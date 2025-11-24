УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4427 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російських окупантів Ліквідація російських окупантів
3 689 3

Воїни 66-ї ОМБр ліквідували 10 рашистів, серед них - 4 штурмовиків без амуніції. ВIДЕО

Українські військові 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго ліквідували 10 окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили російських військових у лісосмузі, де ті намагалися сховатися серед листя.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Бійці також зазначають, що дедалі частіше виявляють та знищують ворожих штурмовиків без амуніції.

На відео зафіксовано, як один із загарбників тікає від українського БпЛА, маючи лише автомат, проте оператори дронів його наздогнали та ліквідували.

Також повідомлялося, що аеророзвідники 66-ї бригади знищили 6 укриттів з окупантами всередині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони 77-ї бригади "Рубака" ліквідували штурмову групу окупантів та знищили склад БК. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21211) знищення (10293) дрони (8356) 66 окрема механізована бригада (68)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нечисть ***********, знайшла свій нікчемний фініш існуванню!!!
Тоиу за них Трамп з друзями Епштейна, і хвилюються та гадять ультиматумами Україні??
показати весь коментар
24.11.2025 21:49 Відповісти
А за нємкамі на Берлін, з мухасранска, так весело ця орда їхала, аж ось і зупинка… Смерть оркам ************ в Україні!!
показати весь коментар
24.11.2025 21:54 Відповісти
 
 