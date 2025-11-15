РУС
Россия запретила электромобили на Крымском мосту из-за страха подрыва

Электромобили больше не пускают на Крымский мост

Россия ограничила проезд электромобилей через Крымский мост: аккумуляторные блоки могут использоваться для скрытой перевозки взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Эспрессо рассказал спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Я называю Крымский мост имперской пуповиной, которой они пытаются связать наш Крым с телом умирающей Московии. Конечно, на данный момент Крымский мост для россиян имеет больше символизма, чем практического значения. Да, они могут заезжать по нему в Крым, но электромобили уже не запускают", - рассказал Плетенчук.

Представитель украинских военных отметил, что повредить Крымский мост без серьезных последствий для его конструкции практически невозможно. По его словам, дефицитные ракеты эффективнее применять по военным объектам РФ, чтобы снизить их потенциал на поле боя.

"Главной причиной такого решения является страх. Ведь они боятся, что в батареях электромобиля можно спрятать большое количество взрывчатки. Сама батарея тяжелая и большая, а значит сложно найти взрывчатку в них. В принципе, это их меры безопасности. Грузовики, которые заходят на Крымский мост, есть слухи, что тоже не пускают. Поезда с топливом и тяжелым вооружением тоже уже не пропускают через Крымский мост. Это сложное гидротехническое сооружение, и оно действительно имеет высокий коэффициент прочности, и прямыми повреждениями его сложно разрушить. И использовать дефицитные боеприпасы, которые можно гораздо эффективнее применить, не логично", - добавил он.

Крым (26528) Керченский мост (403) Плетенчук Дмитрий (190)
а памятаєте меми "це на різдво" і тд. А по факту тільки меми і є, а РФ доти набудувала стільки розвязок що уже і підрив моста не сильно вирішить картину.

Ну бо якщо украми керують НЕГОЇ, то крім могил нічого більше не буде
15.11.2025 14:00 Ответить
Малюк! Куди донатити, щоб міст ліг???
15.11.2025 14:00 Ответить
"Пошкодити Кримський міст без серйозних наслідків для його конструкції практично неможливо"
Це як зрозуміти? Навіть подряпина від копита коня призведе до серйозних наслідків для його конструкції?
Хана мосту
15.11.2025 14:26 Ответить
ну і скільки там вибухівки можна таким чином провезти? її не вистачить для пошкодження опор. Опори можна зруйнувати лише надзвуковими бетонобійними ракетами.
15.11.2025 14:28 Ответить
Опори не пошкодити, але і минулий вибух не пошкодив, а тільки полотно.
Та ще один проліт зрушився.
15.11.2025 14:39 Ответить
Что он несет- как раз этот мост имеет стратегическое значение , а не символическое.
15.11.2025 14:45 Ответить
Ну так роз'їбіть той міст к чортям ..3шт Фламінго на добу ..за місяць 100 шт ..
ніяке ППО та ніякий міст не витримає
15.11.2025 14:57 Ответить
У них там уже полным ходом жд через оккупированные территории ходит, эти все про крымский мост мечтают
15.11.2025 15:19 Ответить
 
 