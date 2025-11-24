Бойцы 65-й бригады "Роніни" отбили штурм Новоданиловки на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 65-й бригады ВСУ "Роніни" сообщили, что враг пытался штурмовать населенный пункт Новоданиловку на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска атаковали сразу с двух направлений, используя несколько единиц бронетехники.

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По словам бойцов, часть техники подорвалась на дороге, заминированной Силами обороны, а другая была ликвидирована ударными беспилотниками.

В результате боя уничтожено:

15 оккупантов

4 боевые бронированные машины

2 танка

1 мотоцикл

Также украинские дроны Vampire уничтожили российскую штурмовую группу возле Гуляйполя.

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