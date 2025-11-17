Бійці РУБпАК "Стрікс" розтрощили автівку та 3 антени зв’язку окупантів на Слобожанщині. ВIДЕО

Прикордонники-аеророзвідники РУБпАК "Стрікс" точними ударами знищили ворожу техніку на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці кількома ударами FPV-дронів розтрощили на друзки автівку військових РФ.

Також оператори дронів уразили 3 замасковані антени зв’язку загарбників та склад боєкомплекту, що в результаті почав детонувати.

Відео бойової роботи оприлюднено в офіційному телеграм-каналі ДПСУ.

