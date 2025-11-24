3 223 2
Дроны 77-й бригады "Рубака" ликвидировали штурмовую группу оккупантов и уничтожили склад БК. ВИДЕО
Дроны украинских бойцов РУБпАК "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают личный состав и технику оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили мототехнику, автомобиль, укрытие и склад боекомплекта штурмовой группы противника.
В результате было уничтожено:
- 4 оккупанта;
- 4 мотоцикла;
- 3 укрытия;
- 1 автомобиль;
- 1 склад боекомплекта.
Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Luk Viktor
показать весь комментарий24.11.2025 20:29 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Volar
показать весь комментарий24.11.2025 21:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль