РЛС (114) знищення (10235) Донбас (21867) ЗРК (288) ГУР (886)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Любит, жирно
показати весь коментар
17.11.2025 19:36 Відповісти
👍🤞
показати весь коментар
17.11.2025 23:09 Відповісти
Нє сава! ПУГАЧ Український!
показати весь коментар
19.11.2025 02:50 Відповісти
 
 