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Бойцы 65-й бригады "Роніни" отбили штурм Новоданиловки на Запорожском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники 65-й бригады ВСУ "Роніни" сообщили, что враг пытался штурмовать населенный пункт Новоданиловку на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска атаковали сразу с двух направлений, используя несколько единиц бронетехники.
По словам бойцов, часть техники подорвалась на дороге, заминированной Силами обороны, а другая была ликвидирована ударными беспилотниками.
В результате боя уничтожено:
- 15 оккупантов
- 4 боевые бронированные машины
- 2 танка
- 1 мотоцикл
Также украинские дроны Vampire уничтожили российскую штурмовую группу возле Гуляйполя.
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Ирина Александра
показать весь комментарий24.11.2025 21:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pawlo Kit
показать весь комментарий24.11.2025 21:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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