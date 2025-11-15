Росія заборонила електромобілі на Кримському мосту через страх підриву

Росія обмежила проїзд електромобілів через Кримський міст: акумуляторні блоки можуть використовуватися для прихованого перевезення вибухівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Я називаю Кримський міст імперською пуповиною, якою вони намагаються звʼязати наш Крим з тілом помираючої Московії. Звісно, станом на зараз Кримським міст для росіян має більше символізму, аніж практичного значення. Так, вони можуть заїжджати по ньому в Крим, але електромобілі вже не запускають", - розповів Плетенчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ затримала в окупованому Криму чоловіка за дописи в соцмережах про вибух на Керченському мосту

Речник українських військових зауважив, що пошкодити Кримський міст без серйозних наслідків для його конструкції практично неможливо. За його словами, дефіцитні ракети ефективніше застосовувати по військових об’єктах РФ, щоб знизити їхній потенціал на полі бою.

"Головно причиною такого рішення є страх. Адже, вони бояться, що в батареях електромобіля можна заховати велику кількість вибухівки. Сама батарея важка й велика, а відтак складно знайти вибухівку в них. В принципі, це їхні заходи безпеки. Вантажівки, які заходять на Кримський міст, є чутки, що теж не пускають. Потяги з пальним та важким озброєнням теж вже не пропускають через Кримський міст. Це складна гідротехнічна споруда і він дійсно має високий коефіцієнт міцності й прямими пошкодженнями його складно зруйнувати. І використовувати дефіцитні боєприпаси, які можна набагато ефективніше застосувати, не логічно", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ до зими можуть завдати великого удару по Криму, - Sky News