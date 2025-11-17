Бойцы РУБпАК "Стрикс" разбили автомобиль и 3 антенны связи оккупантов на Слобожанщине. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики РУБпАК "Стрикс" точными ударами уничтожили вражескую технику на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы несколькими ударами FPV-дронов разбили в щепки автомобиль военных РФ.

Также операторы дронов поразили 3 замаскированные антенны связи захватчиков и склад боекомплекта, который в результате начал детонировать.

Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграм-канале ГПСУ.

армия РФ Госпогранслужба пограничники уничтожение дроны
Йой-йой! А шо сі стало? Нам авто дрова незаконно вивозили?
Зрозумів - не пройшли прикордонний контроль при вїзді в Україну!
"Таможня дає не дає добро"!!!
Слава ЗСУ!
17.11.2025 19:13 Ответить
 
 