Бойцы РУБпАК "Стрикс" разбили автомобиль и 3 антенны связи оккупантов на Слобожанщине. ВИДЕО

Пограничники-аэроразведчики РУБпАК "Стрикс" точными ударами уничтожили вражескую технику на Южно-Слобожанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы несколькими ударами FPV-дронов разбили в щепки автомобиль военных РФ.

Также операторы дронов поразили 3 замаскированные антенны связи захватчиков и склад боекомплекта, который в результате начал детонировать.

Видео боевой работы обнародовано в официальном телеграм-канале ГПСУ.

