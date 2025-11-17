ГУР МОУ "Примари" знищили 3 одиниці ППО окупантів на Донбасі. ВIДЕО
Спецпідрозділ ГУР МОУ "Примари" провів спецоперацію зі знищення ворожого ППО на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, було виявлено та уражено 3 цілі командного пункту противника, зокрема:
- ЗРК С-400;
- ЗРК "Тор-М1";
- РЛС "Бук-М3".
Відео бойової роботи по російській техніці оприлюднено в соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alexey Poltorak
показати весь коментар17.11.2025 19:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Лантух
показати весь коментар17.11.2025 23:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар19.11.2025 02:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль