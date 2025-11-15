1 704 10

Росія заборонила електромобілі на Кримському мосту через страх підриву

Електромобілі більше не пускають на Кримський міст

Росія обмежила проїзд електромобілів через Кримський міст: акумуляторні блоки можуть використовуватися для прихованого перевезення вибухівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Я називаю Кримський міст імперською пуповиною, якою вони намагаються звʼязати наш Крим з тілом помираючої Московії. Звісно, станом на зараз Кримським міст для росіян має більше символізму, аніж практичного значення. Так, вони можуть заїжджати по ньому в Крим, але електромобілі вже не запускають", - розповів Плетенчук.

Речник українських військових зауважив, що пошкодити Кримський міст без серйозних наслідків для його конструкції практично неможливо. За його словами, дефіцитні ракети ефективніше застосовувати по військових об’єктах РФ, щоб знизити їхній потенціал на полі бою.

"Головно причиною такого рішення є страх. Адже, вони бояться, що в батареях електромобіля можна заховати велику кількість вибухівки. Сама батарея важка й велика, а відтак складно знайти вибухівку в них. В принципі, це їхні заходи безпеки. Вантажівки, які заходять на Кримський міст, є чутки, що теж не пускають. Потяги з пальним та важким озброєнням теж вже не пропускають через Кримський міст. Це складна гідротехнічна споруда і він дійсно має високий коефіцієнт міцності й прямими пошкодженнями його складно зруйнувати. І використовувати дефіцитні боєприпаси, які можна набагато ефективніше застосувати, не логічно", - додав він.

Крим Керченський міст Плетенчук Дмитро
Топ коментарі
Ну так роз'їбіть той міст к чортям ..3шт Фламінго на добу ..за місяць 100 шт ..
ніяке ППО та ніякий міст не витримає
15.11.2025 14:57 Відповісти
а памятаєте меми "це на різдво" і тд. А по факту тільки меми і є, а РФ доти набудувала стільки розвязок що уже і підрив моста не сильно вирішить картину.

Ну бо якщо украми керують НЕГОЇ, то крім могил нічого більше не буде
15.11.2025 14:00 Відповісти
Малюк! Куди донатити, щоб міст ліг???
15.11.2025 14:00 Відповісти
"Пошкодити Кримський міст без серйозних наслідків для його конструкції практично неможливо"
Це як зрозуміти? Навіть подряпина від копита коня призведе до серйозних наслідків для його конструкції?
Хана мосту
15.11.2025 14:26 Відповісти
ну і скільки там вибухівки можна таким чином провезти? її не вистачить для пошкодження опор. Опори можна зруйнувати лише надзвуковими бетонобійними ракетами.
15.11.2025 14:28 Відповісти
Опори не пошкодити, але і минулий вибух не пошкодив, а тільки полотно.
Та ще один проліт зрушився.
15.11.2025 14:39 Відповісти
Ну так роз'їбіть той міст к чортям ..3шт Фламінго на добу ..за місяць 100 шт ..
ніяке ППО та ніякий міст не витримає
15.11.2025 14:57 Відповісти
У них там уже полным ходом жд через оккупированные территории ходит, эти все про крымский мост мечтают
15.11.2025 15:19 Відповісти
заради безпеки цього мосту на нього треба пускати тільки гужовий транспорт. Правда взимку прийдеться з боку Тамані фурами з північних областей рф підвозити сніг, і розвальнями розвозити його по мосту аж до керченського узбережжя.
А регулярно прибирати з проїзжої частини кінський навоз не проблема. Та і додаткові робочі місця з'являться.
15.11.2025 19:03 Відповісти
пошкодити Кримський міст без серйозних наслідків для його конструкції практично неможливо.
============================
Автор, це навіть не мова Езопа. Якийсь новояз? Чи лиш би що патякати?
15.11.2025 23:20 Відповісти
 
 