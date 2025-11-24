Воїни 66-ї ОМБр ліквідували 10 рашистів, серед них - 4 штурмовиків без амуніції. ВIДЕО

Українські військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго ліквідували 10 окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили російських військових у лісосмузі, де ті намагалися сховатися серед листя.

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Бійці також зазначають, що дедалі частіше виявляють та знищують ворожих штурмовиків без амуніції.

На відео зафіксовано, як один із загарбників тікає від українського БпЛА, маючи лише автомат, проте оператори дронів його наздогнали та ліквідували.

Також повідомлялося, що аеророзвідники 66-ї бригади знищили 6 укриттів з окупантами всередині.

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