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"Примари" ГУР спалили гвинтокрил Ка-27 та знищили російські РЛС у Криму. ВIДЕО

Окупаційні війська в Криму знову зазнали серйозних втрат - спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" провів успішну операцію на території тимчасово окупованого півострова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у результаті влучних ударів було знищено одразу кілька важливих російських військових цілей, серед яких:

Окремо увагу привертає момент, зафіксований на відео: українські оператори майстерно ухилилися від ракети російського ЗРПК "Панцирь-С1", продовживши виконання бойового завдання.

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Крим (14092) РЛС (114) знищення (10276) вертоліт (917) ЗРК (290) ГУР (889)
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Сжечь ВСЁ на болотах к Бениной мамке во славу великой Украины!!!
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21.11.2025 16:03 Відповісти
Наші Котики молодці!
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21.11.2025 16:06 Відповісти
Де всі зрадоботи?
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21.11.2025 17:21 Відповісти
Уклонение от ракеты - это крутизна небесная. Огромное спасибо вам, ребята!
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21.11.2025 21:07 Відповісти
45.121505, 35.504267 вот точка где спалили вертолет (+- метров 30). Узнал бывшую часть )
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21.11.2025 21:11 Відповісти
Там рядом здание, вот его сравняйте с землей. Там штаб и там управляют запуском шахедов с Чауды
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21.11.2025 21:14 Відповісти
 
 