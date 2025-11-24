Налет ССО на противника: уничтожены оккупанты, разблокирована украинская позиция, эвакуированы раненые воины. ВИДЕО
Операторы 3 полка Сил специальных операций провели успешный налет на позиции врага, уничтожили и взяли в плен противника и эвакуировали раненых военнослужащих смежного подразделения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.
Противник делал невозможной эвакуацию раненых
Группа 3 полка ССО получила задачу - провести налет на противника, который делал невозможной эвакуацию раненых пехотинцев, которые были заблокированы на своей позиции.
"Используя благоприятные погодные условия, операторы отряда SWORD GROUP зашли в зону боевого столкновения и уничтожили двух солдат противника, еще 1 - решил сдаться в плен. Пленному оказали медицинскую помощь и эвакуировали", - говорится в сообщении.
Позиция союзников разблокирована
Благодаря удачным действиям наших воинов позиция союзников была разблокирована. Трех раненых пехотинцев эвакуировали с помощью НРК (Наземный роботизированный комплекс), которые сейчас регулярно применяются операторами ССО при выполнении задач.
Слаженные действия группы ССО и современные технологии обеспечили успешное выполнение задачи.
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