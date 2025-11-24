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Бойцы 65-й бригады "Роніни" отбили штурм Новоданиловки на Запорожском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники 65-й бригады ВСУ "Роніни" сообщили, что враг пытался штурмовать населенный пункт Новоданиловку на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские войска атаковали сразу с двух направлений, используя несколько единиц бронетехники.

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По словам бойцов, часть техники подорвалась на дороге, заминированной Силами обороны, а другая была ликвидирована ударными беспилотниками.

В результате боя уничтожено:

  • 15 оккупантов
  • 4 боевые бронированные машины
  • 2 танка
  • 1 мотоцикл

Также украинские дроны Vampire уничтожили российскую штурмовую группу возле Гуляйполя.

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Автор: 

армия РФ (22987) штурм (653) уничтожение (9977) Запорожская область (4424) 65 ОМБр (42) Пологовский район (425) Новоданиловка (6)
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добре дали по мордасам оркам..
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24.11.2025 21:12 Ответить
Музика мені зайшла... Буду вдячний за інфу.
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24.11.2025 21:16 Ответить
 
 