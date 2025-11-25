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Бійці 8-го полку ССО ліквідували 9 окупантів та техніку противника. ВIДЕО

Оператори дронів 8-го полку Сил спеціальних операцій зірвали плани ворога на Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаційна розвідка підрозділу виявила пересування штурмових груп противника.

Завдяки швидкій взаємодії між групами та чітким діям операторів по ворогу було завдано точних ударів безпілотниками.

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Після нищівної атаки з повітря штурмовики противника намагалися сховатися у лісосмугах та будівлях, однак там їх уже чекала інша група українських воїнів.

У результаті бою:

  • ліквідовано 9 окупантів;
  • знищено 3 одиниці техніки;
  • решта противників, які намагалися відступити, були ліквідовані FPV-дронами.

Скоординована робота екіпажів та операторів 8-го полку ССО України перетворила атаку противника на пастку.

Раніше повідомлялося, що ССО завдали ударів по цілях на Донеччині у битві за Покровськ.

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Автор: 

армія рф (21211) знищення (10301) ССО Сили спеціальних операцій (707) дрони (8364)
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молодці хлопці,але це - літо
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25.11.2025 18:51 Відповісти
Хорошенькие такие валяются кацапчики , а всё почему, да потому что дохленькие..
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25.11.2025 19:05 Відповісти
 
 