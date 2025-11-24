Воины 66-й ОМБр ликвидировали 10 рашистов, среди них - 4 штурмовика без амуниции. ВИДЕО

Украинские военные 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго ликвидировали 10 оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили российских военных в лесополосе, где те пытались спрятаться среди листьев.

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Бойцы также отмечают, что все чаще обнаруживают и уничтожают вражеских штурмовиков без амуниции.

На видео зафиксировано, как один из захватчиков убегает от украинского БПЛА, имея только автомат, однако операторы дронов его догнали и ликвидировали.

Также сообщалось, что аэроразведчики 66-й бригады уничтожили 6 укрытий с оккупантами внутри.

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