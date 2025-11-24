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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
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Дроны 77-й бригады "Рубака" ликвидировали штурмовую группу оккупантов и уничтожили склад БК. ВИДЕО

Дроны украинских бойцов РУБпАК "Рубака" 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают личный состав и технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили мототехнику, автомобиль, укрытие и склад боекомплекта штурмовой группы противника.

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В результате было уничтожено:

  • 4 оккупанта;
  • 4 мотоцикла;
  • 3 укрытия;
  • 1 автомобиль;
  • 1 склад боекомплекта.

Видео своей боевой работы бойцы обнародовали в телеграм-канале.

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армия РФ (22987) уничтожение (9977) дроны (7293) 77 ОАБ (61)
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Бійці РУБпАК "Рубака" рубають 3.14дарасів дуже файно... Респект!!!
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24.11.2025 20:29 Ответить
Слава Героям!
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24.11.2025 21:37 Ответить
 
 