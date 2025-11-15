Россия запретила электромобили на Крымском мосту из-за страха подрыва

Россия ограничила проезд электромобилей через Крымский мост: аккумуляторные блоки могут использоваться для скрытой перевозки взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Я называю Крымский мост имперской пуповиной, которой они пытаются связать наш Крым с телом умирающей Московии. Конечно, на данный момент Крымский мост для россиян имеет больше символизма, чем практического значения. Да, они могут заезжать по нему в Крым, но электромобили уже не запускают", - рассказал Плетенчук.

Представитель украинских военных отметил, что повредить Крымский мост без серьезных последствий для его конструкции практически невозможно. По его словам, дефицитные ракеты эффективнее применять по военным объектам РФ, чтобы снизить их потенциал на поле боя.

"Главной причиной такого решения является страх. Ведь они боятся, что в батареях электромобиля можно спрятать большое количество взрывчатки. Сама батарея тяжелая и большая, а значит сложно найти взрывчатку в них. В принципе, это их меры безопасности. Грузовики, которые заходят на Крымский мост, есть слухи, что тоже не пускают. Поезда с топливом и тяжелым вооружением тоже уже не пропускают через Крымский мост. Это сложное гидротехническое сооружение, и оно действительно имеет высокий коэффициент прочности, и прямыми повреждениями его сложно разрушить. И использовать дефицитные боеприпасы, которые можно гораздо эффективнее применить, не логично", - добавил он.

