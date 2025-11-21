"Примари" ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 та знищили російські РЛС у Криму. ВIДЕО
Окупаційні війська в Криму знову зазнали серйозних втрат - спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" провів успішну операцію на території тимчасово окупованого півострова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті влучних ударів було знищено одразу кілька важливих російських військових цілей, серед яких:
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корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;
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аеродромний радіолокаційний комплекс "Ліра-А10";
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РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
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РЛС "Нєбо-СВ" (купольна конструкція);
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РЛС П-18 "Терек".
Окремо увагу привертає момент, зафіксований на відео: українські оператори майстерно ухилилися від ракети російського ЗРПК "Панцирь-С1", продовживши виконання бойового завдання.
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